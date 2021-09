Slušali smo takve finansijske akrobacije i ovde u Srbiji. Nekad se i smejali i tvrdili da tako nešto ne bi nikad prošlo na zapadu. Ali kad muka pritisne zaboravi se na manire. Pa je tako i Barselona sada prinuđena da pronazali načine da objasni kako je sebi dozvolila da pošalje Antoana Grizmana u Atletiko u poslu koji bi mogao da joj donese svega 50.000.000 evra za igrača koga je platila 127.000.000.

U Barsi pak odgovoraju, nije to minus, knjigovodstveno je to ušteda od 130.000.000 evra?!

I jeste sve stvar ugla gledanja, samo što navijači sigurno neće imati isti stav kao i uprava. Oni će pamtiti da Barselona dovođenjem Grizmana nije dobila ništa na sportskom planu, a pride je izgubila 75.000.000 evra. Čak i to pod uslovom da Atletiko posle pozajmice za koju će dati 10.000.000 evra otkupi ugovor francuskog napadača što će i morati da uradi ako on odigra minimum 50 odsto utakmica za tim Dijega Simeonea. To ne bi trebalo da bude problem.

Čelnici katalonskog kluba moraju ipak da rešavaju nagomilane probleme koje im je ostavio bivši predsednik Đozep Marija Bartomeu. Ako saberemo tih 40.000.000 evra od obeštećenja, a pride i platu koja je Grizmanu garantovala sve do isteka ugovora 2024. godine (na godišnjem nivou oko 30.000.000 evra bruto) Barsina računica je da će njena minimalna ušteda biti 130.000.000 evra. Nije malo ako je jedan igrač u pitanju.

Drugo je pitanje, zašto ste uopšte sebi dozvolili da se nađete u ovakvoj situaciji?

IZBOR UREDNIKA