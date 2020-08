Najveće ljubavi često budu najbolniji razvodi, a ovaj u Barseloni polako se pretvara u jedan takav. Prvi čovek Barse Đozep Marija Bartomeu ne želi da ostane upamćen u istoriji kao čovek kome je pobegao najbolji igrač u istoriji kluba, a Lionel Mesi ne želi više da ga vidi. I eto nas u vakumu koji bi Mančester Siti rado iskoristio, ali ne želi da se upliće u sudski proces koji bi potencionalno mogao da košta 700.000.000 evra, jer Barsa i dalje insistira na aktivaciji izlazne klauzule.

Previše, jer Siti je već spremio 750.000.000 evra samo za Mesija. Plata bi mu naime bila otprilike ista ona koju ima u Barseloni: oko 50.000.000 evra neto, odnosno 100.000.000 bruto. Na pet godina faraonskih 500.000.000 samo za platu. Pride, prema navodima katalonskog Sporta tu je i dodatnih 250.000.000 evra koliko bi Mesi mogao da inkasira u bonusima samo u naredne tri sezone u Mančester, jer znamo da je ponudom predviđeno da poslednje dve godine ugovora odradi u Njujork Sitiju.

Naravno, to je sve pod pretpostavkom da bi Mesi otišao za džabe iz Barselone, a to Bartomeu ne sme sebi da dozvoli, pa insistira na tome da je pravo na njegovoj strani. I teško da će i Siti sa najskupljim advokatima sveta prihvatiti rizik da sa Blaugranom ide na sud, katalonski možda čak, jer znamo kome će on biti naklonjen. Bez obzira na to šta kaže Fifa, koja bi Mesiju mogla da izda privremeni sertifikat, ali to ne bi otklonilo mogućnost sudskog procesa dugoročno.

Mesijeva ideja, to se već zna, jeste da pokuša da izdejstvuje neku vrstu prijateljskog rastanka. Da Siti plati kakvo obeštećenje, ali realno. Kao što je recimo Real izašao u susret Kristijanu Ronaldu kad ga je pustio u Juventus za 100.000.000 evra. Samo što Bartomeu nije Florentino Perez. Posebno ne u mesecima pred izbore.

Međutim, ostaje bez prostora za manevar. Mesi nije želeo da se pojavi na PCR testu, pa samim tim ni na prvoj prozivci Ronalda Kumana. Rizikuje tako Bartomeu da za devet meseci svejedno izgubi Argentinca bez dinara obeštećenja. A Barsa svejedno loše stoji finansijski. Značilo bi njima i tih 100.000.000 evra posebno ako bi pride dobili i Bernarda Silvu i još ponekog, mada zasad na stadionu Kamp Nou kategorički odbijaju i da pričaju o tome.

Moraće ipak da sednu za sto. Mesijev otac Horhe sutra dolazi u Barselone i u sredu najkasnije razgovaraće sa Bartomeuom. Tada bi situacija mogla da postane nešto jasnija, jer trenutno Barsa i Mesi izgledaju kao dva ovna na brvnu. Neko će morati da popusti ili će i svi u vodu.