Navijači Mančester Junajteda nemaju dilemu nakon završenog finala Lige Evrope – Ole Gunar Solskjer je pred penal-lutriju među stative trebalo da pošalje Dina Hendersona. Njegov kolega David De Hea nije se proslavio - od 11 jedanaesteraca Viljareala nije odbranio nijedan i pride je promašio odlučujući, čime je rešio finale u korist španskog kluba.

Pristalice Crvenih đavola su u pravu, teško da je moglo gore od toga, zar ne? Istina, lako je biti general posle bitke, ali da je samo bacio oko De Hein učinak sa bele tačke, Solskjer bi i sam shvatio da je za njegovog prvog čuvara mreže ona zapravo crna, te da nije ni čudo što večeras nije uspeo da pročita nijedan udarac rivala.

Naime, De Hea je poslednji jedanaesterac odbranio pre pet sezona, 2016. godine protiv Evertona u polufinalu FA kupa, kada je "skinuo" udarac Romeluu Lukakuu. Od tada, pa sve do večerašnje penal-serije u svim takmičenjima se suočio sa još 25 udaraca sa bele tačke i nije odbranio – nijedan. Ako na to dodamo i četiri penala sa Svetskog prvenstva u Rusiji protiv domaćina, te večerašnjih 11 u Gdanjsku, dolazimo do brojke od 40 neodbranjenih najstrožih kazni.

U istom periodu Din Henderson se suočavao sa 17 penala i odbranio osam!

Foto: Reuters

"Čak nije delovalo ni kao da može da odbrani neki od njih. Uz sve te informacije koje golmani imaju o penalima danas, ovo jednostavno nije dovoljno dobro za golmana na njegovom nivou", piše novinar ESPN-a Mark Odžden, koji prati dešavanja u mančesterskom klubu.

Novinar Mančester Ivning Njuza Samjuel Lakharst kritikovao je Solskjera zbog nedostatka hrabrosti, podsetivši na primer bivšeg selektora Holandije Luja van Gala, koji je na Svetskom prvenstvu 2014. godine Jaspera Silesena zamenio Timom Krulom pred izvođenje penala i pogodio.

"Junajted je imao Solskjera, ali mu je bio potreban Luj van Gal da bi ga ohrabrio pre penala. Jedanaesterci su oduvek bili De Hein kriptonit.Solskjerovo loše rukovođenje situacije sa golmanima znači da će se debata nastaviti i na leto, a Henderson će sada imati priliku da se dokaže."