Bekali i Planić nastavili rat: Srbin će biti pokazna vežba za ostale

Sukob koji traje mesecima. Pa i godinama, samo što je do pojave korone tinjao, a onda je buknuo.

Gazda FCSB-a Điđi Bekali i srpski fudbaler Bogdan Planić nastavili su borbu jedan protiv drugog i niko nema nameru da popusti. Naprotiv, kontroverzni rumunski biznismen je preko medija poručio da će od Planića da napravi „pokaznu vežbu“ ostalim igračima kako će proći ako ne poštuju ugovor.

A, taj ugovor i jeste tačka sporenja. Najpre Planić nije želeo da potpiše smanjenje plate tokom pandemije, a onda ni da trenira kada nije dobio celu platu po povratku u Bukurešt. I dok agent srpskog fudbalera, pošto se Planić sve vreme ne oglašava, tvrdi da Bogdanu ugovor ističe 30. juna, Bekali je uporan u stavu da ima još godinu dana „ljubavi“ između kluba i igrača.

Gazda Điđi je poslao preko medija jasnu poruku i Planiću i ostalim fudbalerima njegovog kluba.

„Ovo nije stvar malicioznosti ili nečije volje, već se radi samo o poštovanju ugovora. Ako igrači ne nauče lekciju, svi će sutra otići. Ako im ne damo primer šta se dešava kada se krši ugovor, svi će to isti raditi. Baš ćemo da vidimo da li mu ugovor ističe na kraju meseca. Znam da je uredno plaćen na vreme, novac od države Rumunije je uzeo, kako to kažu UEFA i FIFA. Mi nismo prekršili nijedan zakon, a da li je on radio u prethodna dva meseca“, rekao je Bekali.

On je istakao da Planića svakako ne želi više u klubu.

„Mislite li da je ovo neka igra? Da li je FCSB nečija igračka? Kaznio sam ga 25 odsto od plate, one plate koju redovno dobija na vreme i opet nije zadovoljan. Kluž i Krajova bi da ga uzmu, ali nemaju petlju, jer ima otkupnu klauzulu u ugovoru na 10.000.000 evra, koju je sam potpisao. Nema povratka na staro, a videćemo gde ćemo završiti“, poručio je Điđi Bekali.