Belodedić: Zvezda i Steaua nikad više prvaci Evrope

Ime Miodraga Belodedića zlatnim slovima je upisano u istoriju evropskog klupskog fudbala. Tutule šampiona Evrope sa Steauom i Crvenom zvezdom svrstale su ga među retke igrače kojima je polazilo za rukom da se sa dva različita tima domognu najvažnijeg trofeja u klupskom fudbalu.

Ipak, to što se tada dogodilo teško da će moći da ponovi neki klub iz ovog dela Evope.

"Nažalost, ne vidim da neko od njih može ponovo da osvoji Ligu šampiona", priznaje Belodedić za Marku.

Steaua je bila prva koja je "probila led" od klubova iz Istočne Evrope.

"Niko nije mogao da objasni kako ili zašto. Odjednom ekipa sa Istoka, ne baš dobro poznata stigla je do finala i pobedila Barselonu na penale. Godinama unazad je bio cilj da prezimimo u Evropi, da preživimo, a onda su očekivanja rasla iz godine u godinu", dodadaje legendarni as.

Rumunski gigant je potom 1988. godine stigao do polufinala i ispao od Benfike, a godinu dana kasnije pao je u finalu protiv Milana. Trofej je još jednom mogao da završi u klupskim vitirnama.

"To je nešto neponovljivo. Ključno je bilo to što smo svake godine dovodili najbolje igrača u Rumuniji. Svi su želeli da igraju u Steaui i svi su bili veoma dobri. Igrali smo 4-4-2 i ja sam bio libero, na mestu koje je vremom izgubljeno. Igrali smo moderan fudbal, voleli smo brzo da prenosimo loptu, uz jedan ili dva dodira. Dukadam je bio sjajan golman, Balan i Bolonji su odlično srađivali u vezi, a Lakatuš nam je sa strane davao na brzini i borbenosti".

Protiv Barselone im ipak niko nije davao šanse.

"Mislili smo da nemamo šanse za pobedu. Svi su mislili da će biti teško, ali na naše iznenađenje Barselona nije uspela da nas pritisne na startu. Nisu pokazali da su superiorni. Veterani Voktor, Šuster i Arčibald su bili umorni. Da smo imali malo više hrabrosti mogli smo da pobedimo u produžetku. U penalima je bilo ludo, Dudakam je sve odbranio. Šta drugo da kažem? Ni smo mogli da verujemo".

Fešta u Bukureštu je bila neverovatna.

"To su nezaboravne uspomene. To je vrhunac koji vam se može dogoditi kao fudbaleru. San svakog igrača. Sećam se odmah po sletanju, bilo je nekoliko novinara koji su nas pozdravili. Kada smo otišli bio je mrak, nije bilo svetla. Mogli smo da čujemo navijanje nekoliko hiljada ljudi koji su peške prešli četiri-pet kolometara od prestonice do aerodroma, a zatim je usledio prijek Čaučeskua i najviših vojnih vlasti. To nije bilo iznenađenje, Steaua je bila vojni tim".

Potom je usledilo i slavlje u Superkupu Evrope protiv Dinamo Kijeva (1:0) i nesrećan poraz od Rivera u finalu Interkontinentalnog kupa (0:1).

"Gol protiv Dinama je postigao Georgi Hadži, bio je najveći talenat u Rumuniji i mi smo ga doveli. Od Rivera smo izgubili, ali su nam nepravedno poništili gol. Ipak, VAR tada nije postojao", zaključio je Belodedić.