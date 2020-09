Posle tesnih ispadanja u ovoj fazi takmičenja – drugog kola kvalifikacija - od Rendžersa i CSKA Sofije u prethodne dve sezone u, Osijek želi da dosegne do plej-ofa, tamo gde ga nije bilo od 2017. godine. Trener ekipe Nenad Bjelica pravio je čuda sa Dinamom prethodnih godina, te nema razloga da isto pokuša i sa Belo-plavima.

No, već na prvom koraku u Gradski vrt stiže - Bazel (20.45). Ipak, u tim evropskim noćima sa zagrebačkim klubom nakupilo se u 49-godišnjem stručnjaku dovoljno samopouzdanja, znanja i iskustva, da ne mora da strepi od švajcarskog predstavnika, mada ističe kvalitet prošlogodišnjeg četvrtfinaliste Lige Evrope.

“Bazel je sigurno iskusnija ekipa od nas u Evropi. Prošle sezone igrao je četvrtfinale Europa lige, tako da nemamo što razglabati o njegovom kvalitetu. Međutim, mi smo usredotočeni na sebe, želimo da prođemo dalje i tako ćemo se i postaviti. Za to će nam biti potrebna igra iz prvih 45 minuta iz susreta protiv Rijeke koju treba da rodužimo na čitavu utakmicu. Pri tome će možda najvažnije biti da smo koncentrirani u fazi obrane”, ističe Bjelica.

Prvenstvo u Švajcarskoj još uvek nije počelo, dok se u Hrvatskoj igra već dobrih mesec dana, što Bjelica vidi kao prednost njegove ekipe. Međutim, debakl Bazela od trećeligaša Sarbrukena (1:5) u prijateljskom meču od pre nedelju dana, hrvaski stručnjak ne uzima za ozbiljno.

“Švajcarsko prvenstvo još nije počelo, tako da Bazel nije igrao još nijednu službenu utakmicu, a mi smo prošli već četiri i to teške. To bi trebala da bude naša prednost. Mala je prednost i što igramo na svom terenu. Naravno, ta bi prednost bila još veća kad bismo imali podršku navijača. Nažalost, njih neće biti na tribinama. Analizirali smo taj meč, ali neće me zavarati taj težak poraz Bazela, jer nikada nisam davao previše važnosti prijateljskim utakmicama. One ne daju realnu sliku. Zato sam daleko veću pažnju posvetio igri Bazela u finalu švajcarskog kupa pre 16 dana. Istina, tada je ekipu vodio Marsel Koler, a ne njegov naslednik Čirijako Sforca. Međutim, on igra slično kao prethodnik “.

U Ljudskom vrtu neće biti ni Artura Kabrala, najboljeg strelca Bazela iz prošle sezone sa 18 pogodaka u svim takmičenjima, koji je zaražen korona virusom. Ipak, Čirijako Sforca i te kako ima rezervnih opcija, jer spremni čekaju Riki van Vulfsvinkel i Kemal Ademi.

S druge strane, Bjelica neće moći da računa na nedovoljno spremnog Mervejla Ndokita i nedavno pristiglog Hozea Antonija Kara.

Budućnost takođe nije imala sreće na žrebu. Crnogorska ekipa će u drugom kolu igrati u glavnom gradu Kazahstana protiv Astane (16.00). Trijumf bi ekipi Mladena Milinkovića doneo plasman u 3. kolo i gostovanje Sarajevu na Koševu, što bi bilo u rangu najveće uspeha podgoričke ekipe na evrosceni, pošto je poslednji put do 3. runde dogurala 2010. godine kada je poražena u dvomeču sa Brondbijem.

Poraz bi označio još jednu sasvim običnu evropsko odiseju, završenu već na leto, na kakvu su se navijači Budućnosti već navikli. Zbog toga će Plavo-beli pokušati da napravi ono što do sada nije uspevala – da iznenadi i eliminiše na papiru kvalitetnijeg rivala od sebe.

"Nismo imali sreće na žrebu - dobili smo najtežeg rivala i prešli dugačak put da bismo odigrali utakmicu. Moramo da izvučemo najbolje iz sebe. Pokazali smo protiv Ludogoreca da vredimo, bez obzira na poraz. Treba da igramo kao protiv bugarskog tima od 20. minuta. U tom slučaju imali bismo više izgleda da ostvarimo pozitivan rezultat - rekaoje Igor Ivanović, napadačBudućnosti, prenose Vijesti.

Nadu podgoričkoj ekipi daje i forma Astane, koja je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona poražena od Dinamo Bresta sa čak 6:3, a potom je i u prvenstvu slavila na dva od četiri meča. Trener Milinković će moći da računa na sve fudbalere, osim Draška Božovića, koji odrađuje drugi od čak pet evropskih mečeva suspenzije.

