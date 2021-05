Čitava fudbalska Evropa ustala je na noge. Šest godina od afere u reprezentaciji, selektor Francuske Didije Dešan je prešao preko svega, u nacionalni tim vratio Karima Benzemu i dvadesetak dana pred početak Evropskog prvenstva dodatno Trikolore učinio još većim favoritima za osvajanje Starog kontinenta.

Ljubitelji fudbala, posebno u Francuskoj, silno su želeli da svetskog prvaka na delu vide sa jednim od najboljih napadača na svetu, koji je, čini se tek sada, u 33. godini, na vrhuncu karijere. Otud su Dešamovu odluku da Benzemu vrati pod Francusku zastavu mnogi dočekali sa oduševljem. Odluku o kojoj je nedelju dana kasnije odlučio da u velikom intervjuu za L'Ekip govori i sam Benzema. Odluku koja je tog utorka, prvi put posle godinu i po dana, vesti o korona virusu potisnula u drugi plan.

"To su dobre vesti ha-ha-ha! Smešno je, jer su mi to mnogi rekli. Utorak je bio poseban dan. To je bio pokazatelj da su svi očekivali moj povratak, sve generacije. I bio sam vrlo, vrlo srećan. Bio sam kod kuće u Madridu. Do sledećeg jutra sam primio veliki broj poruka. Svi su čekali trenutak objavljivanja spiska. Glasine su se proširile, bio je to događaj dana. A ja sam čekao kao i svi ostali, ispred televizora, na telefonskoj liniji sa rođacima, majkom, ocem… Neću da vas lažem, sve je prošlo tako brzo. Bio je to veliki osećaj radosti i ponosa. Vrlo brzo sam se setio svih onih trenutaka kada nisam odustao. Bio je to mali šok, prošlo je puno vremena. Duboko u meni je bila ogromna radost. Zagrlio sam ćerku i onda je telefon počeo da zvoni", prepričava Benzema trenutak kada je saznao da će biti deo nacionalnog tima za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Iako je od njegovog poslednjeg nastupa za nacionalni tim prošlo mnogo vremena, Benzema ne krije da se posle izuzetne individualne sezone nadao pozivu. Da li ga je i očekivao?

"Neću reći ni da ni ne. Nadao sam se, jesam. Oduvek sam se nadao, jer nikada ne odustajem, uvek sam spreman."

I nije odustajao. Željenog poziva nije bilo, ali nije želeo da se oprosti od nacionalnog dresa, mada priznaje, nije bilo lako.

"Bilo je teško, posebno na početku. Brzo nakon toga sam rekao sebi da je to prepreka koja je sastavni deo moje karijere. Bilo je teško, jer bi na svakoj reprezentativnoj pauzi 25 od 26 igrača Reala dobilo poziv. A ja sam trenirao sa rezervama i mladim igračima. Ali nisam mogao da odustanem. Znao sam da će se stvari preokrenuti. Oduvek sam tako mislio. U tim trenucima sam fizički i mentalno postao jači. Počeo sam da radim više od ostalih."

O detaljima razgovora sa Dešanom nije želeo previše.

"Dešan je sve rekao, pričali smo, sve je jasno. Dosta smo razgovarali i rekli jedan drugome mnoge stvari. Stvari koje je trebalo da kažemo odavno. Seli smo jedan preko puta drugog, bilo je dosta mirno. Nismo se videli još od mog poslednjeg pojavljivanja u reprezentaciju 2015. godine. Bio nam je potreban taj razgovor, razmenili smo mišljenja i videli da jedan drugome imamo dosta toga da kažemo. Uvek sam se dobro slagao sa njim i posle tri minuta sve se vratilo u normalu. Kao da nam se putevi nisu razišli pre više od pet godina. Danas sam ponovo deo reprezentacije, tako da je razgovor protekao dobro."

Benzema i Dešam (Foto: AFP)

Međutim, ni nakon razgovora Benzema nije bio siguran da će dobiti povratnički poziv.

"Razgovarali smo o mnogim stvarima, bila je to duga konverzacija, koja će ostati između nas. Rekli smo mnogo, mnogo stvari. Nismo pričali samo o fudbalu, već o svemu, životu, porodici… Ali nijednom mi nije rekao: 'Ići ćeš na Evropsko prvenstvo'. Jedina stvar koju sam rekao sebi nakon razgovora sa Dešanom bila je da smo napravili veliki korak i da je bio pozitivan. Rekao sam sebi da moram da radim vredno, da ne odustajem i postavim sebi više ciljeve i da vidim šta će se dogoditi."

Na kraju je poziv stigao, a Karim je umesto “desetke“ koju je nosio ranije, izabrao broj 19. Akt poniznosti?

"Poniznost, morate da je imate uvek, sa dresom ili bez njega, kao početnik ili iskusan, veliki ili mali igrač, uvek! To je deo mene. Da, nosio sam desetku ranije, ali su drugi došli u međuvremenu i uzeli je. Nisam mogao da dođem i kažem: 'Daj mi svoj broj'. Ne zanima me to. Prihvatam ono što je tu. Broj 19 sam uzeo, jer sam ga nosio u Lionu. Ako pogledate bolje, to je 10+9 (broj iz reprezentacije i Reala, prim. aut.), dva broja koja sam oduvek voleo. Iskreno, toliko sam srećan što sam se vratio u tim da me broj na dresu ne zanima."

Mnoge stvari su se ipak promenile otkako je Benzema odigrao poslednju utakmicu za reprezentaciju Francuske. Između ostalog i njegov pristup fudbalu, prvenstveno treninzima.

"Moje telo više nije isto. Može se reći da sam sada atleta. Jedem dobro, spavam dobro, i radim mnogo više nego pre. Znam i kako da se brže oporavim, kako se ne bih umarao. Očigledno, jači sam, skačem više… Pravi sam profesionalac, postavio sam sve na svoje mesto kako bih mogao da nastavim što je duže moguće."

Stoga i ne čudi što sa godinama postaje sve bolji.

"Ali radim mnogo! Mnogo! Puno trčim, zapravo, nikad nisam ni prestajao. Treniram čak i slobodnim danima. Na kraju krajeva, to mi se sviđa. Ranije nije bilo tako. Na primer, kada bih imao bolove, odmarao bih, dok danas, čak i kada sam ukočen, nastavljam da radim."

Iako je odigrao čak 81 utakmicu za Trikolore, Benzema priznaje da će 2. juna protiv Velsa osećaj biti čudan.

"Malo je drugačije sada. Posebno sam ponosan na činjenicu da nikad nisam odustao i da sam nastavio da radim kada su mi svi govorili:'Ajde, gotovo je…' Ali ne, morao sam da nastavim. I jednog dana, možda (smeh). Prvi meč protiv Velsa (pripremni) biće čudan, kada obučem dres, čujem himnu… Ali imam iskustva. Spreman sam da pokažem šta mogu na terenu, a sa ovim timom koji imaju…"

"Imaju" ili "imamo"?

"Da, da (smeh). Tim koji imamo. Istina je da sam tu. Ovaj tim je na visokom nivou. Igra brzo, tehnički dobro. Moraću nekako da se uklopim sa svim tim talentima."

Veruje Francuz da će saigrači dobro prihvatiti njegov povratak u reprezentaciju.

"Imam priliku da igram sa Rafaelom Varanom u Realu i on mi je rekao da me svi čekaju i da su svi srećni. Ne plašim se svog povratka, siguran sam da će sve proći dobro."

Čak i sa Olivijem Žiruom? Jer poznato je da su pre nešto više od godinu dana imali malu raspravu.

"Naravno. Video sam ga na utakmici sa Čelsijem, razgovarali smo, čestitao mi je na golu. Bio je to pravi duh. Već sam igrao sa njim ranije, biće sve kao pre."

Benzema (Foto: AFP)

Uverava Benzema da će se bez problema uklopiti u Dešamov tim. Ili će makar pokušati da tako bude.

"Dosta sam pratio reprezentaciju, gledao sam sve njihove mečeve, tako da vrlo dobro znam kako igraju i mislim da će biti vrlo lako. Pokušaću da uradim sve ono što radim u Realu: da dajem kada treba da dajem, da se krećem kada je to potrebno, da orkestriram, ubrzavam, igram jednim dodirom. U stvari, sve ono što se od mene zahteva."

Na mišljenje da bi njegov povratak mogao da naruši atmosferu u timu napadač Reala ne obraća pažnju.

"Uopšte ne razmišljam o tome. Ne želim da zamišljam nijedan scenario, beskorisno je. Pogledajte taj tim! Evropski viceprvaci, svetski šampioni. Zašto uopšte pričati o mogućem porazu? Idemo tamo sa dosta samopouzdanja, da pokažemo da smo prvaci sveta. Dolazim u reprezentaciju da se zabavim i pobedim. Tačka."

Dakle, cilj je osvojiti Evropsko prvenstvo?

"Da, jer želim da osvojim trofej sa francuskom reprezentacijom. Treba biti pažljiv, jer svako može da kaže:'Sanjam da osvojim EP.' Ali pitanje je kako ćeš ga zaraditi? Sa snagom koju imamo možemo da ga osvojimo. Srećan sam što mogu da dodam malo kvaliteta snazi koju već imamo. Ako smo koncentrisani i igramo dobro…"

Za kraj, koja reč i o Realu i neuspešnoj sezoni na klupskom nivou.

"Ne slažem se sa tim. Ako pogledate pažljivo, imali smo 60 povreda! Nijednog trenutka Real nije bio kompletan. Svi su imali koronu, čak i Zizu. Bila je to komplikovana sezona. Ali uprkos tome, igrali smo polufinale Lige šampiona, borili se u La Ligi do poslednjeg dana. Mogli smo da osvojimo sve i nismo osvojili ništa, to je fudbal. Razočaran sam, ali sam srećan jer učestvujem na Evropskom prvenstvu i još imam priliku da osvojim trofej ove sezone."

Prokomentarisao je Francuz i glasine o Zidanovom odlasku iz kluba i to koliko je legendarni fudbaler značio Madriđanima.

"Zizu je sa mnom oduvek bio iskren. Blizak i iskren. Govorio mi je kada je bilo dobro, ali i kada je bilo loše. Zbog toga ga mnogo poštujem, oduvek je bio direktan sa mnom. Uliva mi samopouzdanje na terenu. Trener mi je, ali kao da mi je stariji brat. Uvek me podržava, bilo da je dobro ili loše, i učinio je da konstantno napredujem, svake godine. Za sada je trener Reala, zar ne? Ne vidim da će otići. Videćete, ostaće. Ako ode, otišao je, ali za sada, ne vidim Real bez Zidana", zaključio je Benzema.