Termin problematičan, sastav iznuđen, a rezultat – opskuran. Selekcija Srbije, sastavljena od momaka iz domaće lige, remizirala je u prvoj kontrolnoj utakmici na tlu Srednje Amerike protiv Dominikanske Republike (0:0), i još jednom stavila pod upitnik odluku saveza da se u januaru, tokom pripremnog perioda, putuje preko sedam brda, gora i Atlanskog okeana. Tačno je da će FSS da ima finansijsku korist, tačno je da će pojedini momci iz sastava Ilije Stolice moći da se pohvale utakmicom u A reprezentaciji naše zemlje, ali... Još tokom prvog poluvremena, posle nekoliko prizora sa stadiona u Dominikani, bilo je uočljivo da će ovo biti krajnje bespotreban meč. Izgubljeno vreme za igrače, za koje bi bilo bolje da su trenirali u režimu priprema na obalama Sredozemnog mora.

Jer ovo protiv Dominikanske Republike bilo je na granici profesionalnog i amaterskog fudbala, klasičan "treći razred". U meču bez bilo kakvog ritma, pravog duela, na visokih plus 30 videli smo obično mučenje. I ne samo to. Niko od igrača koji su bili u sastavu Ilije Stolice nije nagovestio da bi mogao da bude od koristi kada na red dođu prave utakmice. Možda je to bilo i previše očekivati, jer su morali na dug put posle četiri treninga, totalno neuigrani i nespremni da skupljeni sa svih strana deluju kao tim... Srbija je imala veći posed lopte, više pokušaja, bilo je i lepih driblinga Veljka Birmančevića, čak je i Milan Vukadinović postigao pogodak koji je poništen zbog ofsajda. Nedovoljno da se izbegne onaj najgori utisak. Da nema utiska.

Jedinu pozitivnu stvar su izvukli domaćini, jer će narednih dana sigurno pričati kako su izborili nulu u sudaru sa selekcijom iz Evrope. Delovali su vrlo živo i motivisano domaćini, imali su par zanimljivih kontri i u defanzivi naterali Orlove da stalno udaraju u zid.

Malo toga je bilo inspirativno u ambijentu orunulog stadiona Feliks Sančez u Santa Domingu. Ograda iz prošlog veka, prazne tribine, problematična travnata podloga koja nije davala mnogo šansi Orlovima da razviju pas igru. I još više iskoriste nesumnjivi višak kvaliteta. Selektor naše selekcije Ilija Stolica posložio je ekipu u formaciju 4-1-4-1, u kojoj se najviše očekivalo od tandema krilnih fudbalera Birmančević-Vukadinović. Oni su i pre putovanja u Srednju Ameriku imali zvanje jednih od najvećih kreativaca Superlige, sposobnih da se okušaju na znatno višem nivou.

Osigurač veznog reda bio je član Proletera Pejić, dok su tu još delovali Nišić i jedan od najproduktivnijih igrača lige Lazar Tufegdžić. Prilično korektan sastav, za koji je neuigranost predstavljala veći problem od simpatične ekipe Dominikanske Republike. Upravo nedostatak komunikacije između štopera Veselinovića i Mićovića, mogao je da kazni napadač selekcije iz Srednje Amerike Romero. Dokopao se lopte, pokušao da lobuje Petrovića iz idealne pozicije, ali je promašio gol.

Teško je bilo reprezentativcima Srbije da u pozicionim napadima dođu do prostora. Dominikanci su bili zgusnuti, agresivni, i defanzivno pristojni. Međutim, detalj iz desetog minuta meča mogao je da olakša muke Orlovima na skoro 30 stepeni. Posle dobijene lopte Vukadinović je karakterističnim dribilngom prevario čuvara, i zatim poslao preciznu dijagonalu u dalji ugao. Krilni fudbaler Vojvodine je dugo proslavljao pogodak, ali uzlud. Napadač TSC-a Nenad Lukić je bio preblizu golmana Dominikanske Republike i zasmetao mu prilikom pokušaja da interveniše. Dovoljno da sudijska trojka siganlitira ofsajd.

Videlo se i po reakciji dominikanske publike koliko je duel sa momcima iz Superlige značio domaćinu. Bilo je dovoljno da igrači Domonikanske Republike povežu nekoliko pasova, kako bi nastalo veliko slavlje na tribinama. Možemo samo da zamislimo šta bi se desilo da je u sedmom minutu pogodio Romero.

Uvod meča je ponudio sadržaj, ostatak prvog poluvremena – tanku priču. Želevši da izbegnu džombe terena u Santa Domingu, reprezentativci Srbije su i pored većeg poseda, pokušavali dugim i direktnim dodavanjima. Ali defanzivno orjentisani rival je znao kako da izađe sa neuigranim Orlovima na kraj.

Imala je Srbija inicijativu, lepo su na levoj strani terena sarađivali Birmančević i Urošević uz čestu pomoć Nišića, ali uvek je nešto nedostajalo. Najviše mirnoće i preciznosti prilikom poslednjeg pasa ili centaršuteva.

Slična priča viđena je i u drugom poluvremenu. Posed je bio na strani selekcije Srbije. Nekoliko puta je Veljko Birmančević uspevao da napravi višak, i stalno je nedostajalo malo. Makar jedan tačan pas u poslednjoj trećini terena. Selektor Ilija Stolica gurnuo je od starta nastavka Aksentijevića i Makarića, šansu je brzo dobio i Čović. Ali nije vredelo...

Nije bilo ni previše šansi, osim Pejićeve na centaršut Birmančevića, ni konkretnog utiska. Možda bude drugačije protiv Paname.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - SRBIJA 0:0

Stadion: Olimpiko Feliks Sančez (Santo Domingo)

DOMINIKANSKA REPUBLIKA (4-1-4-1) : Dijaz - De la Kruz, De Lukas, Boskolo, Rejes - Modesta - Pinede, Lavernj (od 68. Nunjez), Eredija (od 50. Rudof), Azkona (od 78. Vaskez) - Romero (od 68. Lorenco)

SRBIJA (4-1-4-1): Petrović - Vlalukin (od 46. Aksentijević), Veselinović, Mićević, Urošević - Pejić, Tufegdžić (od 46. Čović), Nišić (od 86. Busnić), Vukadinović (od 71. Aleksić), Birmančević - Lukić (od 46. Makarić).