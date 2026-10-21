Bastonijeva glupost umalo bacila Inter u veliki problem, Mhitarijanov dodir klase ugasio požar

A Neroazuri, posle dva poraza u prva dva kola Lige šampiona, jednostavno nisu smeli da dozvole sebi još jedan kiks. Srećom po italijanskog reprezentativca, Henrik Mhitarjan je pokazao da bez starca nema udarca i zašto je i sa 37 godina kalibar za najjači italijanski tim! Iskusni Jermenin je majstorskim dodavanjem pronašao Karlosa Augusta , Brazilac završio posao kao da je rođeni centarfor i Inter je sa desetoricom na terenu, golom u 77. minutu iščupao pobedu vrednu zlata protiv Šahtjora 1:0 (0:0).

Alesandro Bastoni kao da je rešio da Interu dodatno zagorča ionako mučan početak evropske sezone. Dva žuta kartona u razmaku od svega nekoliko minuta, potpuno nepotrebno isključenje zbog hvatanja za vrat protivničkog igrača i saigrači ostavljeni na cedilu u trenutku kada je na semaforu stajalo 0:0.

A do tog trenutka ništa nije nagoveštavalo da će Inter morati da prolazi kroz takvu dramu kako bi došao do prvih bodova u elitnom takmičenju. Nerazuri su od početka preuzeli inicijativu, a već u trećem minutu mogli su da stignu do prednosti. Šahtjor je pogrešio prilikom iznošenja lopte, Anž Joan Boni je poklon pretvorio u dodavanje za Markusa Tirama, ali je golman Dmitro Riznik uspeo da skrene Francuzov udarac u korner. Inter je nastavio da traži pukotinu u odbrani ukrajinskog predstavnika, a posebno raspoložen bio je Boni. Napadač iz Obale Slonovače je u prvom poluvremenu nekoliko puta stavljao na iskušenja gostujuću odbranu, ali je Riznik uspevao da sačuva mrežu. Ipak, kako je vreme odmicalo, tako je i Šahtjor pokazivao da u Milano nije došao samo da se brani. U 41. minutu Đozep Martines morao je da interveniše posle udarca glavom Valerija Bondara, dok je tri minuta kasnije Očeretko ozbiljno zapretio udarcem koji je završio tik pored stative.

A onda je na scenu stupio Alesandro Bastoni, samo što njegov doprinos nije bio ni najmanje poželjan za domaće navijače. Italijanski reprezentativac je najpre zaradio žuti karton zbog protesta kod četvrtog sudije, da bi nedugo zatim, prilikom jednog kornera, potpuno izgubio živce. Naseo je na provokacije Očeretka i odgurnuo protivnika rukama u predelu lica. Ukrajinac je umeo da naglasi kontakt, sudija nije imao milosti i Bastoni je u 68. minutu morao put svlačionice. Dva žuta kartona za svega nekoliko minuta, i to u utakmici koju Inter nije smeo da izgubi. Teško je zamisliti nepromišljeniji potez jednog od najiskusnijih defanzivaca milanskog velikana. Sa igračem manje, Neroazuri su se našli pred ozbiljnim iskušenjem. Šahtjor je dobio priliku da iskoristi brojčanu prednost, a domaćima je ostalo nešto više od 20 minuta da pronađu rešenje za odbranu ukrajinskog tima.

I pronašli su ga tamo gde se fudbalska inteligencija najmanje troši, a najviše vredi, u nogama Henrika Mhitarjana. Igrao se 78. minut kada je 37-godišnji Jermen poslao veličanstvenu dugu loptu iza leđa gostujuće odbrane. Karlos Augusto je sjajno utrčao, primio dodavanje, a zatim spoljnim delom levog stopala poslao loptu u mrežu. Potez za fudbalske sladokusce, od prvog do poslednjeg dodira. Brazilcu je to bio četvrti pogodak u sezoni, ali nema dileme da je ovaj imao posebnu težinu. Inter je sa desetoricom stigao do vođstva, a Bastoniju je verovatno pao ogroman kamen sa srca. Mogao je italijanski tim i da otkloni sve dileme šest minuta kasnije. Tiram je fantastičnim prodorom izbacio čuvara, uposlio Mhitarjana, ali je Jermenin šutirao malo pored gola. Bila bi to kruna njegove odlične partije.

Ipak, Šahtjor nije položio oružje. U 88. minutu, Matvijenko je posle kornera opasno šutirao glavom, ali je Đozep Martines sjajnom intervencijom sačuvao prednost domaćina i sprečio da se Bastonijeva glupost ipak pretvori u katastrofu. Na kraju, Inter je prekinuo crni evropski niz i posle poraza od Real Madrida i Klub Briža stigao do prvih bodova u Ligi šampiona. Pobeda koja nije bila ni lepa ni laka, ali je u ovom trenutku za Nerazure vrednija od bilo kakve goleade. Šahtjor je, s druge strane, doživeo prvi poraz u ligaškoj fazi. Ukrajinski predstavnik je prethodno remizirao sa PSV-om i savladao atinski AEK, pa je posle tri kola ostao na četiri boda. A Bastoniju ostaje da časti Mhitarjana i Karlosa Augusta. Jer da nije bilo njihove majstorije, o njegovom isključenju bi se u Milanu verovatno pričalo danima. Za razliku od Intera, koji je morao dobro da se pomuči kako bi stigao do prvog evropskog trijumfa, Klub Briž je nastavio da gazi sve pred sobom! Belgijski predstavnik upisao je šestu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima, a ovog puta njegovu snagu osetio je Lans, koji je iz Belgije ispraćen sa tri gola u mreži 3:0 (1:0). Ipak, konačan rezultat mogao bi da zavara one koji nisu gledali utakmicu, pošto su Francuzi tokom većeg dela prvog poluvremena bili znatno opasniji rival. Franjo Ivanović je već u uvodnim minutima uzdrmao stativu sjajnim udarcem, potom je Žunior Kadil imao dve velike prilike da donese prednost gostima. Najpre je njegov udarac očišćen sa gol-linije, a zatim je Jan Zomer fantastičnom intervencijom zaustavio pokušaj glavom mladog napadača.

I baš kada je delovalo da je pogodak Lansa samo pitanje vremena, usledila je kazna. U nadoknadi prvog poluvremena Nikolo Trezoldi je šutirao glavom, golman Robin Riser uspeo je samo da odbije loptu, a na pravom mestu našao se Hans Vanaken, koji je iz neposredne blizine zatresao mrežu i doneo prednost domaćinu. Bio je to ozbiljan psihološki udarac za Francuze, od kog se nisu oporavili ni tokom pauze. Naprotiv, već pet minuta po povratku iz svlačionice Briž je duplirao vođstvo. Hoakin Sejs je najpre naišao na odličnu intervenciju Risera, ali je prvi stigao do odbijene lopte i iz drugog pokušaja pogodio za 2:0.

A onda je belgijski predstavnik demonstrirao koliko nemilosrdan može da bude kada mu protivnik ostavi makar malo prostora. Lans je jeftino izgubio loptu na sredini terena, Briž je munjevito krenuo u kontranapad, Hugo Vetlesen je pravovremeno uposlio Karlosa Forbsa, a jedan od najbržih igrača u evropskom fudbalu rutinski je završio akciju za ubedljivih 3:0. Belgijski klub je stigao do šest bodova iz prva tri kola, nadgradio je večeras trijumf protiv Intera od prethodne sedmice. Lans je, s druge strane, posle poraza od Sportinga u prethodnom kolu doživeo još jedan evropski udarac i ostao na tri boda osvojena protiv Slavije u prvom kolu, iako je barem tokom prvih 45 minuta prikazao igru koja je obećavala mnogo više od konačnih 0:3.

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO Utorak Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/ Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/ Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)

/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/ Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)

/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/ Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)

/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/ Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

/Leveling 36 - Alvarez 47/ Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/ Porto - PSV 0:1 (0:0)

/Til 57/ Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)

/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/ Sreda Lil - Galatasaraj 2:4 (2:2)

/Dijaun 7, 39 - Akgun 2, Batrakov 44, Toreira 52, Osimen 61/ Komo - Mančester junajted 4:1 (1:0)

/Paz 2, 57, Duvikas 49, Ramon 76 - Zirkze 90+1/ Bajern - Arsenal 2:2 (1:1)

/Dejvis 35, Kejn 61pen - Eze 24, Rajs 82/ Klub Briž - Lens 3:0 (1:0)

/Vanaken 45+3, Sejs 50, Forbs 72/ Inter - Šahtjor 1:0 (0:0)

/Karlos Augusto 77/ Sporting - LASK 2:3 (1:1)

/Suarez pen 5, 89 - Lang 15, Kalajdžić 63, Danek 68/ Betis - Fajenord 1:0 (0:0)

/Isko pen 59/ Real Madrid - Lajpcig 4:1 (1:0)

/Silva 43, Guler 52, Embape 83, Diomande 87 - Gomis 85/ Aston Vila - Viking 3:1 (2:0)

/Barkli 24, Buendia 37pen, Heghajm 62ag - Kristijansen 84/