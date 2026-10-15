Bešiktaš može i bez svog Dušana, NEC sa svojim jedva spasao živu glavu protiv Bugara

Kad već nemamo svoga predstavnika među klubovima u Ligi Evrope, ostaje nam da pratimo srpske reprezentativce i njihov učinak. Ovog četvrtka, doduše, jednog manje, pošto Dušana Vlahovića zbog zdravstvenih problema nije bilo u sastavu Bešiktaša na gostovanju Hofenhajmu. Ništa zato, imali su crno-beli dostojnu zamenu, a svoj prostor maksimalno je iskoristio Hjon Gju O, postigao dva gola, za jedan asistirao i bio apsolutni heroj pobede gostiju od 3:2.

Jedan Dušan nije igrao, ali drugi jeste. Tadićev NEC Najmehen jedva je izvukao živu glavui protiv Levskog iz Sofije na domaćem terenu i uzeo prvi bod u Evropi ove sezone – 1:1. Utakmica je počela spektakularom koreografijom i muzičkim programom u čast povratka grupne ili ligaške faze evrokupova u Najmehen posle 18 godina, ali nikome na tribinama tokom prvog poluvremena nije bilo do muzike i zabave.