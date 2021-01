Tamo gde je često morala na kolena i kad je bila najmoćnija, a sve dok joj se usled najveće finansijske krize u 21. veku rugaju što je na jedno gostovanje putovala autobusom kako bi uštedela, Barselona je s timom u koji mnogi sumnjaju da bi mogao da napravi velike stvari, slavila skoro ko od šale. Bilbau nije bilo dovoljno čak ni to što je idealno otvorio utakmicu - mnogi treneri tvrde da je to prvi preduslov da uopšte možete da se nosite sa Barsom - što je poveo u 4. minutu, pošto su se Katalonci ubrzo razigrali, pružili jednu od najboljih partija ove zime i na kraju dobili sa 3:2. Rezultat govori da je bilo tesno, a zapravo nije. Baski su prespavali skoro sat vremena utakmice, dozvolili da plus lako ode u minus dva (1:3), da bi tek u 90. minutu uspeli da smanje. Ali ne i da unesu dramu u ovoj susret.

Koliko je ovo važna i velika pobeda Barselone govori tradicija. A tradicija čak i ova bliža kaže da na stadionu u Bilbau Blaugrana nije dobila pune tri godine; da je prethodna dva puta poražena, odnosno da je na pet poslednjih utakmica protiv Baska postigla samo dva gola.

Nije bilo lako s takvim "predzanjem" izaći na megdan motivisanom domaćinu koji je pride računao na pozitivan šok jer je pre tri dana promenio trenera. Marselino je očito uradio sve što je do njega. Za tri treninga nije mogao mnogi više nego da dobro "nahuška" svoje momke "na krv", što će start meča i pokazati, međutim i Kuman se očito dobro pripremio za ono što ga čeka. Znao je kako da "anestezira" razjarenog rivala i onda da ga preko svog najboljeg, a večeras vrlo raspoloženog igrača dokrajči. U pitanju je, naravno, Lionel Mesi.

Mnogi su posle traljavog starta i nekoliko propuštenih utakmica tvrdili da Lionel Mesi neće biti pokretačka snaga Barse ove sezone. Opravdano je bilo sumnjati i zbog svih peripetija oko novog ugovora, odlaska koji je na vidiku, ali jedan od najboljih fudbalera današnjice očito planira da se dostojanstveno (ako uopšte tako nešto planira) oprosti od dresa katalonskog velikana. Barselona je večeras izgledala sasvim dobro na Mesijev pogon. Njegov čudan, ali vrlo inteligentan pas za Frenkija de Jonga u 14. minutu bio je ključan za izjednačenje koje će doneti Pedri. Preokret je Argentinac doneo nakon genijlanog dodavanja petom mlađanog Pedrija, da bi utakmicu rešio neodbranjivim udarcem pod prečku na veoma inteligentan pas Antoana Grizmana.

Usput, Argentinac je stigao i da dva puta pogodi stativu...

Sam način na koji su gosti postizali golove govori da u ovom sastavu Barselone i te kako ima onog neiscrpnog talenta, ili bolje reći da im u toj kategoriji, čak i kad im ne ide, kao ove sezone, u Španiji niko ne može da parira.

Barsa je nakon trijumfa u odloženom meču drugog kola treća na tabeli. Atletiko joj beži sedam bodova, ali ima i dve utakmice manje. Ova partija ipak daje nadu da se Katalonci neće takoi lako predati i odustati od borbe za krunu...

Bilbao - Barselona 2:3 (1:2)

/Vilijams 4, Muniain 90 - Pedri 14, Mesi 38, 62/