Duel prvih favorita u grupi E za plasman na Svetsko prvenstvo - Belgija na King Boduen stadionu u Briselu stadionu dočekuje Češku (nedelja, 20.45). Jasno, domaćin je veliki favorit i pobedom bi napravio važan korak ka obezbeđivanju prvog mesta i vize za Mundijal u Kataru.

Belgijanci su ponovo ostali nedorečeni na jednoj reprezentativnoj smotri. Minulo Evropsko prvenstvo okončali su u četvrtfinalu, gde su pretrpeli poraz od novog prvaka Starog kontinenta - Italije. Sa spiska za tekući kvalifikacioni prozor je izostavljen najbolji igrač Crvenih đavola Kevin De Brujne, koji ima problema sa povredom, kao i iskusni Dris Mertens. Priliku da debituje mogao bi da dobije novi igrač Arsenala Albert Sambi Lokonga.

20.45: (1,45) Belgija (4,40) Češka (7,50)

Česi su poput Belgije ispali u četvrtfinalu kontinentalnog šampionata, imali su dobar turnir, što se posebno može reći za Patrika Šika - sa pet golova najbolji strelac prvenstva uz Kristijana Ronalda. On ipak neće moći da pomogne državnom timu, jer odrađuje suspenziju. Tako je selektor Jaroslav Šljihavi na spisak uvrstio samo dva napadača - talentovanog Adama Hložeka i Mateja Vidru. Jasno je da Česi dosta očekuju od trija iz Vest Hema, posebno od mladog Aleksa Krala, koji se u smiraj prelaznog roka pridružio Tomašu Součeku i Vladimiru Cufalu u Londonu i nema sumnje da će biti dodatno motivisan.

Sudar ovih selekcija odigran u martu na stadionu u Pragu okončan je bez pobednika. Česi su bili i bolji rival, poveli golom Lukaša Provoda u 50. minutu (nije na spisku), da bi 10 minuta kasnije povratnik u redove Čelsija Romelu Lukaku doneo Belgiji bod. Upravo će snažni golgeter biti glavni adut trenera Martineza pred jedan od najvažnijih mečeva u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Ono što je posebno pohvalno na račun Čeha, oni se na tom meču u svom glavnom gradu nisu povukli u defanzivni blok ni kada su poveli, a ni kada su Belgijanci izjednačili. Nastavili su sa svojim stilom igre, što je donelo jednu veoma zanimljivu, ofanzivnu utakmicu sa velikim brojem šansa ispred oba gola. Mogli smo da vidimo mnogo više od dva pogotka, pošto se čak tri puta uzdrmao okvir gola - dva puta belgijskog, jednom češkog.

Đavoli su pre tri dana savladali Estoniju u Talinu sa 5:2, a do 83. minuta je odbranom komandovao Tobi Aldervejreld. Iskusni štoper je ovog leta napustio Totenhem i prešao u katarski Al Duhail, a belgijska javnost je brinula da će zbog toga da izgubi mesto u nacionalnom timu. Za sada nije bilo problema za 32-godišnjeg defanzivca,

„Nastaviću, naravno, da se trudim da budem na svom najvišem nivou. Siguran sam da je to moguće i dok igram u Kataru. Nemam osećaj da moram još da se dokazujem, radio sam to tokom čitave karijere. Uslovi u Al Duhailu su na višem nivou nego što sam očekivao. Naravno, nije to nivo Premijer lige, ali je bolje nego što većina misli. Bio sam prijatno iznenađen, teško da sam mogao da odbijem ovu avanturu, pogotovo sa finansijskog aspekta“, objasnio je Aldevejreld svoju, pomalo neočekivanu odluku da se već sada zaputi u Aziju, iako je mogao da ostane u nekoj od najjačih evropskih liga.

Aldevejreld je pojasnio i da je zbog velikog broja utakmica sa Totenhemom i čestih putovanja neretko danima bio odvojen od porodice, pre svega svoja dva mala deteta. Prelaskom u Katar rasteretio je svoj raspored i moći će da bude češće uz njih.

Belgija ipak ne mora da brine, njen najbolji štoper neće skoro da završava karijeru. Kako sam ističe, za reprezentaciju uvek ima volju da igra. Do sada je sakupio 114 nastupa u nacionalnom dresu i ne namerava skoro da se zaustavi. Uostalom, ukoliko Đavoli odbrane prvo mesto u grupi igraće na Mundijalu baš u Kataru, gde će Aldevejreld praktično da im bude domaćin.

Na polovini kvalifikacija u Evropi Belgija je možda i najbliža overi plasmana. Ukoliko trijumfuje večeras, drugoplasiranoj Češkoj će pobeći na šest poena razlike, tri kola pre kraja takmičenja. Uz to će joj ostati mečevi sa Estonijom, Belorusijom i Velsom.

15.00: (6,25) Belorusija (3,50) Vels (1,65)

Upravo Belorusija i Vels igraju u nedelju od 18 časova drugi meč u grupi. Obe selekcije će tražiti pobedu, jer bi samo uz tri boda mogli da se uključe u borbu za drugo mesto, koje vodi u baraž.

Ta utakmica će biti odigrana na neutralnom terenu u Rusiji, u Kazanju, zato što zbog sankcija prema Belorusiji avioni iz Velike Britanije i Evropske unije ne mogu u Minsk.

Zmajevi će biti veoma oslabljeni u Kazanju, selektor Rob Pejdž je u Rusiju poveo 24 igrača, ali među njima nisu Aron Remzi, Džo Rodon, Neko Vilijams, Džordž Tomas (povređeni), Kifer Mur, Adam Dejvis, Dejvid Bruks (zaraženi koronavirusom), Itan Apadu, Tajler Roberts, Brendon Kuper (nisu dobili ruske vize na vreme) i Heri Vilson (suspendovan).

„Logustički, pripreme su bile košmar. Morali smo da umešamo i klubove, koji su nam pružili podršku. Nekoliko igrača zbog finiša prelaznog roka nisu želeli da nam daju svoje pasoše i to potpuno razumem. Protiv Finske (0:0) u prijateljskoj utakmici prosek godina nam je bio 22, što je sjajna stvar za velški fudbal“, kazao je Pejdž.

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO - 5. KOLO

Subota

Grupa A

Irska - Azerbejdžan 1:1 (0:1)

/Dafi 87 - Mahmudov 45+1/

Srbija - Luksemburg 4:1 (2:0)

/Mitrović 22, 35, Šano 82ag, Milenković 90+6 - Til 77/

Grupa D

Finska - Kazahstan 1:0 (0:0)

/Pohjanpalo 60/

Ukrajina - Francuska 1:1

/Šaparenko 44 - Marsijal 50/

Grupa F

Farska Ostrva - Danska 0:1

/Vind 85/

Izrael - Austrija 5:2

/Solomon 5, Dabur 20, Zahavi 33, 90, Vajsman 59 - Baumgartner 42, Arnautović 55/

Škotska - Moldavija 1:0 (1:0)

/Dajks 14/

Grupa G

Letonija - Norveška 0:2 (0:1)

/Haland 20, Eljonusi 66/

Gibraltar - Turska 0:3 (0:0)

/Dervišoglu 54, Čalhanoglu 65, Karaman 83/

Holandija - Crna Gora 4:0 (1:0)

/Depaj 38p, 62, Vajnaldum 70, Gakpo 76/

Grupa H

Kipar - Rusija 0:2 (0:1)

/Jerohin 6, Žemaletdinov 55/

Slovenija - Malta 1:0 (1:0)

/Lovrić 45p/

Slovačka - Hrvatska 0:1 (0:0)

/Brozović 86/

Nedelja

Grupa B

20.45: (3,50) *Kosovo (2,90) Grčka (2,35)

20.45: (1,10) Španija (10,0) Gruzija (23,0)

Grupa C

18.00: (1,60) Bugarska (3,70) Litvanija (6,25)

20.45: (3,70) Švajcarska (3,30) Italija (2,10)

Grupa E

15.00: (6,25) Belorusija (3,50) Vels (1,65)

20.45: (1,45) Belgija (4,40) Češka (7,50)

Grupa I

18.00: (2,80) Albanija (3,00) Mađarska (2,85)

18.00: (1,01) Engleska (20,0) Andora (30,0)

20.45: (60,0) San Marino (30,0) Poljska (1,01)

Grupa J

18.00: (2,80) Island (2,95) Makedonija (2,80)

20.45: (1,10) Nemačka (11,0) Jermenija (19,0)

20.45: (1,07) Rumunija (13,0) Lihtenštajn (25,0)

