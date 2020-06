Bentornata! Dobro nam se vratila Serija A

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Osam godina italijanski šampionat nije bio tako neizvestan, kao ovaj koji će biti nastavljen, posle troipomesečne pauze, večeras. Nije reč samo o borbi za skudeto: svaki tim - osim Breše i Spala koji su gotovo prežaljeni i Napolija koji je obezbedio Ligu Evrope preko osvajanja Kupa Italije - ima čemu da se nada, za nešto da se bori ili da ljubomorno čuva. Neubedljive partije i slaba forma Juventusa, prikazane u Kupu Italije, učvrstile su Lacio u uverenju da može da napravi veliki podvig, kao Lester u Engleskoj ili Monpelje u Franucskoj u poslednjoj deceniji. Štaviše, probudile su i plamičak nade u Apijano Đentileu da Inter može da se vrati u igru, naravno, pod uslovom da na San Siru pobedi Sampdoriju u nedelju, a Sasuolo u sredu.

Dakle, Juve, Lacio i Inter su u trci za skudeto, Atalanta i Roma za poslednje mesto koje garantuje izlazak u Ligu šampiona. Milan, Verona, Parma i Bolonja će voditi borbu za poslednju kartu za izlazak u Evropu u sledećoj sezoni. Sasuolo i Kaljari su u zlatnoj sredini, na pola puta od borbe za plasman u Ligu Evrope i ispadanja iz Serije A. Fjorentina mora da bude oprezna ako ne želi da bude usisana u bitku za opstanak, dok će Udineze, Torino, Sampdorija, Đenova i Leće voditi boj, verovatno do samog kraja za očuvanje prvoligaškog statusa. Nije nimalo slučajno da su svi timovi, od Udinezea pa do poslednjeplasirane Breše, sa izuzetkom Lećea, iz sve snage navijali da se prvenstvo prekine i zamrznu ispadanja iz Serije A.

JUVENTUS

Predsednik Juventusa Andrea Anjeli (©AFP)

Mečevi proiv Milana i Napolija su bacili potpuno drugačije svetlo na tim Mauricija Sarija u poređenju sa ekipom koju smo videli sa Interom, neposredno pred početak “lockdowna” u martu. Kritičari kormirala Stare dame ponavljaju ovih dana da Alegrijev Juve nije pružao spektakl, ali je dominirao, barem u Italiji: Sari nije učinio igru Juventusa dopadljivijom i atraktivnijom a pritom je izgubio superiornost koju su Bjankoneri demonstrirali godinama.

Povrede Iguaina, Kedire i Aleksa Sandra su brutalno otkrile greške koje je sportski direktor Fabio Paratiči napravio u sklapanju tima za ovou sezonu. Uprkos velikom broju top fudbalera u sastavu Bjankonera, Sari nema alternative ni za jednog od pomenute trojice: dvojica igrača koji su mogli da budu dostojne zamene, barem za zlu ne trebalo, su bukvalno oterani, Emre Džan i Mario Mandžukić. Perspektivni levi bek Luka Pelegrini je poslat na kaljenje u Kaljari. Upravi kluba se zamera i što su pustili veliki broj igrača da provede karantin u svojim zemljama, za razliku od drugih timova, poput Napolija ili Lacija koji su ih sve zadržali u Napulju odnosno Rimu.

Napadački trio Daglas Kosta, Dibala i Kristijano Ronaldo ne funkcioniše. Reč je o tipičnom primeru da jednačina “fantastični igrači jednako odličan i uigran tim” ne funkcioniše u fudbalu. Sari je priznao da Dibala i CR7 nisu baš kompatibilni i da je potrebno raditi mnogo na njihovom uklapanju a da bude funkcionalno za igru celog tima. Godine stižu i Kristijana Ronalda, Portugalac nije više čigra kakav je bio: protiv “krštenice” se ne može. Naravno, odigraće Ronaldo još dosta mečava u kojima će postizati golove i biti odlučujući, i biće naslova o njegovoj dugovečnosti i bioničnosti, ali će pauze tokom utakmice i tokom sezone u kojima je sasvim normalan fudbaler biti sve duže i češće.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sredina terena je najveća bolna tačka Juvea. O tome svedoči fakat da Sari još nije našao startnu trojku za sredinu terena. Pjanić je već jednom nogom van Juventusa, Remzi je stalno povređen ili rovit, Rabio se transformisao u svog “brata blizanca” u Torinu, za Kediru je sezona završena, Matuidi oseća teret godina a Bentankur je dobar igrač, ali nije fenomen i neće biti. U svakom slučaju, Pirlo, Pogba i Vidal su bili druga priča. Jedina pozitivna okolnost za Sarija je harmonizacija defanzivnog para Bonuči – De Liht koji sve bolje funkcioniše, kao i golmani Ščesni i Bufon koji su prava garancija.

Sari neće moći da računa na Kediru do kraja sezone, Demiral i Aleks Sandro bi trebalo da se vrate za mesec dana dok su Iguain i Kjelini na put oporavka.

LACIO

Čiro Imobile (©Reuters)

U Formelu svakim danom jača uverenje da je ovo sezona čuda. Predsednik Lacija Klaudio Lotito je bio najvatreniji zagovornik nastavka prvenstva. Ko poznaje gazdu Nebeskoplavih zna da je istina, iako zvuči malo vulgarno, da je Lotito insistirao na dovršetku sezone na travnatom tepihu zato što je uveren da mu je skudeto na dohvat ruke, a ne zbog altruizma ili brige za Seriju A.

Svi igači Lacija su ostali u Rimu tokom obaveznog karantina. Simone Inzagi se sa svim svojim fudbalerima čuo pojedinačno gotovo na dnevnoj bazi. Nije preterivanje reći da su igrači Lacija ubedljivo najmotivisaniji da nastave započetu szonu. Osim titula šampiona, Ćiro Imobile želi da osvoji Zlatnu kopačku, Luis Alberto bi da završi sezonu kao kralj asistencija, a naš Sergej Milinković Savić bi da ponese oreol najboljeg veznog igrača u Seriji A i čoveka za velike utakmice. Srpski reprezentativac je u ovoj sezoni demantovao brutalno sve kritičare koji su mu spočitavali da je fudbaler koji se gubi na velikim utakmicama i da, kad je stani-pani, njega nikad nema. Od finiša prošle sezone kada je, praktično, odlučio finale Kupa Italije protiv Atalante, Milinković je stavio pečat na sve najvažnije pobede Lacija: uključujući i one protiv Intera i Juventusa.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Prekid sezone je poništio veliku komparativnu prednost koju je Lacio imao u odnosu na Inter i Juventus – da igra samo jednu utakmicu nedeljno. Smatralo se da bi na taj način Inzagi mogao da kompenzuje kraću i manje kvalitetnu klupu u odnosu na rivale. Startna postava Lacija ne zaostaje za Juventusovom i Interovom, ali je prilično veliki jaz kad se uporede rezervni sastavi. U tom kontekstu će povrede biti neka vrsta Damoklovog mača iznad glave Inzagija.

Kapiten Senad Lulić je izgubljen, najverovatnije, do kraja sezone. Radi se o velikom gubitku, ne samo zato što nekadašnji reprezentativac BiH nema adekvatnu alternativu u timu, već i zato što se radi o igraču čija se specifična težina oseća na terenu: iskustvo, odlučnost i autoritet da “sa pogledom” primora klupske drugove da ga slede ili poslušaju.

Velika nepoznanica je Lukaš Lejva. Brazilac je operisao koleno, verovalo se da će intervencija rešiti problem i da će imati dovoljno vremena da se oporavi i uđe u formu. Danas se sa sigurnošću može reći da će Inzagi morati da “dozira” prisustvo Lejve na terenu, pogotovo zbog paklenog ritma igranja utakmica na svaka tri dana. Luiz Felipe će sigurno preskočiti utakmicu sa Atalantom dok Marušić neće biti skroz fit.

INTER

Inter i dalje sanja titulu

Antonio Konte je prelomio: pokušaće da se vrati u trku za skudeto sa Eriksenom u ulozi ofanzivnog pleja i napadačkim tandemom Lautaro Martinez i Lukaku. Italijanski trofejni stručnjak je uspeo da revitalizuje danskog internacionalca, ali će sada morati da odradi jednako važan posao sa Lautarom Martinezom. Konte će sa Argentincom morati da poradi na psihološkom planu, a Marota na ekonomskom. Lautaro je već video sebe u dresu Barselone sa Mesijem i 10.000.000 evra na bankovnom računu. Prvi korak ka povratku u normalnost bi trebalo da napravi uprava kluba potpisujući novi ugovor sa napadačem i značajnim povećanjem plate koja sada iznosi 1.500.000 evra.

Problem Intera u 2020. godini, kada je počeo pad Konteovog tima, jese mali broj postignutih golova. Na 10 utakmica u Serije A i u Kupu Italije u tekućoj godini, Nerazuri su zatresli mrežu više od jednog puta na samo tri utakmice: malo za tim koji ima ambicije da osvaja trofeje. Signali koji su stigli sa San Paola, revanš utakmice polufinala Kupa Italije nisu bili, u tom smislu, ohrabrujući.

Lukakuova korpulencija upućuje na zaključak da ćemo morati da sačekamo par utakmica da bi ga videli u optimalnoj formi: pravilo je da visoki i teški fudbaleri sporije ulaze u formu od niskih i lakših. Zato je još više neophodno da Lautaro što pre razbistri glavu i pomiri se sa idejom da u Barselonu ne može da pređe ako Katalonci ne plate raskidnu klauzulu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U ovoj sezoni, Interu su nedostajali golovi igrača veznog reda. Brozović i Barela će morati da podnesu teret pozicije Eriksena: od njih se očekuje više trčanja i pokrivanja u defanzivnoj fazi igre. Postavka tima sa Eriksenom u ulozi ofanzivnog pleja će takođe učiniti delikatnijom ulogu Kandreve ili Mozesa na desnom odnosno Janga ili Biragija na levom boku. Tajna Konteovog uspeha u Čelsiju, pored maestralnog Azara, bili su upravo spoljni vezni Alonso i Mozes.

U odbrani, mladi Bastoni se ustalio u startnoj postavi na račun iskusnog Godina koji već traži novi klub gde bi mogao da nastavi karijeru, uz garancije veće minutaže. De Fraj, Škrinjar i Handanović, uz retke kikseve, predstavljaju najstabilnije stubove Interovog tima.

Na meču protiv Sampdorije neće biti Sensija. Malerozni igrač Nerazura koji je bio najbolji fudbaler Intera u prvom delu sezone ponovo se povredio. U najboljem slučaju Sensi će se vratiti polovinom jula na raspolaganje Konteu. Pod znakom pitanje je i Vesino, koji je zbog povrede preskočio meč sa Napolijem prošle subote.

ATALANTA

Navijački grafit u Bergamu (©AFP)

Atalanta je platila najveću cenu prekida sezone. Dovoljno je pogledati rezultate poslednjih sedam utakmica Boginje u prvenstvu i Ligi šampiona: šest pobeda i jedan remi uz gola razliku 28:10, odnosno četiri gola u proseku po meču. Josip Iličić je u novoj godini prosto briljirao i bio je, bez sumnje, najbolji igrač u Italiji u prva dva i po meseca 2020. Odmah iza njega bila je čitava mašinerija predvođena Papuom Gomezom.

Trener Atalante Gasperini je uspeo da regeneriše i Kaldaru koji je u Milanu ličio na bivšeg igrača: baš kao što je to bio slučaj sa Pašalićem, De Ronom i Iličićem. Jednostavno, Gasp je neka vrsta fudbalskog kralja Mide: igrača kog dotakne pretvara u šampiona. Nije dobra reklama za Atalantu kada su u pitanju prodaje igrača, ali je činjenica da niko od fudbalera koji su napustili Bergamo, i to za veliki novac, nije napredovao i nije ni izbliza dostigao nivo iz Atalante. Lista je podugačka: od Kaldare i De Rona koji su se vratili, preko Spinacole, Kesija, Kontija do Galjardinija, Mančinija, Kristantea i drugih.

Igrači Atalante će imati i posebnu motivaciju. Bergamo je grad koji je platio veliku cenu pandemije koronavirusa. Reč je o gradu u kome je smrtnost tokom tri meseca najjačeg udara epidemije porasla za čak šest puta. Koliko je udarac bio veliki za grad govori i činjenica da su tifozi Atalante bili protiv nastavka sezone i pored odličnih šansi Boginje da u Ligi šampiona u avgustu napravi darmar.

Gasperini je pronašao svoju dimenziju u Bergamu. O tome svedoči njegovo odbijanje da preuzme prošlog leta Romu uz platu gotovo dva puta veću od ove koju ima u Atalanti. Gasp je naučio lekciju sa Interom i ne želi više da ponovi grešku. Negativna okolnost za Boginju bi moglo da bude pravilod da Gasperinijevi timovi na dizel pogon: potrebno im je vreme da bi ušli u ritam i uhvatili zalet. Imajući u vidu da je ovaj nastavak sezone u suštini početak, Atalanta bi mogla da bude neprepoznatljiva u prvih par okršaja i to bi mogla da bude šansa Rome. Međutim…

ROMA

Olimpijski stadion u Rimu (©AFP)

Roma je u totalnom haosu. Jedina tačka oslonca je trener Paulo Fonseka. Sve se ruši ili ljulja oko portugalskog stručnjaka, ali on ima precizan cilj: uhvatiti poslednji voz za Ligu šampiona. Istina, Đalorosi će imati i popravni kroz Ligu Evrope, ako ne stignu do četvrtog mesta u Seriji A.

Fonseka je svestan da je za kase kluba od fundamentalnog značaja da se domognu najprestižnijeg takmičenja. Dug kluba se približio vrtoglavoj cifri od 300.000.000. Rimski klub duguje više nego što iznosi njegov celokupni prihod tokom sezone. Mogli bismo da kažemo, i da ne pogrešimo, da je Roma dužna kao Italija. Bez prestižne fudbalske scene, rimski klub je osuđen na značajno redimenzioniranje: prodaju najboljih igrača i kresanje troškova na svim nivoima. Primera radi bez Lige šampiona Roma će morati da se odrekne Džeka i da proda Pelgrinija ili Zaniola.

Sportski direktor Đanluka Petraki je platio cenu i udaljen je iz kluba. Poslednji intervju i javne kritika Petrakija na račun igrača, bili su poslednja kap koja je prelila čašu strpljenja. Bivši prvi operativac Torina se za manje od godinu dana zamerio ili posvađao sa svima u Večnom gradu: sa predsednikom, upravom kluba, igračima, novinarima, navijačima. Jedno je sigurno: za Petrakijem niko u Rimu neće pustiti suzu, naprotiv.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Međutim, Romini problemi, kao i dugovi, neće nestati sa udaljavanjem Petrakija. Gazda kluba Palota želi da proda klub što pre o čemu svedoči i spremnost italo-američkog tajkuna da se pomiri sa gubitkom u operaciji kupoprodaje Rome. Da bi Palota i njegovi ortaci izašli sa pozitivnom nulom, Roma mora da bude prodata za 600.000.000 evra.

Fonsekin zadatak da vrati tim u Ligu šampiona neće biti lak. Paradoksalno, sa aktuelnom atmosferom u gradu, navijači su mnogo više kivni na Palotu i Baldinija nego na Petrakija, za Romu je pozitivno što će se igrati pred praznim tribinama. Na ruku Đalorosih ide i kalendar. U slučaju da Lacio “pomogne” gradskim rođacima, Roma bi se približila veoma blizu Atalanti, naravno pod uslovom da ne pogreši meč protiv Sampdorije Klaudija Ranijerija.

Dobre vesti su stigle i iz Engleske: Smoling i Mhitarjan će moći da ostanu, bez obzira da li će ih Roma otkupiti, do kraja sezone u Rimu. Dugačka i kvalitetna klupa Roma će doći do izražaja u sledeća dva meseca, tim pre što se Zapakosta oporavio a u tim će se vratiti tokom jula i Zaniolo.

NAPOLI

Napulj je umeo da proslavi pehar Kupa (©AFP)

Trijumf u Kupu Italije stimulisao je veliki entuzijazam u Napulju. Predsednik Aurelio De Laurentis i trener Rino Gatuzo su najavili da će biti spremni da iskoriste eventualne rezultatske krize Rome i Atalante i da se uključe u trku za četvrto mesto, a da će meč protiv Barselona u osmini finala Lige šampiona biti “kom obojci, kom opanci”.

Gatuzo je uspeo da podigne iz pepala Azure i da poveže pokidane konce između igrača i predsednika De Laurentisa. Sukobi, teške reči, uvrede, pa čak i fizički obračuni su sada samo ružan san u gradu podno Vezuva. Produžetak ugovora Mertensa i serije drugih igrača, kao i trenera Gatuza, zakazan za avgust, svedoče na konkretan način o promeni klime u Napoliju.

Gatuzo je pronašao dobitnu formulu. Taktiku italijanskog stručnjaka bi mogli da definišemo kao “neokatenačo”. Rino je uspeo da ubedi svoje napdače i krila da se žrtvuju. Kao što je Murinjo ubedio Etoa da pokriva bok Nerazura kao da je bek, u godini “triplete”, tako i Insinje, Mertens, Kaljehon, Politano, Lozano obavljaju srčano i predano odbrambene zadatke. Gatuzov stil je već počeo da daje rezultate pre zaustavljanja prvenstva zbog pandemije, tako da su rezulati protiv Intera i Juventusa neka vrsta kontinuiteta. Podsetimo, Napoli je u januaru i februaru pobedio i Juve (prvenstvo) i Inter (Kup Italije).

Bivši trener Milana je transformisao 4-3-3 u 4-5-1, a u Kulibaliju i Maksimoviću je dobio neprolazan bedem u odbrani. Na sredini terena je kompletirao smenu generacija, Deme je zauzeo mesto ispred odbrane, Zjelinski melje kilometre po terenu dok je Fabijan Ruiz zadužen za umetnički dojam i maštovitost igre. Slaba tačka u Gatuzovoj formaciji ostaju bekovi: Di Lorenco je napredovao, ali nedovoljno, dok su Mario Rui i Hisaj igrači skromnih dometa, a Gulam već uveliko traži novi klub.

MILAN

Zlatan Ibrahimović (©Reuters)

Situacija u Milanu podseća pomalo na Rominu, ne samo zato što su vlasnici Amerikanci. Razlika je u tome što familija Singer nema nameru da proda Milan, ali programira novu revoluciju u Milanelu: četvrtu od kako je Silvio Berluskoni prodao klub. Posle Kineza, Fasonea i Mirabelija, zatim Leonarda, pa Bobana i Maldinija, ovog leta će Ralf Rangnik pokušati da napravi kostur tima za povratak na staze slave.

Rosoneri ozbiljno rizikuju da ostanu bez Evrope. Piolijeva družina bez Zlatana Ibrahimovića je sasvim normalan tim, pojedini komentatori se šale oslovljavajući današnji tim Rosonera kao Sasuolo u crveno-crnim dresovima. Prosečnost tima Milana nije rezultat oskudice novca već čitavog niza promašenih investicija u poslednje četiri godine. Sedmostruki prvak Evrope je potrošio stotine i stotine miliona evra, ili bolje rečeno, bacio ih je u vetar za pojačanj tipa: Baka, Andre Silva, Bilja, Bonuči, Iguain, Paketa, Pjontek, Kesi, Konti, Kaldara…

Čini se da familija Singer nije mnogo zainteresovana za Ligu Evrope, to su pokazali i prošlog leta kada su se odrekli učešća u manje atraktivnom evropskom takmičenju kako bi sredili pitanje finansijskog fer pleja sa UEFA. Naravno, to nikako ne znači da Pioli i njegovi igrači neće pokušati da podignuta čela dovrše ovu fudbalsku godinu.

Rosoneri su ove godine potukli sve novije negativne rekorde neefikasnosti: samo 28 postignutih golova na 26 utakmica, tek malo više od jednog u proseku. Odsustvo Ibrahimovića na prvih par mečeva će biti veoma problematično, između ostalog i zato što je Rebić postigao svih sedam golova u 2020. godini na Zlatanova proigravanja ili presudni doprinos švedskog fudbalera u razvoju akcija. Nije slučajno da Mihajlović u Bolonji, Jurić u Veroni i D’Aversa u Parmi osećaju miris istorijskog uspeha, povratak u Evropu.

Kaže se da Ralf Rangnik već uveliko radi na konstruisanju novog Milana. Njegov dolazak u klub će biti obznanjen početkom avgusta kada se završi prvenstvu. U vrhu liste igrača koje želi nemački stručnjak je Luka Jović. Inače, mnogi u Italiji sumjičavo vrte glavom jer nisu baš uvereni da Milan u vlasništvu Amerikanaca, sa generalnim direktorom iz Južnoafričke Republike i trenerom-spotskim direktorom iz Nemačke može daleko da dogura. Štaviše, neki, čak i među navijačima Milana, priželjkuju da za malo više od godinu dana vide “derbi” Milan - Monca i Galijanija i Berluskonija kako se raduju uspehu njihovog jesenjeg životnog projekta.

SERIJA A - ZAOSTALO 25. KOLO

Subota

18.30: (2,40) Torino (3,20) Parma (3,10)

20.45: (2,15) Verona (3,30) Kaljari (3,50)

Nedelja

18.30: (1,38) Atalanta (5,00) Sasuolo (7,75)

20.45: (1,35) Inter (5,00) Sampdorija (9,00)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Željko PANTELIĆ