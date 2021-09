Benzemina transformacija - od ružnog pačeta i sporedne uloge do štitonoše Reala i legendarne devetke

Navijači Real Madrida nisu ni slutili te 2009. godine koliko će ima Karim Benzema ući pod kože, kakav će pečat ostaviti na Santjago Bernabeu i u kojoj meri zadužiti klub. Oni na čijem skeneru je od prvoga dana prisustvovali su preobražaju francuskog golgetera, neverovatnoj transformaciji tokom 12 godina boravka Karima Benzeme u španskoj prstonici.

Od sporednog glumca do glavne uloge. Često nipodaštavan, a na kraju klupski štitonoša. Kroz razne faze prošao je Karim Benzema od prvog do 200. jubilarnog gola u dresu Blankosa. A, jubilarni i premijerni pogodak vezuje Santjago Bernabeu. Kserez je 20. septembra 2009. godine bio prva žrtva, a Majorka je 22. septembra u kući Kraljevića imala tu čast da joj Francuz spakuje 200. gol.

Fotografije golobradog mladića pristiglog iz Liona za 35.000.000 evra i ove danas praktično su nespojive. Nekada uplašeni momak daleko od kuće u moru zvezda i klupskih legendi, a sada prvo ime Real Madrida. Zaštitni znak evropskog giganta i neko bez koga je teško zamisliti Kraljevski klub.

O fizičkoj transformaciji i svemu iz privatnog života tokom dugih 12 godina na Santjago Bernabeu – a boravak Francuza potrajaće, jer ugovor ima još dve sezone – izlišno je i govoriti. Dovoljno je samo fokusirati se na teren, igrače koji su prodefilovali, koje je ispratio i dočekao… Sa kim je činio napadački tandem po dolasku u klub, a ko mu u napadu danas čuva leđa.

Verovatno zvuči neverovatno, ali kod Benzeminog prvog gola u Primeri partner u napadu bio mu je Rud van Nistelroj. Danas tandem u Real Madridu čine Benzema i Vinisijus, koji je više nego duplo mlađi od nekadašnjeg holandskog asa.

Sve do odlaska Kristijana Ronalda niko nije mogao da zamisli Karima Benzemu kao lidera. U hijerarhiji je ispred bio i Geret Bejl, Serhio Ramos i mnogi drugi. Čekao je Francuz trenutak da se izbori za svoje mesto pod suncem u Madridu i dočekao je. Iako zvanično nije prvi kapiten Kraljvskog kluba, zapravo to jeste. Marselo je daleko od prajma, više je na klupi i tribinama nego na terenu, pa je Karim Benzema taj na čijoj ruci najčešće boravi kapitenska traka.

Izmenjao je partnere u napadu, izmenjao je i brojeve. Po dolasku u klub nosio je 11 u sklopu plana “sedmica za Ronalda”. Morao je Portugalac privremeno da uzme devetku dok klupska legenda Raul ne napusti klub. Kada se to dogodilo, Kristijano Ronaldo preuzeo je sedmicu, a Karim Benzema njegovu devetku. Često je bio osporavan, provlačili su mnogi da nije dostojan da nosi devetku u Real Madridu. Sada je to davna prošlost i svi oni koji su to pričali samo pognu glavu kada se potegn ta priča. Ne samo da mu ta devetka pripada, već je jedna od najdugovečnijih devetki u Kraljevskom klubu. Benzema je nosi 11 godina.

Drugačiji je i kultni Santjago Bernabeu. Rekonstrukcija je u punom jeku, doživeće Karim Benzema da dom Real Madrida doživi transformaciju, baš kao što je to slučaj i sa njim...

