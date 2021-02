Benfika je gostovanje Farenseu dočekala sa željom da protiv kandidata za ispadanje pobedom nastavi trku za vrh i stekne samopouzdanje pred revanš sa Arsenalom u Ligi Evrope, međutim, odbrana domaćina na čelu sa golmanom Defendijem uspela je da zatvori sve prilaze golu i potpuno zasluženo stigne do boda (0:0) u susretu 20. kola.

Prvu priliku na utakmici imala je Benfika preko Darvina koji je u 8. minutu sa oko 25 metara šutirao pored gola. Samo šest minuta kasnije domaćin je odgovorio preko Pedra Enrikea kojeg je u stopostotnoj šansi izvanrednom intervencijom zaustavio golman Leite. Niz pretnji nastavljen je udarcima Evertona i Seferovića, ali se intervencijama istakao golman Farensea Defendi.

U želji da nastave pohod za Portom, Bragom i Sportingom, Orlovi iz Lisabona natavili su sa ofanzivom, što je rezultiralo prilikama za Tarabta i ponovo Seferovića, a neiskorišćene šanse mogle su skupo da koštaju goste u 40. minutu kad je Lika zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Benfika je i u drugom poluvremenu nastavila gde je stala pre odlaska na odmor, pa se u 60. minutu u stopostotnoj šansi našao Rafa, međutim golman domaćina još jednom je sačuvao svoj tim. Sve više pažnje posvećeno ofanzivi moglo je da košta lisabonski tim u 68. minutu kad je sevnula kontra Farensea, ali je Pedro Enrike uputio udarac koji je lako zaustavio Leite.

Do kraja utakmice gosti su pokušali da preko Picija stignu do celog plena, dok je domaćin dva puta imao priliku da povede nakon udaraca Gaulda. Uprkos želji oba tima da stignu do više od boda, večerašnji rivali na kraju su morali da se zadovolje sa po bodom od kojih je slađi ostao na stadionu Sao Luis.

Benfika je večerašnjim remijem šesti put odigrala nerešeno ove sezone u prvenstvu, te posle 20 kola ima 39 bodova, dok je Farense remijem uspeo da iskorači iz zone ispadanja pretekavši Famalikao i Boavistu.

PRIMEIRA - 20. KOLO

Petak

Boavista - Moreirense 1:0 (0:0)

/Gomes 52/

Subota

Belenenses - Nasional2:1 (1:1)

/Ribeiro 28, Kardoso 69pen - Gore 42/

Žil Visente - Santa Klara 1:0 (0:0)

/Pedrinjo 90+3pen/

Sporting - Portimonense 2:0 (2:0)

/Fedal 27, Santos 31/

Nedelja

Fereira - Gimarais 2:1 (1:1)

/Žoao Pedro 33, Fereira 62 - Estupinan 23/

Rio Ave - Famalikao 0:1 (0:1)

/Ugarte 40/

Braga - Tondela 4:2 (3:0)

/Piazon 18, 50, Horta 40, Novais 42 - Ane 84, Žakite 90+4/

Farense - Benfika 0:0

Ponedeljak

20.00: (7,50) Maritimo (4,40) Porto (1,45)

*** kvote su podložne promenama