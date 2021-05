Malo je velikana koji su duže čekali titulu od Sportinga, čiji je post trajao 19 godina. Istina, gledano iz ugla navijača Liverpula, koji su prošle sezone posle tačno tri decenije proslavili osvajanje najjače lige na Starom kontinentu to i nije tako strašno, ali pristalicama lisabonskih Lavova, kluba koji ima jednu od najboljih omladinskih škola na svetu, smučilo se da gledaju kako se na tronu Primeire smenjuju Porto i gradski rival Benfika.

Od poslednje, 18. krune zeleno-belima su se mahom dešavale ružne stvari. Poniženja u duelima s Bajernom u Ligi šampiona (7:1) i Benfikom u Superkupu 2019. (5:0), osvajanje tek 7. mesta 2013. godine, što im je najgori plasman u istoriji i prodaje bisera poput Žoaa Mutinja ili Bruna Fernandesa.

Među retkim svetlim trenucima bili su debi tada sedamnaestogodišnjeg Kristijana Ronalda 29. septembra te iste 2002. i izgradnja novog stadiona Žoze Alvalade, pa nema potrebe naglašavati koliko im znači ova titula – a moglo bi se reći da im je u njenom osvajanju pomogla upravo Benfika, odigravši pre desetak dana 1:1 sa Portom.

Večeras novi prvak gostuje na Da Lužu, u velikom derbiju Lisabona protiv Benfike, koji je ovog puta važniji za Orlove. Benfika još može da održi nadu u drugo mesto i direktan plasman u Ligu šampiona, i otuda će se nadati da Porto može da izgubi na gostovanju Rio Aveu.

Jedna od najvažnijih utakmica u Primeiri dospela je na meni tek u pretposlednjoj rundi ligaških borbi. Lisabonski derbi izgubio je jedno od svojih draži, pošto je Sporting pre vremena proslavio titulu posle pobede nad Boavistom u prošlom kolu, dok će Benfika najverovatnije da ostane na trećem mestu jer je četiri koraka daleko od Porta.

Ipak, ne može se reći da nijedna ekipa nema za šta da igra. Pored istorijskog i regionalnog rivalstva, koje samo po sebi neće dozvoliti da bilo ko započne ovu borbu bez motiva, boriće se i za krunu kralja strelaca. Sa jedne strane Haris Seferović iz Benfike, a sa druge Pedro Gonsalves iz Sportinga trenutno dominiraju tabelom strelaca lige sa 18 golova. Pored toga, Lavovi se primiču fenomenalnom podvigu, jer još ne znaju za poraz u tekućoj ligaškoj sezoni.

Puleni Rubena Amorima do pehara prvaka došle su na relativno suveren način. Dva kola pre kraja imaju 25 pobeda, sedam nerešenih rezultata i još nisu izgubili. Ovo će ujedno biti i njihov glavni zadatak protiv glavnog rivala.

"Bilo je to veliko slavlje za klub koji je toliko dugo čekao titulu. Sada mislim da svi navijači Sportinga žele više i moramo da nastavimo da gradimo budućnost. Pred nama je važan meč i igrači to shvataju. Važno je da igramo dobro jer ne želimo da izgubimo do samog kraja", istakao je Amorim.

Mnogo godina Sporting je gledao samo u leđa rivalu, pa želi da uživa u ovoj sezoni u potpunosti. U prvom meču ove sezone pobedio je kod kuće 1:0 zahvaljujući golu Nunesa, a ako uspe da slomi Orlove na Da Lužu, prekinuće još jedno dugo čekanje. Pobedio je Benfiku dva puta u jednoj ligaškoj sezoni poslednji put u sezoni 2005/06.

Sa druge strane, crveno-beli su imali određene trzavice tokom sezone, ali poslednjih meseci viđena je opet jaka, stara, Benfika, koja uliva poštovanje rivala. Od početka marta izgubila je samo jednom kod kuće od Žil Visentea, a takođe je samo jednom remizirala sa Portom. Ostali protivnici morali su da se poklone.

Poznato je da Orlove vodi Žorž Žezus, sjajni stručnjak, ali i osobenjak koji je podjednako vezan za oba lisabonska giganta. Doduše, kao i Ruben Amorim, koji je skoro čitavu igračku karijeru proveo u redovima Orlova.

Crveno-beli će imati priliku da osvoje Kup Portugalije, za koji će se 23. maja boriti sa Bragom, ali nemaju nameru da priušte komšijama likovanje na Da Lužu.

PRIMEIRA – 33. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

Fereira - Žil Visente 0:2 (0:1)

/Lorensi 11, Markez 52/

Braga - Moreirense 2:1 (1:0)

/Ruiz 41, Novais 90+5 - Martins 87/

Subota

16.30: (2,50) Boavista (3,10) Portimonense (3,00)

16.30: (1,62) Farense (3,80) Tondela (5,90)

19.00: (2,05) Benfika (3,40) Sporting (3,70)

21.30: (7,75) Rio Ave (4,30) Porto (1,45)

Nedelja

16.00: (1,90) Famalikao (3,50) Nacional (4,20)

18.00: (2,85) Belenenses (2,95) Santa Klara (2,75)

21.00: (2,85) Maritimo (2,95) Vitorija Gimarais (2,75)

