Igra mačke i miša. Real Madrid igra perfektno proteklih sedmica. Nanizao je čak šest pobeda u svim takmičenjima, pa se tako večeras od njega očekuje ista stvar na gostovanju Elčeu u okviru 16. kola Primere. Domaćin je neugodan kod kuće, ali o razlici u kvalitetu je bespredmetno raspravljati, pa bi sve osim velike i rutinske pobede Blankosa bilo iznenađenje.

Eden Azar, Marko Asensio i Vinisijus Žunior najbliži su pozicijama iza nezamenjivog Karima Benzeme za duel protiv Elčea. Njih trojica su sedeli na tribinama Di Stefana kao zamene na poslednjoj utakmici Real Madrida protiv Granade, a sada imaju priliku da se ušunjaju u startnu postavu. Kormilara Blankosa Zinedina Zidana čeka teška odluka, ali s druge strane olakšanje, zato što ima dovoljno resursa da popuni prazninu koju je ostavio povređeni Rodrigo u početnih 11, pa čak i da Lukasu Vaskezu pruži neophodni odmor.

Benzema bi mogao da ima nove partnere u navali, a jedan od njih izvesno bi trebalo da bude oporavljeni Belgijanac. Azar je spreman da se vrati kako bi uživao u minutima, a ono što Zidan mora da odluči je da li će to da učini od početka ili sa klupe. Kormilar Reala rešio je da bude strpljiv sa skupocenom zvezdom i više nego ikad vodi računa o tome da se Azar konačno vrati i bude standardan, da ima kontinuitet koji mu je toliko potreban. Sada, 32 dana posle poslednje povrede, čini se da je sve spremno da se Azar vrati na pravi put. Igraće, to je sigurno. To će biti njegova šesta utakmica ove kampanje posle nebrojenih fizičkih zastoja koje je pretrpeo i koji mu nisu dozvolili da odigra više od tri uzastopna duela.

Bela "jedanaestica" traži svoju "nagradu" za odlično izdanje u poslednjem trijumfu Real Madrida. Povratak u startnu postavu bila bi nagrada za zlatne minute koje je pružio Marko Asensio protiv Granade, možda i najbolje i najkompletnije otkako se vratio posle teške povrede. Asensio je igrao svaku utakmicu u velikom pobedničkom nizu Belih, ali nije započeo ni u jednoj. Zidan voli da nagradi svoje pulene kada vidi pomak.

Mestu u početnih 11 nada se i Vinisijus. Brazilac je druga opcija Zidana, koji se kladio na njega tokom pobedničkog niza Real Madrida. U stvari, počeo je u prve četiri utakmice, protiv Sevilje, Menhengladbaha, Bilbaa i Atletika, ali indisponiranost u vidu gastroenteritisa odvojila ga je od duela sa Eibarom i protiv Granade se vratio kao zamena. Do tada je bio deo bloka na koji se Zidan oslanjao, a sada je ponovo na raspolaganju da povrati izgubljeno mesto.

Real Madrid je vezao četiri pobede protiv Elčea, a kako domaći tim i nije baš u formi kada se u obzir uzme činjenica da je slavio samo jednom na devet prethodnih susreta u svim takmičenjima, jasno je da je sve na strani Madriđana.

PRIMERA - 16. KOLO

Utorak

Sevilja - Viljareal 2:0 (1:0)

/Okampos 8pen, En Nesiri 53/

Barselona - Eibar 1:1 (0:0)

/Dembele 67 - Kike 57/

Kadiz - Valjadolid 0:0

Levante - Betis 4:3 (3:1)

/Duarte 2, Morales 22, 24, Marti 55 - Mandi 12, Kanales 78pen, 86/

Sreda

17.00: (2,65) Granada (3,10) Valensija (2,80)

19.15: (1,62) Atletiko Madrid (3,45) Hetafe (7,00)

19.15: (1,83) Selta (3,50) Ueska (4,60)

21.30: (8,50) Elče (4,70) Real Madrid (1,38)

Četvrtak

14.00: (2,90) Bilbao (2,95) Sosijedad (2,70)

16.15: (2,55) Osasuna (3,10) Alaves (2,90)

