Kada je i bilo nekih ponuda, pre tri-četiri godine, Geret Bejl ih je uporno odbijao ideju da napusti Madrid, željan da izvuče svaki cent unosnog ugovora i usput pokuša da se izbori za mesto u startnoj postavi. Sada, kad je Velšanin izrazio želju da ide, ponuda više nema. Ni jedne jedine.

Tako barem tvrdi Mundo Deportivo, katalonski list, te čitavu informaciju treba uzeti sa dozom rezerve. No, ni ne treba da čudi što je situacija takva. Jer, da je jednostavnija, Bejl bi odavno otišao sa Santijago Bernabeua. Ovako, sa platom od 15.000.000 evra, što ga uz kapitena Serhija Ramosa čini najplaćenijim fudbalerom kraljevskog tima, retko koji tim može i želi da plati njegove usluge, a ni Velšanin nije voljan da spusti zahteve.

Mundo Deportivo podseća da Žoze Murinjo izuzetno ceni Bejla i da je nameravao da ga dovede dok je sedeo na klupi Mančester Junajteda, ali uprava njegovog trenutnog kluba, Totenhema, nema nameru da dodatno otežava finansijsku situaciju u klupu ovako teškim ugovor, te ni ne planira o povratku svog nekadašnjeg igrača.

S druge strane, AS takođe ističe da se epilog čitavog problema ni ne nazire. Madridski list podseća da šampion Španije ne želi da se odrekne obeštećenja od transfera, iako bi raskidom ugovora uštedeo 60.000.000 evra, koliko će ga koštati poslednje dve godine Bejlovog ugovora, što kroz igračevu platu, što kroz porez. U klubu su svesni da im neće biti lako da se otarase 31-godišnjaka, ali se nadaju da će do rastanka doći do kraja letnjeg prelaznog roka. Prethodne godine su imali priliku, Bejl se čak i dogovorio sa Đangsu Suningom, međutim, kineski klub se predomislio kada je saznao da će morati da plati i obeštećenje.

Ako se već vraćamo u prošlost, ne treba zaboraviti da je 2016. godine, kada je finansijska situacija u klubovima bila mnogo bolja od današnje, Junajted navodno nudio 100.000.000 evra, a Real odbio. Greška? Vrlo verovatno. Ali ko je tada mogao da zamisli da će Bejlova karijera krenuti u ovom smeru?