Barsa opet nema odbranu za osvajanje Lige šampiona

Inter joj je dao šest golova u dvomeču polufinala 2025. godine, Atletiko proletos tri u 180 minuta četvrtfinalne borbe, ali u jeku priča da je ovo ta sezona, sezona kada će Katalonci prigrliti šestu evropsku krunu i izjednačiti se sa Bajernom i Liverpulom, Pari Sen Žermen pokazao je šampionu Španije da mu je odbrana daleko od nivoa za osvajanje Lige šampiona.

*****

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

*****

Znaju i Hansi Flik i Luis Enrike, za i Mikel Arteta koji je pre dve godine rutinirao Pari Sen Žermen u glavnoj fazi, pa poklekao pred budućim osvajačem u polufinalu, da se titula ne osvaja u oktobru. Ali neće biti važno koji je mesec ako Barsa bude demonstrirala defanzivne slabosti kao na sinoćnoj utakmici.

Već na poluvremenu, dozvolila je Pari Sen Žermenu deset udaraca u okvir gola (+ jednu pogođenu stativu koja ne ulazi u tu statistiku). Dozvolila mu je i tri ozbiljne šanse u prvih pet minuta susreta, a čak 15 udaraca u metu na nivou čitave utakmice. Toliko ranjiva u poslednjoj dekadi Barselona je bila samo tokom onih jezivih 2:8 protiv Bajerna, kada su Bavarci 13 puta gađali u okvir.

Sinoćna izvedva Parižana sa 15 udaraca u okvir bila je njihova najubedljivija otkako Opta meri podatke, dakle od sezone 2003/04. Sličnu defanzivnu inferiornost pre osam godina na Parku prinčeva pokazala je Crvena zvezda kojoj je PSŽ 17 puta gađao u okvir. Ali Zvezdine ambicije svode se na plasman u Ligu šampiona, a Barselonine na osvajanje.