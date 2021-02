Pokazivao je znakove slabosti Red Bul Salcburg tokom ovogodišnjeg prvenstva Austrije, čak dao legitimnu nadu velikom Rapidu iz Beča da se nada tituli. Čak i mogućnost da u današnjem meču u Salcburgu da je došlo vreme za rokadu na prestolu tamošnjeg fudbala.

Ali Salcburgova dinastija biće nastavljena. Još nije teoretski Red Bul osigrao devetu uzastopnu titulu, ali današnjim trijumfom nad Rapidom (4:2) stekao je ogromnih šest bodova prednosti. Ekipa takve klase teško će u seriji praviti greške.

Uostalom, Salcbrug je kada je bilo potrebno pokazao da je nedodirljiv. Jeste da je domaćin prodao brdo sjajnih igrača, ali je sačuvao novu zlatnu koku Patsona Daku. Upravo je afrički ofanzivac bio režiser velikog slavlja na Red Bul Areni. Postigao je het-trik i pokazao zašto je na fudbalskoj berzi procenjen na 60 miliona evra.

Možda, ali samo možda bi sve bilo drugačije da je Rapid odličan početak Rapid krunisao vodećim pogotkom i na taj način stavio pod pritisak domaćina. Odličnu akciju su iskreirali gosti, na kraju je Fountas uspeo da postigne gol. Ali je za pola koraka bio u ofsajdu. Ako je uopšte bio.

Salcburg je bio stegnut, međutim u 30. minutu pokazao je moć. Bila je to klasična akcija najboljeg austrijskog tima. Lopta do noge, na kraju je Beriša spustio loptu do Dake kome nije bilo teško da u 30. minutu postigne prvi pogodak.

Prečka je spasila goste u 49. minutu kada je Beriša dobio povratnu loptu.

Spasa nije bilo u 64. minutu kada je ponovo proradio Salcburgov napad. I opet je Beriša sjajnim kretanjem isprovocirao pas u dubinu, ostalo je bilo da Daka dobije asistenciju u pravom trenutku i još jednom pogodi cilj.

Sve je bilo gotovo u 70. mnutu kada je Daka ponovo pogodio na prazan gol, posle odlične tranzicije.

Do kraja meča postignuta su još tri gola, ali pobednik se nije dovodio u pitanje. Za Rapid je na poziciji desnog štopera igrao bivši prvotimac Crvene zvezde Filip Stojković.