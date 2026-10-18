BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

NOTINGEM FOREST – ARSENAL (tip 2, kvota 1,63) – početak 17.30 MOZZART RELAX

Od 10 mečeva ove sezone u svim takmičenjima, Arsenal je dobio čak devet. S druge strane, Šumari imaju dva poraza u nizu, pa je jasno da su Tobdžije favoriti. Tradicija kaže da tim Mikela Artete teško igra na Siti graundu. Dobio je samo jednom, uz dva remija bez golova.

REAL MADRID – SEVILJA (tip 1, kvota 1,25) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Pred El Klasiko sledeće nedelje, Real nema pravo na kiks ako želi da pomrsi račune nezadrživoj Barseloni. Neće biti suspendovanog Vinisijusa Žuniora, pa je ovo šansa da Žoze Murinjo pruži šansu džokerima, Karlosu Espiju i Brazilcu Endriku. Pet vezanih mečeva je Real dobio Sevilju u Primeri, a triput u nizu nije primio gol. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

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SELTIK – HARTS (tip 1, kvota 1,57) – početak 16.00

Zeleno-beli ne blistaju u Evropi, ali i dalje kontrolišu situaciju u Premijeršipu. Imaju bod više od gradskog rivala Rendžersa i pet od Hartsa pred duel sa ekipom iz Edinburga u derbiju kola. Kelti imaju samo jedan poraz ove sezone u šampionatu i to na svom Seltik parku od glazgovskih Policajaca. OVDE pročitajte opširniju najavu meča.

BRAJTON – KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 1,48) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Galebovi i ove sezone prave dar-mar u Premijer ligi. Tri vezane pobede, pa bismo mogli Brajton naredne sezone da gledamo i u Ligi šampiona. Pobeđen je šampion Arsenal prošlog meseca i to veoma ubedljivo (3:0). Kristal Palas je u naletu, samo jedan poraz na četiri meča, pa su londonski Orlovi izašli iz opasne zone.

KOPENHAGEN – ORHUS (tip 1, kvota 1,57) – početak 18.00

Generalna proba pred četvrtak i meč na Marakani, Kopenhagen će imati protiv šampiona Danske Orhusa koji ne može da se prepozna ove sezone, u donjem je delu tabele. Na svom terenu tim sa Parkena je ostvario sve četiri pobede u šampionatu, plus je dobio Bragu pre tri dana na startu Lige konferencije. Za domaćina zbog suspenzije neće igrati iskusni napadač Andrea Kornelijus, koji je suspendovan zbog komentisanja suđenja posle poraza (1:2) prošle nedelje u Herningu protiv Midtjilanda. OVDE pročitajte opširniju najavu meča koji se igra u glavnom gradu Danske.

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