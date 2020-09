Usman Dembele je ključ za finiš Barsinog prelaznog roka! Pregovori sa Mančester Junajtedom koji traju više od sedam dana izgleda da su dali ozbiljne rezultate, te su dve strane na današnji dan sasvim blizu dogovora.

Podsetimo, ideja Ronalda Kumana je Memfis Depaj iz Liona, a da bi uopšte došao u situaciju da od maštarija kreaira konkretne ideje, holandski stručnjak mora da sačeka da uprava kluba proda Dembelea, obezbedi novac za obeštećenje francuskom klubu i oslobodi značajan prostor u budžetu za plate.

I evo večeras lepe vesti stižu Kumanu.

O čemu se radi?

Opipavanjem pulsa tokom ljudi iz vrha katalonskog kluba, a tokom razgovora o raznim opcijama i mogućnostima, na Old Trafordu su navodno došli do zaključka da bi Usman Dembele bio dostupan za svega 50 do 60 miliona evra. Barsa bi na taj način definitivno priznala da je napravila veliki kiks kupovinom ovog krilnog napadača, ali u isto vreme bi izašla u susret Kumanu i omogućila mu da ispuni najveću želju.

Španci pišu da ovo nisu prvi kontakti Mančestera i Barselona na temu Dembele, već da su oni vođeni i prošlog leta, no tada je sve stopirano usled jedno od silnih povreda mladog Francuza...

Usman Dembele plaćen je Borusiji iz Dortmunda neverovatnih 138.000.000 evra. Iz tog razloga Barsa ga je trpela pune tri godine, lečila i čekala da konačno proradi, međutim izgleda da su Katalonci definitivno izgubili strpljenje. A činjenica da budžet mora da se "kreše" takođe je pogurala odluku o prodaji. Makar koliko i svi ti silni izostanci (191 dan van terena za tri godine) i sedam neugodnih povreda mišića.

Treba, dakle, očekivati da će Mančester narednih dana probati s ponudom u pomenutom regionu. Pa ako je verovati španskim kolegama ubrzo će stići i Barsino - DA.

U tom slučaju Barselona će ostati u čistom gubitku od skoro 80.000.000 (ne računajući plate koje su isplatili Dembeleu), dok će Mančester dobiti krilnog napadača izmasakriranog povredama. Doduše uz ozbiljan popust...

I ko je tu bolje prošao?