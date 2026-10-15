Bešiktaš može i bez svog Dušana, NEC sa svojim jedva spasao živu glavu protiv Bugara
Vreme čitanja: 10min | čet. 15.10.26. | 23:03
Korejac Hjon Gju O sjajno iskoristio priliku koja mu se ukazala posle zdravstvenih problema Vlahovića, Tadić igrao 84 minuta u remiju Holanđana protiv Levskog
Kad već nemamo svoga predstavnika među klubovima u Ligi Evrope, ostaje nam da pratimo srpske reprezentativce i njihov učinak. Ovog četvrtka, doduše, jednog manje, pošto Dušana Vlahovića zbog zdravstvenih problema nije bilo u sastavu Bešiktaša na gostovanju Hofenhajmu. Ništa zato, imali su crno-beli dostojnu zamenu, a svoj prostor maksimalno je iskoristio Hjon Gju O, postigao dva gola, za jedan asistirao i bio apsolutni heroj pobede gostiju od 3:2.
Jedan Dušan nije igrao, ali drugi jeste. Tadićev NEC Najmehen jedva je izvukao živu glavui protiv Levskog iz Sofije na domaćem terenu i uzeo prvi bod u Evropi ove sezone – 1:1. Utakmica je počela spektakularom koreografijom i muzičkim programom u čast povratka grupne ili ligaške faze evrokupova u Najmehen posle 18 godina, ali nikome na tribinama tokom prvog poluvremena nije bilo do muzike i zabave.
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Bugari su dominirali, postigli gol već u 17. minutu koji je poništen zbog zaista nesvakidašnje minimalnog ofsajda. Ali, ko ne primi gol na mostu, primiće ga na ćupriji. Brazilac Rejnaldo je doveo goste u vođstvo u 35. minutu i to – na asistenciju svog golmana Svetoslava Vucova koji je odigrao teledirigovani pas preko celog terena. No, sudbina će se kasnije i sa njim poigrati, pošto je bio najzaslužniji i za drugi gol na utakmici. Čistu loptu, bez ikakvog pritiska, poklonio je pravo u noge Tjaronu Šeriju, koji se ispromašivao u prvom poluvremenu, ali je, eto, dobio priliku da se iskupi i postavi, ispostaviće se, konačan rezultat.
Dušan Tadić odigrao je 84 minuta, a u 60. je imao dobru priliku, ali je šutirao pravo u više puta pomenutog golmana Vucova. Svojih 75 minuta, i to dosta dobro, u dresu Levskog odigrao je Marko Grujić.
A, sad se vraćamo u Hofenhajm, gde je, uz karakterističnu podršku sa tribina kada turski timovi ili reprezentacija gostuju u Nemačkoj, viđeno spekatkularno drugo poluvreme – svih pet golova je postignuto u poslednjih pola sata.
Gosti su poveli pogotkom Murilja iz gužve, koji je bio kruna najboljeg perioda u igri Bešiktaša i dva prethodno promašena zicera od strane Fakilija i Trosara. Izjednačio je ubrzo Aslani, a najlepši momenat na meču bila je kontra kao iz udžbenika gostiju, koju je poveo Olaitan, pravovremeno proigrao Korejca za novo vođstvo gostiju. Hjon Gju O je sedam minuta kasnije potvrdio pobedu svog tima, našao se u pravo vreme na drugoj stativi uklizao I ubacio loptu u mrežu. Potom je napustio teren zbog izmene, a Hofenjhajm je uspeo samo da ublaži poraz preko Maćide.
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
Celje - Omonija 0:3 (0:1)
/Montnor 17, Tanković 59, Kulibali 84/
AZ Alkmar - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Kopmajners 49, Merdink 77pen - Forson 55/
RB Salcburg - Milan 0:4 (0:2)
/Sise 15, 32, 49, Ramos 72/
Lion - Kristal Palas 3:2 (2:0)
/Toliso 8, Nuama 45+2, Šulc 76 - Pino 50, Kamada 81/
Torense - Sanderlend 1:2 (1:0)
/Volnej 37 - Aoka 67, Sadiki 90+3/
Union Sen Žiloaz - Real Sosijedad 1:1 (0:0)
/Keita 88 - Turijentes 46/
Sparta Prag - Lilestrem 1:1 (0:0)
/Alkoser 56 - Lene Olsen 90+1/
Leh - Bajer Leverkuzen 0:4 (0:3)
/Šik 29pen, 41pen, Tilman 32, Maza 88/
Benfika - Seltik 4:1 (3:0)
/Duran 5 pen, 36, Ba 23, Pavlidis 89 - Duran 63/
Selta - Juventus 1:2 (1:0)
/Alvarez 18 - Voltemade 59, Kolo Muani 90+2/
Jagjelonija - Ararat Jermenija 3:1 (2:1)
/Jazovjak 13, Konseisao 38, Sou 51 - Banjaki 11/
Olimpik Marselj - Olimpijakos 0:1 (0:1)
/Eze 42/
Dinamo Zagreb - Anderleht 1:0 (0:0)
/Beljo 90+6 pen/
Ren - OFI 2:1 (0:1)
/Nagida 76, Budlal 90 - Funtas 10/
Bornmut - Šturm 3:0 (1:0)
/Evanilson 43, Rajan 76, Rodrigez 90+3 pen/
Ferencvaroš - Viktorija Plzenj 2:1 (0:0)
/Zaharijasen 49, 82 pen - Visinski 90/
NEC Najmehen - Levski Sofija 1:1 (0:1)
/Šeri 64 - Reinaldo 36/
Hofenhajm - Bešiktaš 2:3 (0:0)
/Aslani 68, Maćida 88 - Muriljo 60, Hjon Gju O 72, 79/