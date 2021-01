Došao je Rize da se brani i ako je moguće sačuva bod ili iznenadi iz prekida, ali to ne prolazi protiv Bešiktaša. U strašnoj je formi četa Selgena Jaldžina, melje sve pred sobom. Glavni protagonista pete pobede u nizu Crnih orlova bio je Kajl Larin. Kanađanin je spakovao četiri gola Rizeu, okretao je protivničke igrače oko malog prsta i propisno ih posramio - 6:0.

Preuzeo je Bešiktaš lidersku poziciju današnjim trijumfom. U poslednjih osam od devet mečeva crno-beli su bili uspešni i ne čudi da slove za prve favorite za osvajanje naslova prvaka u Turskoj. Kaznio je Kanađanin Kajl Larin svaku grešku igrača Rizea. Ništa nije praštao, a ponovo su odličan posao pozadi odradili defanzivci Bešiktaša. Mreža Bešiktaša nije se zatresla ni peti meč u nizu i Crni orlovi su nakon slabijeg starta sezone postali prvi među jednakima za osvajanje titule, prve od 2017. godine.

Mirno je Bešiktaš gradio igru. Lopta je išla tečno po zemlji, napadi trenutno najozbiljnijeg kandidata za šampionsku titulu u Turskoj počinjali su iz poslednje linije. Bešiktaš iako favorit nije želeo da se zaleće i po svaku cenu krene silovito ka golu Rizea. Ali, kada ga je otključao, usledio je uragan. Vesnik katastrofe bio je Larin.

Strpljiv je bio Bešiktaš, pleo je mrežu oko gola Rizea, imao terensku inicijativu i promoćurnost mu se isplatila u 19. minutu. Lopta je kroz sredinu došla do Abubakara na kojem je bio fokus defanzivaca, napadač Bešiktaša brzo se oslobodio lopte i odigrao je na bok do zamenika kapitena Oguzana Ozjakupa. Oštru loptu kroz peterac po zemlji niko od odbrambenih igrača Rizea nije pokupio, golman Akan bio je nemi posmatrač, a na drugoj stativi Kajl Larin nije imao težak zadatak da sprovede loptu u mrežu. Bio je to uvod u Larinovu lepoticu.





Nije morao Bešiktaš ništa spektakularno da uradi. Dovoljno je bilo da sačeka grešku rivala. Dugu loptu iz poslednje linije domaćina igrači Rizea nisu očistili na pravi način. Tunižanin Montasar Talbi vratio je loptu glavom golmanu, ali je ona bila prekratka i predstavljala je pravi poklon za Larina. Kanađanin ju je elegantno bocnuo, prebacio Akana i duplirao prednost.

Ako je i bilo nekih dilema, otklonjene su u 57. minutu. Vensan Abubakar izdržao je duel, uposlio Ozjakupa, baš kao kod prvog gola, ali se vezista Bešiktaša ovaj put nije odlučio da razigra saigrače. Bio je neometan Turčin na ivici kaznenog prostora, zategao je, zatresao mrežu i postigao drugi gol u sezoni. Kajl Larin poigravao se sa defanzivcima Rizea, plesao je po terenu i davao golove kao od šale. Bešiktaš se zaustavio na brojci od šest, Larin je postigao četiri, a Rize je posramljen krenuo sa Vodafon arene. Ajdin Hasić zadao je poslednji udarac Rizeu, a i tu je svoje prste morao da umeša Larin. Hasićev projektil najlepši je trenutak utakmice, poslastica za kraj.





TURSKA 1 - 17. KOLO

Gazijantep - Ankaraguču 2:0 (0:0)

/Maksim 69, Sahin 90+5/

Malatija - Sivas 2:2 (1:2)

/Fofana 25, Tete 63 - Jesiljurt 18, Gradel 32/

Konja - Galatasaraj 4:3 (1:1)

/Dači 41, 46, Demirok 82pen, Kravec 90+2 - Dijanj 45+2, 77pen, Džaglajan 90+5/

Sreda

Denizli - Kajzeri 0:1 (0:1)

/Pedro 21/

Bašakšehir - Erzurum 1:0 (1:0)

/Gulbrandsen 40/

Genčlerbirligi - Hataj 3:1 (1:1)

/Piris 45+2, 54pen, Sio 84 - Buopendža 25/

Trabzon - Goztepe 1:0 (1:0)

/Ekuban 27/

Antalija - Karagumruk 3:1 (2:1)

/Ozmert 19, Bajrakdar 37, Albajrak 71 - Balkovec 10/

Bešiktaš - Rize 6:0 (2:0)

/Larin 19, 31, 79, 83, Ozjakup 57, Hasić 89/





Četvrtak

