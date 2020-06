Barselona u blagom strahu do 10. juna, Mesi na razgovoru za novi ugovor

Da odmah svima bude jasno – šanse da Lionel Mesi ovog leta izrežira senzacionalni transfer i napusti Barselonu gotovo da su ravne nuli. Da ne bismo posle morali da pojedemo ono što smo otkucali, sve dok Mesi bude želeo da igra za Barselonu, tako će i biti. Zato je nemoguće zamisliti da bi zvanično najbolji fudbaler sveta mogao da okrene leđa svom klubu i ode.

Ni to saznanje ne sprečava ljude u Barseloni da budu u gardu i blagom strahu zbog 10. juna, do kada bi Mesi imao mogućnost da aktivira klauzulu koja mu garantuje čiste papire bez ikakvog obeštećenja. Mesi sa Barselonom ima aktivan ugovor do juna naredne godine, ali i pomenutu klauzulu. Svakako, prvi čovek i dalje aktuelnog prvaka Španije Đosep Marija Bartomeu pozvao je Mesija i njegovog oca Horhea da naredne sedmice dođu na razgovore o novom ugovoru.

Katalonski Mundo Deportivo dobro je objasnio celu situaciju – cilj je da Mesi ostane i pošto Bartomeu ode sa predsedničke funkcije. Podsetimo, za narednu godinu zakazani su redovni izbori u klubu, kada ujedno ističe Bartomeuov mandat i na njegovo mesto doći će neko drugi.

Najveći poslovni san čoveka koji je poslednjih meseci podigao veliku prašinu zbog mutnih radnji s najviše funckije jeste da Mesi prihvati “doživotni“ ugovor i tako se reši svaka dilema. Problem u ovom trenutku je to što Mesijev otac Horhe ne može nikako da doputuje u Barselonu na razgovore pošto je poslednjih meseci u Rozariju, a poznato je da na južnoameričkom kontinentu bukti pandemija virusa korona. Ni u Evropi avio-saobraćaj nije u potpunosti normalizovan, tako da je upitno kako je Bartomeu zamislio razgovore oči u oči, kada jedan od trojice glavnih pregovarača neće biti tu. Uostalom, Leo nema nameru da dolazi sam, pošto je njegov otac zadužen za detalje oko visine ugovora i ostalih bonusa.

Mesijev sadašnji ugovor donosi mu platu od preko 30.000.000 evra (565.000 evra sedmično) bez bonusa, koji su zasebno na još oko 20.000.000 evropskih novčanica. Nije poznato da li bi Barselona i njen najbolji igrač ovog puta pregovarali o podizanju ili spuštanju plate, odnosno da li bi se išta menjalo osim trajanja ugovora i nekih drugih pojedinosti.

