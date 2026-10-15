Benfika deli lekcije po Ligi Evrope, vrela južnoamerička krv spržila Seltik za pola sata

Škotski velikan je za vikend došao do preko potrebnog predaha pobedom nad Madervelom, ali je on kratko trajao. Nada o eventualnom ozdravljenju nestala je samo četiri dana kasnije, isparila za tek nešto više od pola sata fudbala u lisabonskom paklu. Fudbaleri Benfike su posao završili za svega 35 minuta, omogućivši navijačima da ostatak meča isprate mirno, bez ikakve nervoze.

Pre mesec dana ohladila je San Siro, večeras je zapalila Luž. Deli Benfika lekcije u Ligi Evrope i ističe kandidaturu za osvajača takmičenja. U prvom kolu je gotovo rutinirao Milan, još jednog od favorita, u drugom je pregazio Seltik, nanevši mu četvrti poraz u poslednjih mesec dana, najubedljiviji u pomenutom periodu - 4:1 (3:0).

I ne samo njima, već i svima vama koji ste na ovom meču tipovali keca, 2+, 3+, I2+ i GG. Zahvaljujući Mozzart Relaxu, većinu pomenutih igre mogli ste da zaokružite već u petom minutu, kada je portugalska ekipa načela rivala, a ostatak u 23. minutu, kada ga je novim golom nokautirala. MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao Za bezbrižno veče pobrinuli su se Džon Duran i Đanluka Prestijani, južnoamerički tandem čija je vrela krv spržila škotskog velikana. Posebno inspirisan bio je Kolumbijac, koji je bio bez gola skoro puna dva meseca, ali je večeras očepio. Osetio je Marko Silva da je trenutak da mu pruži priliku od starta ne bi li prekinuo golgeterski post, što je ovaj i uradio posle samo pet minuta. Iznudio je jedanaesterac, izveo 'panenku' i trasirao Benfiki put do trijumfa koji će pola sata kasnije utabati novim pogotkom, koji mu je namestio pomenuti Prestijani.

Između njegova dva smestio se i gol Aleksandra Baha, kod kojeg je argentinsko krilo takođe bilo u ulozi arhitekte. Maestralno je dodavanjem preko poslednje linije uposlio danskog defanzivca koji se ubacio na drugoj stativi i drugim pogotkom u poslednje tri utakmice potvrdio koliko produktivan može da bude i na protivničkoj polovini. Igrao se 35. minut i na semaforu je već stajalo 3:0, Seltik je bio potučen do kolena.

Utakmica na Lužu bila je svojevrsni okršaj dvojice Durana - sunarodnika Džona i Kamila. Iz njega je, lako je zaključiti, kao pobednik izašao fudbaler Benfike, mada je i ofanzivac Seltika imao svoju reč. Uspeo je posle nešto više od sat vremena fudbala da smanji zaostatak, a da je imao malo više sreće čak bi se utakmica pravo niotkud zakuvala pošto je u 72. minutu u kontri pogodio stativu. Prethodno je još u prvom poluvremenu, pri rezultatu 2:0, pogodio i prečku, u akciji kojoj je prethodio veliki promašaj Kaspera Hega.

Kad su se već propisno ispromašivali, fudbalere Seltika stigla je kazna. Isporučio ju je Vangelos Pavlidis minut pre kraja, odnosno dvadesetak minuta pošto je umesto Durana ušao u igru. Još jedan od klubova iz užeg kruga favorita za osvajanje Lige Evrope, Bornmut, bio je siguran u drugom kolu. Tim sa juga Engleske je kao domaćin na brazilski pogon savladao Šturm - 3:0 (1:0). Iako se nije gotovo ništa pitao, austrijski tim je dugo odolevao na Din Kortu. Imao je i malu 'asistenciju' iz VAR sobe da pogodak Bafodea Dijakitea iz 30. minuta bude poništen zbog faula. I kada se učinilo da će na odmor otići mirne mreže, ona se zatresla. Sjajno ju je glavom sa preko deset metara pogodio brazilski centarfor Evanilson.