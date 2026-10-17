BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ROMA – ĐENOVA (tip 1, kvota 1,57) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Vučica je malo stala, nije pobedila već tri meča, od toga ima dva iksa u Seriji A. Pre četiri dana poraz na Olimpiku od Reala – 3:4, i pored vođstva od 3:1. U Večni grad stiže legenda Rome kao trener Đenove, Danijele de Rosi, koji će sigurno imati sjajan doček.

MANČESTER SITI – IPSVIČ (tip 1, kvota 1,25) – početak 16.00 MOZZART RELAX

Građani gaze u Premijer ligi, ali su zaustavljeni pre tri dana na svom Etihadu u Ligi šampiona. Pari Sen Žermen je očitao lekciju timu Enca Mareske (4:2). Traktoriste čeka teška borba za opstanak. Prošle nedelje su pobedili na svom Portman roudu Fulam sa 2:1.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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STRAZBUR – PSŽ (tip 2, kvota 1,42) – početak 17.15 MOZZART RELAX

Sveci su ušli u formu, vezali su pet pobeda, od toga tri u Ligi 1. Strazbur nije tako dobar kao prethodne dve sezone, upisao je dva vezana poraza. Očekuje se opet rotacija Luisa Enrikea, odmaranje nekih startera u odnosu na meč u Mančesteru, ali tako jak roster ima Španac da je svejedno ko će igrati, posebno u napadu. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

VILJAREAL – ELČE (tip 1, kvota 1,42) – početak 16.15 MOZZART RELAX

Žuta podmornica je slabija ove sezone, tek 11. mesto. Prošle nedelje je Viljareal pao u Madridu protiv Reala (0:1). Elče je u opasnoj zoni, ali daje znake života, četiri boda u prethodne dve utakmice. Na svom stadionu učesnik Lige šampiona je samo jednom pobedio, uz dva poraza.

BETIS – BARSELONA (tip 2, kvota 1,52) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Duel na Kartuhi dve ekipe koje igraju najlepši fudbal u Primeri. Barsa je ove sezone nezadrživa, ima svih 10 pobeda, od toga osam u šampionatu Španije. I jedni i drugi imaju oba trijumfa u Ligi šampiona. Katalonci tradicionalno lako pobeđuju zeleno-bele, ali tim Manuela Pelegrinija je ove sezone sjajan. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

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