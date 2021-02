Titula je možda daleko, ali to ne znači da Real nema za šta da se bori. Ne deluju možda ovih pet bodova zaostatka mnogo, ali Blankosi imaju čak dve utakmice više od gradskog rivala Atletika i do kraja sezone sve zavisi od ekipe Dijega Simeonea. Sve dok teorija bude igrala ulogu Real će jurišati ka odbrani trona, a ako se to i ne dogodi, drugi cilj je da se ostvari bolja pozicija od Barselone na tabeli Primere.

Real se posle kiksa na gostovanju Osasuni vratio na pobedničku liniju pošto je na svom pomoćnom stadionu nadigrao Valensiju s 2:0 i bar neko vreme provešće na drugoj poziciji ispred Barse. Gotovo rutinski posao odradio je Real danas i Valensija je samo u nekoliko trenutaka predstavljala ozbiljniju pretnju po gol Tiba Kurtoe. U to vreme Real je već imao dva gola prednosti i mogao je komotno da čuva vođstvo i čeka grešku nekada velikog takmaca za titulu.

Opterećen podužom listom povređenih igrača, Zinedin Zidan je morao da menja tim u ranoj fazi utakmice pošto se opet povredio Dani Karvahal! Samo dva dana pošto se oporavio od problema s butnim mišićem, Karvahal je posle bezmalo pola časa igre morao napolje jer je izgleda ponovo obnovio istu povredu, treći put od sredine novembra. Zamenio ga je Lukas Vaskez, koji je i sam bio povređen u prethodne tri utakmice, ali je Real uspeo da zadrži intenzitet i kvalitet da nadigra posrnule Slepe miševe.

Upravo je Lukas spremio gol za Tonija Krosa pred sam kraj poluvremena. Lepo je Vaskez primetio kako dugogodišnji saigrač natrčava na ivicu kaznenog prostora, ostavio mu je loptu po zemlji, a Nemac kvalitetnim udarcem matirao Domeneka.

Pre nego što se upisao u listu strelaca Kros je popunio i kolonu asistencija. Namestio je gol Karimu Benzemi koji je prelepim udarcem s mesta gde se spajaju dve linije šesnaesterca pogodio malu mrežu na daljoj stativi. Benzema je tako stigao do šestog pogotka u poslednjih pet duela protiv Valensije, a u svakom je dao bar po jedan gol. Valensija je postala Benzemina omiljena mušterija u poslednje vreme jer Francuz sada najbolji golgeterski učinak ima upravo kada je na drugoj strani tim sa Mestalje.

Srpski vezista Uroš Račić odigrao je svih 90 minuta i u finišu prvog dela dobio je javnu opomenu. Osim tog detalja odigrao je sasvim dobru utakmicu i čak imao solidnu priliku sredinom drugog dela da matira Kurtou, ali je lopta pogodila spoljni deo mreže posle lukavog šuta iz prve...

Iskoristio je Zidan komotno vođstvo da odmori ključne igrače pred gostovanje Atalanti u osmini finala Lige šampiona, pa je šansu dao mladom Serhiju Aribasu, te zaboravljenom Isku i Marijanu Dijazu.

PRIMERA – 23. KOLO

Petak

Selta - Elče 3:1 (2:0)

/Mina 45, 68, Mendez 45+2 - Rigoni 50/

Subota

Granada - Atletiko Madrid 1:2 (0:0)

/Erera 66 - Ljorente 63, Korea 75/

Sevilja - Ueska 1:0 (0:0)

/Munir 57/

Eibar - Valjadolid 1:1 (1:1)

/Kike 23 - Mesa 7 penal/

Barselona - Alaves 5:1 (2:0)

/Trinkao 29, 74, Mesi 45+1, 75, Firpo 80 - Rijoha 57/

Nedelja

Hetafe – Sosijedad 0:1 (0:1)

/Isak 30/

Real Madrid - Valensija 2:0 (2:0)

/Benzema 12, Kros 42/

18.30: (2,50) Levante (3,20) Osasuna (2,95)

21.00: (2,05) Viljareal (3,45) Betis (3,60)

Ponedeljak

21.00: (3,70) Kadiz (2,95) Bilbao (2,25)

