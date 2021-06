Reprezentacija Bugarske će da propusti i četvrto uzastopno Evropsko prvenstvo. Zato, umesto da se priprema za turnir, sada igra prijateljske mečeve i služi za sparing drugih reprezentacija. Prva od njih biće Slovačka, a njihov duel na programu je danas od 18 časova.

Susret se igra u Austriji, na stadionu Joško Arena u Ridu, gde se Slovaci pripremaju za kontinentalni turnir. Selektor Štefan Tarkovič iskoristiće taj meč kao filter, posle njega će da saopšti konačan spisak od 26 igrača.

18.00: (1,87) Slovačka (3,40) Bugarska (4,50)

To znači da će Slovaci da igraju u kombinovanom sastavu. Kapiten Marek Hamšik i iskusni Juraj Kucka gotovo izvesno neće uopšte ni biti u protokolu, već će gledati utakmicu sa tribina.

Podmlađeni tim Bugarske ozbiljno će da shvati ovu utakmicu kao priliku da se dokaže selektoru Georgiju Kostadinovu. Iza njegovog tima je očajan početak kvalifikacija za Mundijal u Kataru, osvojen je samo jedan bod iz prva tri meča. U Sofiji su lako do pobeda došli Švajcarska (3:1) i Italija (2:0), posle čega je u Belfastu odigrano nerešeno sa Severnom Irskom (0:0).

"Psihički i mentalno smo spremni. Kvalifikacije za Mundijal su iza nas, sada se okrećemo susretima sa Slovačkom, Rusijom i Francuskom. Osećamo timski duh, momci su tu da pruže međusobno podršku. To će nam pomoći u dolazećim mečevima. Ne plašimo se, iako imamo mnogo mladih igrača u timu. Znamo se iz mlađih kategorija, što je dobra stvar. Uveren sam da ćemo pobediti Slovačku", rekao je Ivan Turicov, desni bek CSKA iz Sofije.

Bugarska i Slovačka su se do sada tri puta sastajale, ali samo jednom u ovom veku. Bilo je to 2006. godine u prijateljskoj utakmici koja je pripala Slovacima rezultatom 3:1. Pre toga su oba tima pobedila na svom terenu sa po 2:0, a to su takođe bili pripremni mečevi.

Najavljeno je da će ovom duelu da prisustvovati legenda nemačkog i svetskog fudbala, Franc Bekenbauer. Biće to lepa prilika za mlade igrače da se pokažu pred takvom veličinom.

PRIJATELJSKE UTAKMICE

Utorak

18.00: (1,20) Hrvatska (6,75) Jermenija (14,0)

18.00: (2,75) Makedonija (3,05) Slovenija (2,75)

20.45: (2,70) Poljska (3,10) Rusija (2,75)

