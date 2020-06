Barsa i Lautaro – dogovoreno za 12.000.000 evra po sezoni i bonuse

U Kataloniji više ne ostavljaju dilemu: Barselona i Lautaro Martinez su se dogovorili!

Katalonski Sport javlja da su Blaugrana i argentinski napadač usaglasili sve detalje oko petogodišnje saradnje vredne 12.000.000 evra po sezoni plus bonusi.

Dovođenje Lautara Martineza je već mesecima prioritet za Barselone u letnjem prelaznom roku za koji se ne zna kada će početi. Pregovori su intenzivirani u februaru, a želja je obostrana jer Argentinac ne može da odoli šansi da zaigra sa Leom Mesijem i u dogledno vreme nasledi Luisa Suareza u špicu Barse. Ali problem je Inter koji ne želi tako lako da se odrekne svoge najvrednijeg igrača u ovom momentu.

Nerazuri insistiraju na otkupnoj klauzuli u visini od 111.000.000 evra koja važi samo od 1. do 15. jula. Te dve nedelje su ključne za Barsu ako želi da se dokopa mladog napadača i pregovori dva kluba idu u smeru da dostignu vrhunac početkom jula. Barselonin plan je da u ponudu ubaci nekog od svojih igrača poput Semeda, Vidala ili Todiboa. Možda čak i Umtitija. Inter nema ništa protiv da visina klauzule bude dostignuta ubacivanjem nekih igrača u transfer, ali pod uslovima koje on izabere.

Tu se dva kluba razmimoilaze. Barsina ponuda je da 60.000.000 evra bude pokriveno kroz novčani deo, a ostatak u igračima, dok Inter želi makar 80.000.000 evra u novcu i jednog igrača kojeg on izabere. Razlika je i u proceni vrednosti igrača, pogotovo Semeda kojeg Inter ceni na manji iznos nego Barselona.

Ipak, vremena ima dovoljno da se klubovi približe u stavovima i da konačan dogovor bude postignut do početka jula. Ako Barsa probije rok od 15. jula i klauzula istekne, onda ovog leta može da zaboravi na dovođenje argentinskog napadača. On se nada da se to neće desiti jer žarko želi na Kamp Nou.