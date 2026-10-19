BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BRAGA - ŽIL VISENTE (tip 1, kvota 1,52) - početak 21.15

Zaostala utakmica 2. kola Primeire. Obe ekipe imaju po 11 poena iz sedam utakmica, tako da su na deobi sedme pozicije na tabeli. Za Žil Visente to je dobar rezultat, za Bragu baš i ne.

UNIVERZITATEA KLUŽ - ARĐEŠ (tip 1, kvota 1,62) - početak 17.00

Aktuelni vicešampion Rumunije, Univerzitatea, u prošlom kolu prvenstva je doživeo poraz od odličnog Rapida (3:4) kojim je prekinut niz od tri uzastopna trijumfa. Sada u Kluž dolazi Arđeš, koji je u poslednjih pet kola ukupno osvojio samo jedan bod.

TRABZON - BEŠIKTAŠ (tip GG, kvota 1,43) - početak 19.00

Posle sedam kola Superlige Turske i Trabzon i Bešiktaš su postigli po 16 golova. Dušanu Vlahoviću i drugovima je to bilo dovoljno da osvoje 15 bodova, dok Trabzon na svom kontu ima dva poena manje.

DINAMO MINSK - ARSENAL DZJERŽINSK (tip 1, kvota 1,17) - početak 19.00

U Belorusiji se igra već 25. kolo tamošnjeg prvenstva, ušli smo u samu završnicu. Dinamo ima priliku da priđe na samo bod zaostatka lideru ML Vitepsku ukoliko danas pobedi i zabeleži četvrti trijufm u nizu. Arsenal je na drugoj strani tabele, 12. je sa 23 poena. Samo dva više od BATE Borisova, koji je u zoni ispadanja.

VIBORG - MIDTJILAND (tip 2, kvota 2,20) - početak 19.00

Midtjiland je jedini tim u Superligi Danske koji još nije izgubio. Ostvario je šest pobeda i četiri remija. Ukoliok sada savlada trećeplasirani Viborg, od kojeg ima dva boda više, izjednačiće se sa liderom Kopenhagenom. Ovom utakmicom će se završiti i prva polovina ligaške faze prvenstva.

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