Emelek i Barselona, prvi i drugi klasifikovani timovi na tabeli ekvadorske Lige Pro sa 29 i 27 osvojenih bodova, mogli bi da definišu pobednika prva faze nacionalnog šampionata kada se budu sastali u odloženom 11. kolu, a za koji još nije ustanovljen termin održavanja. Za jedan od mogućih datuma pominje se vremenski okvir između 30. juna i 14. jula, sve u zavisnosti od učešća nacionalnog tima na Kopa Amerika. Ulog je prva karta za finale, kao i direktna propusnica u grupnu fazu Kopa Libertadores za 2022. godinu, sa sve nagradom od 3.000.000 dolara.

Sa razlikom od dva boda i isto toliko preostalih mečeva do kraja prvog dela šampionata, Emelek prvenstveno ovog vikenda mora da se suoči sa Independijente del Valjeom, sastavom koji se trenutno nalazi na trećem mestu sa četiri boda zaostatka u odnosu na njega, i sa strpljivim čekanjem šanse da se konačno umeša u borbu za vodeću poziciju. Posle ovog vikenda, za ostatak klubova u prvenstvu uslediće pauza duga gotovo mesec i po dana, sve do 18. jula za kada je zakazan finalni čin prve faze. I to, samo nedelju dana pre početka drugog dela šampionata. Tada ćemo i konačno da saznamo prvog finalistu, a Elektrikosi će u tom poslednjem kolu gostovati u Manti, istoimenom klubu.

U međuvremenu, drugoplasirana Barselona sa imeprativom pobede putuje u Kito, na gostovanje Universidad Katoliki. Ali, ono što Los Kanariosi ne smeju da ispuste iz vida jeste Independijente, koji se nalazi na poziciji ispod sa samo dva boda zaostatka i koji još uvek ima izgledne šanse da ugrozi ambicije vodećeg tandema.

02.00: (2,10) Emelek (3,35) Independijente del Valje (3,30)

Emelek je u dosadašnjem delu šampionata bio apsolutni lider. Ekipa koju predvodi Ismael Reskalvo ima 29 bodova, dva više od svog progonitelja Barselone, a četiri više od Independijentea iz Valjea, inače rivala kojeg će noćas (02.00) da ugosti na stadionu Džorž Kapel u Gvajakilu. Elektrikosi će pokušati da se operu od nedavne eliminacije iz Kopa Sudamerikane, kada su na svom terenu pretrpeli ubedljiv poraz od već prežaljenog Taljeresa iz Kordobe. Iako je ekvadorski predstavnik slavio na prvom meču ovih timova u Argentini, i pored toga što su sve konce držali u svojim rukama u poslednjem kolu grupne faze, poraz od Taljatelosa duboko je uzdrmao klub sa obale Pacifika, a koji je ujedno omogućio brazilskom RB Bragantinu da se nađe u narednoj fazi takmičenja.

Tamošnja javnost, navijači kao i štampa, svu krivicu nemilosrdno su svalili na španskog stručnjaka Reskalva, koji je, uistinu, zaista imao nelogične poteze. Usled odsustva glavnih odbrambenih igrača, Reskalvo je na tom susretu oformio defanzivnu liniju od tri igrača, pri tom ne hajući što za neke od njih to nije bila prirodna pozicija, pa čak do toga da je vremešnog Oskara Baguija ostavio po desnoj strani. Posledice toga, kao i još drugih propusta u postavci mogle su da se vide još u 35. minutu, kada su gosti već vodili sa ubedljivih 3:0, a do kraja susreta, određenim izmenama samo je sprečen još veći debakl, pri krajnjem rezultatu od 4:1.

Ono što stvara mnoge sumnje jeste da li će ovaj bolan udarac i eliminacija da ostave posledice kada se u sklopu 14. kola Lige Pro Elektrikosi budu sukobili sa Independijenteom, timom koji svoju šansu vreba iz pozadine. Sa svoje strane, ni sastav koji predvodi Portugalac Renato Paiva nije u najboljem raspoloženju. Ekipa iz Valjea, predgrađa Kita, ove sezone zabeležila je učešće u Kopa Libertadores, gde baš i nije imala sreće pri izvlačenju grupe, koju je delila sa trenutnim vladarom kontinenta Palmeirasom i šampionom Kopa Sudamerikane, argentinskom Defensom i Hustisijom. Ali i pored timova koji su obeležili proteklu sezonu na međunarodnoj sceni, Independijente je uspeo da završi kao treći, ostavljajući iza sebe Universitario, peruanskog šampiona, čime je svoje učešće prebacio u drugi po jačini kontinentalni nivo takmičenja.

IZBOR UREDNIKA

Elekrikosi su, što se tiče nacionalnog prvenstva, u sjajnoj formi. Na poslednjih pet susreta ostvarili su sve pobede, a jedini poraz u dosadašnjem delu šampionata doživeli su 22. marta u sklopu petog kola, kada je na ovom istom stadionu minimalnim rezultatom 9. Oktobar odneo čitav plen. Sa druge strane, i Independijente ima zavidnu formu. On je u poslednjih pet mečeva ostvario četiri pobede, a pre četiri kola doživeo je i poraz na gostovanju u Manti, što je bio njegov treći neuspeh u ovoj sezoni.

Poslednji susret Emelek i Independijente odigrali su 9. decembra 2020. godine na Olimpijskom stadionu Ataualpa u Kitu, kada je domaći sastav ubedljivo slavio 3:0. Računajući poslednjih 10 okršaja, del Valje je trijumfovao pet puta, dok su Elektrikosi to uspeli da ostvare u tri navrata, s tim što su poslednji put slavili još 2018. godine, što znači da na poslednjih šest duela nisu uspeli da savladaju ekipu iz prestoničkog predgrađa. Preostala dva meča završena su nerešenim ishodom.

02.00: (2,55) Universidad Katolika (3,20) Barselona (2,65)

U istom terminu, u planinskom delu Ekvadora, Barselona igra svoj meč na gostovanju Universidad Katoliki. Tim Fabijana Bustosa ove sezone igra van svih očekivanja i u nezadrživom je naletu. Los Kanariosi su prethodnog vikenda okončali grupnu fazu Kopa Libertadores, na najbolji mogući način, završivši kao lider Grupe C. Malo ko je očekivao da će ekvadorski predstavnik biti konkurentan, a pogotovo ne favorit u svojoj grupi koju je delio sa Bokom Juniors, prošlogodišnjim finalistom ovog takmičenja Santosom i uvek neugodnim Strongestom, od koga je, ispostaviće se, doživeo i jedini poraz.

Ipak u Nacionalnom prvenstvu Barselona se nalazi na drugoj poziciji, sa samo dva boda zaostatka za liderom i gradskim rivalom Emelekom. Međutim, i ovde je još u mogućnosti da situaciju preokrene u svoju korist, kada se upravo sa Elektrikosima budu sastali u zaostalom 11. kolu lige Pro. Ali, do tada treba zadržati kontinuitet i ne dozvoliti da se distanca uzmeđu njih poveća. Za to joj je neophodna pobeda na gostovanju u Kitu, gde će je na Olimpijskom stadionu Ataualpa ugostiti Universidad Katolika.

Domaći sastav Kamaratasa, iliti u slobodnom prevodu Drugara, nalazi se na šestoj poziciji sa 19 osvojenih bodova, ali sa ne tako dobrim učinkom na svom terenu, gde uprkos relativno visokom mestu na tabeli, nije zabeležio pobedu u proteklih šest susreta. Štaviše doživeo je tri poraza i isto toliko remija, pa se stvara utisak da tim koji predvodi kolumbijski stručnjak Santjago Eskobar bolje funkcioniše na strani, gde je na poslednjih pet utakmica ostvario četiri pobede i remi.

Sa svoje strane, Barselona u Kito dolazi kao tim sa drugom najboljom formom u ligi, a na poslednjih pet susreta zabeležila je četiri pobede i remi, dok je jedini neuspeh u sezoni pretrpela 9. aprila u sklopu 7. kola, kada je na gostovanju u Kuenki od istoimene ekipe poražena minimalnim rezultatom. Što se tiče učinka Los Kanariosa ove sezone na strani, može se reći da ih je upravo to koštalo vodeće pozicije. Na poslednjih pet gostovanja sastav Fabijana Bustosa zabeležio je dve pobede, računajući i onu proteklog vikenda protiv 9. Oktobra. Ali pre toga, tri kola uzastopno nisu uspeli da ostvare pobedu, pored pomenutog poraza od Kuenke, zabeležili su i dva remija, protiv LDU Kita, i Mušuk Rune identičnim rezultatom 2:2.

Na poslednjih 10 okršaja ovih timova viđeno je pet pobeda u korist Barselone, dok je Katolika uspela da slavi u tri navrata, dok je u dva slučaja zabeležen nerešen ishod, računajući i prethodno odigran susret 21. decembra 2020. godine, koji se završio bez postignutih golova.

EKVADOR 1 – 14. KOLO

Subota

Olmedo – Manta 1:1 (1:0)

/Rodrigez 9 – Ledesma 82/

Delfin – Nueve de Oktobre 2:2 (1:1)

/Susviheles 20, Vijeira 89 - Kabezas 44, Luna 60pen/

Gvajakil Siti - Mušuk Runa 0:0

Nedelja

Deportivo Kuenka - Tehniko 1:0 (1:0)

/Orehuela 4/

Makara - Aukas u toku

LDU Kito - Orense u toku

Ponedeljak

02.00: (2,10) Emelek (3,35) Independijente del Valje (3,30)

02.00: (2,55) Universidad Katolika (3,20) Barselona (2,65)

***kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ