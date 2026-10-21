Barsa opet nema odbranu za osvajanje Lige šampiona
Vreme čitanja: 3min | sre. 21.10.26. | 15:45
Katalonci su sinoć dozvolili stvari koje ni najbolji napad na svetu ne može da ispravi
Ako je napad najbolja odbrana, onda bi Barselonina bila, verovatno, najmoćnija u Evropi. Ali nije to baš tako banalno. Da, nijedan tim od stara sezone u Ligi šampiona nema veći posed lopte od Katalonaca (61,7%). U prevodu, Barsa vam dve trećine vremena ne dozvoljava da igrate fudbal i kao takva lako raštimuje rivale nižeg i srednjeg kvaliteta. Ali nivo sirove snage ne treba meriti na primerima Rasinga, Hetafea, Elčea, pa ni Betisa, već klubova koji će joj biti objektivni takmaci za ono što čeka od 2015. godine - titulu prvaka Evrope.
Treću godinu zaredom, otkako je Hansi Flik ustoličen kao novi kormilar na Kamp Nouu, Barselonin napad je među najdominantnijima na planeti. Evropa se divi lepršavoj Barseloni od koje u eri nemačkog stručnjaka, niko ne igra lepši fudbal. I svi pomisle, osvojiće Barsa. Podićiće Ušati pehar i uobličiti surovu dominaciju. A onda se pojave Inter, Atletiko Madrid, koji ipak nisu u redu najmoćnijih klubova Starog kontinenta, izbace Barselonu iz Lige šampiona i pokažu joj da kvalitet njene odbrane ipak nije u korelaciji sa napadačkom silom, niti na približnim talasnim dužinama.
Izabrane vesti
Inter joj je dao šest golova u dvomeču polufinala 2025. godine, Atletiko proletos tri u 180 minuta četvrtfinalne borbe, ali u jeku priča da je ovo ta sezona, sezona kada će Katalonci prigrliti šestu evropsku krunu i izjednačiti se sa Bajernom i Liverpulom, Pari Sen Žermen pokazao je šampionu Španije da mu je odbrana daleko od nivoa za osvajanje Lige šampiona.
*****
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
*****
Znaju i Hansi Flik i Luis Enrike, za i Mikel Arteta koji je pre dve godine rutinirao Pari Sen Žermen u glavnoj fazi, pa poklekao pred budućim osvajačem u polufinalu, da se titula ne osvaja u oktobru. Ali neće biti važno koji je mesec ako Barsa bude demonstrirala defanzivne slabosti kao na sinoćnoj utakmici.
Već na poluvremenu, dozvolila je Pari Sen Žermenu deset udaraca u okvir gola (+ jednu pogođenu stativu koja ne ulazi u tu statistiku). Dozvolila mu je i tri ozbiljne šanse u prvih pet minuta susreta, a čak 15 udaraca u metu na nivou čitave utakmice. Toliko ranjiva u poslednjoj dekadi Barselona je bila samo tokom onih jezivih 2:8 protiv Bajerna, kada su Bavarci 13 puta gađali u okvir.
Sinoćna izvedva Parižana sa 15 udaraca u okvir bila je njihova najubedljivija otkako Opta meri podatke, dakle od sezone 2003/04. Sličnu defanzivnu inferiornost pre osam godina na Parku prinčeva pokazala je Crvena zvezda kojoj je PSŽ 17 puta gađao u okvir. Ali Zvezdine ambicije svode se na plasman u Ligu šampiona, a Barselonine na osvajanje.
I zato Barselona rivalu sa kojim će se sutra, nije isključeno, sudariti u polufinalu ili finalu elitnog takmičenja. Ne sme na četiri primljena gola da dozvoli još isto toliko zicer situacija koje nisu prerasle u pogotke isključivo zahvaljujući golmanu Đoanu Garsiji.
Zato Barselona sebi ne sme da dozvoli da se štoperski duo Kubarsi - Martin povlači pred Dezireom Dueom, kao ni da, u skok igri "slabašni" Entoni Gordon, ostane u neravnopravnom vazdušnom duelu sa Lukasom Ernandezom.
Sve te brljotine ni najbolji napad na svetu ne može da ispravi.