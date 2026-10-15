Benfika deli lekcije po Ligi Evrope, vrela južnoamerička krv spržila Seltik za pola sata
Vreme čitanja: 9min | čet. 15.10.26. | 23:04
Bornmut na brazilski pogon savladao Šturm
Pre mesec dana ohladila je San Siro, večeras je zapalila Luž. Deli Benfika lekcije u Ligi Evrope i ističe kandidaturu za osvajača takmičenja. U prvom kolu je gotovo rutinirao Milan, još jednog od favorita, u drugom je pregazio Seltik, nanevši mu četvrti poraz u poslednjih mesec dana, najubedljiviji u pomenutom periodu - 4:1 (3:0).
Škotski velikan je za vikend došao do preko potrebnog predaha pobedom nad Madervelom, ali je on kratko trajao. Nada o eventualnom ozdravljenju nestala je samo četiri dana kasnije, isparila za tek nešto više od pola sata fudbala u lisabonskom paklu. Fudbaleri Benfike su posao završili za svega 35 minuta, omogućivši navijačima da ostatak meča isprate mirno, bez ikakve nervoze.
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I ne samo njima, već i svima vama koji ste na ovom meču tipovali keca, 2+, 3+, I2+ i GG. Zahvaljujući Mozzart Relaxu, većinu pomenutih igre mogli ste da zaokružite već u petom minutu, kada je portugalska ekipa načela rivala, a ostatak u 23. minutu, kada ga je novim golom nokautirala.
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Za bezbrižno veče pobrinuli su se Džon Duran i Đanluka Prestijani, južnoamerički tandem čija je vrela krv spržila škotskog velikana. Posebno inspirisan bio je Kolumbijac, koji je bio bez gola skoro puna dva meseca, ali je večeras očepio. Osetio je Marko Silva da je trenutak da mu pruži priliku od starta ne bi li prekinuo golgeterski post, što je ovaj i uradio posle samo pet minuta. Iznudio je jedanaesterac, izveo 'panenku' i trasirao Benfiki put do trijumfa koji će pola sata kasnije utabati novim pogotkom, koji mu je namestio pomenuti Prestijani.
Između njegova dva smestio se i gol Aleksandra Baha, kod kojeg je argentinsko krilo takođe bilo u ulozi arhitekte. Maestralno je dodavanjem preko poslednje linije uposlio danskog defanzivca koji se ubacio na drugoj stativi i drugim pogotkom u poslednje tri utakmice potvrdio koliko produktivan može da bude i na protivničkoj polovini. Igrao se 35. minut i na semaforu je već stajalo 3:0, Seltik je bio potučen do kolena.
Utakmica na Lužu bila je svojevrsni okršaj dvojice Durana - sunarodnika Džona i Kamila. Iz njega je, lako je zaključiti, kao pobednik izašao fudbaler Benfike, mada je i ofanzivac Seltika imao svoju reč. Uspeo je posle nešto više od sat vremena fudbala da smanji zaostatak, a da je imao malo više sreće čak bi se utakmica pravo niotkud zakuvala pošto je u 72. minutu u kontri pogodio stativu. Prethodno je još u prvom poluvremenu, pri rezultatu 2:0, pogodio i prečku, u akciji kojoj je prethodio veliki promašaj Kaspera Hega.
Kad su se već propisno ispromašivali, fudbalere Seltika stigla je kazna. Isporučio ju je Vangelos Pavlidis minut pre kraja, odnosno dvadesetak minuta pošto je umesto Durana ušao u igru.
Još jedan od klubova iz užeg kruga favorita za osvajanje Lige Evrope, Bornmut, bio je siguran u drugom kolu. Tim sa juga Engleske je kao domaćin na brazilski pogon savladao Šturm - 3:0 (1:0).
Iako se nije gotovo ništa pitao, austrijski tim je dugo odolevao na Din Kortu. Imao je i malu 'asistenciju' iz VAR sobe da pogodak Bafodea Dijakitea iz 30. minuta bude poništen zbog faula. I kada se učinilo da će na odmor otići mirne mreže, ona se zatresla. Sjajno ju je glavom sa preko deset metara pogodio brazilski centarfor Evanilson.
Srpski reprezentativac na golu Bornmuta, Đorđe Petrović, nije imao previše posla. Za 90 i kusur minuta je imao samo jednu odbranu, ali se i pored toga Šturm držao na minimalnom zaostatku i s pravom nadao potencijalnom iznenađenju. Tu nadu ugasio mu je drugi Brazilac Rajan petnaestak minuta pre kraja.
Trijumf je po ulasku u sudijsku nadoknadu uveličao Alvaro Rodrigez. Bio je to njegov prvenac u dresu Bornmuta.
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
Celje - Omonija 0:3 (0:1)
/Montnor 17, Tanković 59, Kulibali 84/
AZ Alkmar - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Kopmajners 49, Merdink 77pen - Forson 55/
RB Salcburg - Milan 0:4 (0:2)
/Sise 15, 32, 49, Ramos 72/
Lion - Kristal Palas 3:2 (2:0)
/Toliso 8, Nuama 45+2, Šulc 76 - Pino 50, Kamada 81/
Torense - Sanderlend 1:2 (1:0)
/Volnej 37 - Aoka 67, Sadiki 90+3/
Union Sen Žiloaz - Real Sosijedad 1:1 (0:0)
/Keita 88 - Turijentes 46/
Sparta Prag - Lilestrem 1:1 (0:0)
/Alkoser 56 - Lene Olsen 90+1/
Leh - Bajer Leverkuzen 0:4 (0:3)
/Šik 29pen, 41pen, Tilman 32, Maza 88/
Benfika - Seltik 4:1 (3:0)
/Duran 5 pen, 36, Ba 23, Pavlidis 89 - Duran 63/
Selta - Juventus 1:2 (1:0)
/Alvarez 18 - Voltemade 59, Kolo Muani 90+2/
Jagjelonija - Ararat Jermenija
Olimpik Marselj - Olimpijakos
Dinamo Zagreb - Anderleht 1:0 (0:0)
/Beljo 90+6 pen/
Ren - OFI 2:1 (0:1)
/Nagida 76, Budlal 90 - Funtas 10/
Bornmut - Šturm 3:0 (1:0)
/Evanilson 43, Rajan 76, Rodrigez 90+3 pen/
Ferencvaroš - Viktorija Plzenj 2:1 (0:0)
/Zaharijasen 49, 82 pen - Visinski 90/
NEC Najmehen - Levski Sofija 1:1 (0:1)
/Šeri 64 - Reinaldo 36/
Hofenhajm - Bešiktaš 2:3 (0:0)
/Aslani 68, Maćida 88 - Muriljo 60, Hjon Gju O 72, 79/