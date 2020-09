Izgleda da je sve gotovo, Branislav Ivanović potpisuje za Vest Bromvič Albion. I to do kraja nedelje. Verovatno već do utakmice u nedelju kada VBA otvara sezonu protiv Lestera.

Ivanović je slobodan igrač otkako mu je istekao ugovoer sa Zenitom i jedina opcija koja ga je zanimala je bio povratak u Premijer ligu zbog čega je dobio brojne ponude iz ostalih zemalja. Iako u poznim godinama, sjajna sezona i forma u Zenitu su pokazali da je srpski defanzivac i dalje spreman za najviši nivo fudbala. VBA je bio jedan od dva premijerligaša koji su izašli sa konkretnim ponudama i dogovorio se sa Ivanovićem.

Iako je politika VBA da ne dovodi iskusne igrače, u Ivanovićevom slučaju je napravljen izuzetak jer klub i trener Slaven Bilić nisu želeli da propuste ovaku priliku. Pored individualnog kvaliteta koji Ivanović donosi, Bilić ga vidi i kao sjajnog mentora za mlade defanzivce Furlonga, Adžaija, Kiprea...

Ostalo je još da se dogovore neki detalji ugovora, ali ostrvski mediji nemaju dilemu da će Ivanović do meča sa Lesterom u nedelju biti potvrđen kao novo pojačanje kluba iz Birmingema.