Sredinom aprila ove godine Lotar Mateus je pred kamerama nemačkog Skaja rekao da je minhenski Bajern u kontaktu sa Julijanom Nagelsmanom, a najtalentovaniji trener današnjice odmah demantovao tu tvrdnju. Deset dana kasnije Nagelsman je postigao dogovor sa najtrofejnijim nemačkim klubom sa kojim je ozvaničio saradnju prvog jula.

Navijači Bikova nisu bili srećni što ih 34-godišnji strateg napušta, ali kada je izjavio da neće doskorašnjem klubu otimati igrače, a potom se oglušio u svoje reči, pogodio je pristalice vicešamiona Nemačke u živac. Momentalno je putem društvenih mreža prišiven nadimak "Baron od laži", po uzoru na barona Minhauzena, najpoznatijeg proizvođača neistina svih vremena.

Kako mu se bliži pvratak na Red bul arenu, ovoga puta u svojstvu neprijatelja, količina negatine energije koja prati njegovo ime sve je veća. Rekao da neće dozvoliti da to dopre do njega, ali činjenica da mu se javila potrba da se opravda govori da su ga navijači bivšeg kluba ipak žacnuli.

"Naravno da sam na konferenciji za medije rekao da neću povesti igrače niti članove stručnog štaba sa mnom", počeo je Nagelsman da pravda činjenicu da su otkako je on došao u klub za Bajern potpisali Dajo Upamekano i Marsel Zabicer, odnosno da je povukao nekoliko članova stručnog štaba. Potom je nastavio: "Da sam rekao da ću definitivno povesti šest igrača i sedam članova stafa, ne verujem da bi navijači rekli, 'U redu, tako je bolje' i da bi aplaudirali sutradan. Mislim da bi im to izazvalo jednako nezadovoljstvo. Ja sam im poveo, a oni su došli zbog mene. Kako je čitava priča sa Bajernom brzo dobila epilog, nije bilo prilike da sa upravom pričam o stručnom štabu i zato nisam mogao sa sigurnošću da tvrdim da li će neko poći sa mnom. "

Imamo je Nagelsman još nekoliko argumenata u svoju odbranu.

"Svi zaposleni koji su pošli sa mnom u Bajern, sa izuzetkom Maksa Pelke (psiholog), svojevremeno su došli sa mnom u Lajpcig i nisu bili zaposleni za stalno kao ljudi koji su deceniju u klubu. Svi su tu došli zbog mene", naglasio je Nagelsman.

Imao je šta da kaže i o transferu Dajoa Upamekana koji je dogovoren pre njegovog dolaska u Bajern, ali je realizovan četiri dana nakon Nagelsmanovog dolaska u klub.

"Upamekano? Nisam imao ništa sa tim transferom. I pre nego što sam došao u Bajern znao sam da će otići. Bilo je trenutaka kada sam bio iznerviran činjenicom da ide u Minhen."

Pretposlednjeg dana prelaznog roka Lajpcig je napustio kapiten Marsel Zabicer koji je prelazak u Bajern okarakterisao kao ostvarenje dečačkog sna. Nagelsman je jednog od najboljih univerzalaca Evrope dobio za debelo ispod cene za 16.000.000 evra.

"Kada je reč o Zabiju, moramo istaći da Lajpcig nije uspeo da mu produži ugovor. Fudbaler nije želeo da ga produži. Zato to uopšte nije loš scenario za Lajpcig. Klub je dobio novac, a sledeće godine mogli smo da ga potpišemo bez obeštećenja", dao je Nemac izjavu kojom je bez sumnje još jednom stao na žulj i nema sumje da su zvižduci jedino što može da očekuje surtra na Red bul areni.

Vođa Lajpcigove navijačke grupe Sveti Bikovi, Jan Viland, rekao je za BILD da Nagelsmana čeka neprijatna dobrodošlica.

"Nema ništa loše u tome da nekolicina ljudi zviždi. Što se mene tiče mogu da zvižde i čitave 34.000 gledalaca. To je u redu, ionako ne čujem tako dobro na desno uvo. Tako da me to uopšte neće pogodtiti", zaključio je Nagelsman.

Očigledno da su ga navijači ozbiljno razjarili, jer je u maltene svakoj od izjava provejavala želja da im ne ostane dužan. Zato će Bikovi sutradan više nego ikada želeti da Bavarci završe na njihovim rogovima.