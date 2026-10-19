Bešiktaš pao na obali Crnog mora: Smrtonosne kontre Trabzona i štoperska klinika Stefana Savića

Smrtonosnu tranziciju ima Trabzon. Neka bude to za nauk i Crvenoj zvezdi, koja će u Ligi konferencije dočekati turski klub u šestom kolu 17. decembra. Neće biti iznenađenje i ako meč bude imao bodovni značaj za srpskog prvaka... Lekcija koja mora da se nauči do tada glasi: ne dozvoli Trabzonu da ti trči u leđa!

Zapamtili su to večeras fudbaleri Bešiktaša, koji su oba gola primili iz tranzicije. Kod prvog je to bila polukontra, pet na pet, kod drugog hirurški precizna lopta za Mohameda Salaha na peterac.

Posebne pohvale u inače odličnoj utakmici zaslužuje Stefan Savić. Komandant odbrane Trabzona, crnogoroski reprezentativac, bivši štoper Partizana odigrao je besprekornu utakmicu i nadigrao Dušana Vlahovića. Srpski napadač nije imao mnogo prilika za gol, štaviše tek jednu pravu, još u 15. minutu, kada je šutirao sa visine penala, ali je lopta izblokirana na putu do mreže.

Videlo se da se Bešiktaš muči bez kreatore igre Orhana Kokčua, koji je mozak igre, čovek koji je u stanju da „izmisli“ gol šansu iz jednog dodira. Pokušavao je Mireti da ga odmeni, ali mu nije išlo. Trosar je imao nekoliko zapaženih poteza, jedan odličan udarac sa distance, ipak...

Na početku je delovalo da je Bešiktaš bolje ušao u utakmicu. Lakše je dolazio do šesnaesterca protivnika, tada je i Vlahović imao priliku. Ipak, u 21. minutu Trabzon je poveo nakon polukontre koju je udarcem iz srca kaznenog prostora završio Ozan Tufan.

Igralo se otvoreno posle toga, Bešiktaš je imao veći posed lopte, ali u ostalim statističkim elementima su timovi bili izjednačeni. Kako se meč bližio završnoj trećini, tako su crno-beli izlazili sve više sa poslednjom linijom, što je muzika za uši, najlepša slika za oči Trabzonovih „brzanjaca“. Igrao se 71. minut kada je Frankulinjo poslao vrhunski dubinski pas za Mohameda Salaha, a njegova egzekucija kroz noge Nibelu bila je rutinski deo posla.