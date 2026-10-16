BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

RAPID – HARTBERG (tip 1, kvota 1,25) – početak 19.30

Posle duge dominacije Salcburga, dve godine Šturma iz Graca i prošle sezone dominacije LASK-a, da li je vreme za novi poredak u austrijskoj Bundesligi? Rapid je lider sa tri boda više od Salcburga. Prošle nedelje je pobedio šampiona u Lincu sa 2:0. Hartberg je u odličnoj formi sa pet mečeva bez poraza, nalazi se na šestom mestu.

ALAŠKERT – SJUNIK (tip 1, kvota 1,22) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Domaćin je na trećem mestu u šampionatu Jermenije sa devet bodova manje od lidera Noe koji jedini ima maksimalan učinak. Sjunik je na pretposlednjem mestu sa samo tri boda. Jasno je da je Alaškert favorit.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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AJNTRAHT FRANKFURT – KELN (tip 1, kvota 1,85) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Loša forma Ajntrahta. Ni Adi Hiter, povratnik na klupu tima iz Frankfurta, nije uspeo da trgne tim. Smeši se borba za opstanak. Keln je sakupio dva boda više od današnjeg rivala pred duel u srcu pokrajine Hesen, bankarskog centra Nemačke. Ajntraht još čeka na trijumf pred svojim navijačima, na tri meča samo bod na kontu.

AL KADSIJA – ABHA (tip 1, kvota 1,10) – početak 15.15

Odličan učinak novog saudijskog projekta. Al Kadsija je na drugom mestu sa samo dva boda manje od lidera Al Hilala. Abha je na poslednjem mestu. Sakupila je samo dva boda, sa samo pet postignutih pogodaka na sedam utakmica. Jedini poraz Al Kadsija je doživela na svom terenu od Al Itihada (0:1).

HERENVEN – EKSCELZIOR (tip 1, kvota 1,62) – početak 20.00

Herenven je na sredini tabele u Erediviziji, solidan učinak, više se i nije očekivalo od Srca. Ekscelzior ima dva boda više od današnjeg rivala, ali loša forma, samo dva boda na četiri utakmice. Herenven ima samo jednu pobedu na četiri meča pred svojim navijačima.

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