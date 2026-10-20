BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

LIVERPUL - VILJAREAL (tip 1, kvota 1,47) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Utakmica trećeg kola Lige šampiona. Crveni su u formi, imaju šest pobeda, remi i poraz u poslednjih osam utakmica. Od kraja aprila, Viljareal je bio nesiguran na strani, dobio samo jednom u gostima na ukupno devet utakmica. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

FENERBAHČE - SLAVIJA PRAG (tip 1, kvota 1,60) - početak 18.45 MOZZART RELAX

Ako se izuzme debakl u Birmingemu od Aston Vile (6:0), Fenerbahče je bio veoma dobar. U poslednja četiri meča u prvenstvu Turske ima tri pobede uz gol razliku od čak 14:0. Slavija je neporažena u domaćem šampionatu sa osam pobeda i tri remija, ali je u Ligi šampiona izgubila od Lansa i Sabaha.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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SABAH - BORUSIJA DORTMUND (tip 2, kvota 1,33) - početak 18.45 MOZZART RELAX

Tim iz Azerbejdžana je u prošlom kolu Lige šampiona pobedio Slaviju kod kuće sa 2:0, ali Dortmund je ipak favorit. Nemci su neporaženi u Bundesligi, dok su u takmičenju UEFA pobedili Viljareal (3:2) i izgubili od Bode Glimta (1:0).

PORTO - PSV (tip 1, kvota 1,50) - početak 21.00

Šampion Portugalije je u izuzetnoj formi. Od starta sezone u svim takmičenjima ima devet pobeda i dva poraza. Oba u Ligi šampiona, od Mančester Sitija (2:0) i Betisa (2:0) pa će biti jako važno da dobije PSV koji je u padu forme, tim iz Ajndhovena je izgubio na tri od poslednje četiri utakmice.

ROMA - SLOVAN BRATISLAVA (tip 1, kvota 1,12) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Rimljani su dobro startovali u Seriji sa sa pet pobeda i dva remija, ali u Ligi šampiona imaju samo bod iz dva kola. Slovan je u veoma promenljivoj formi i sa dva poraza u prvim okršajima u elitnom takmičenju UEFA, od Štutgarta (0:3) i PSŽ-a (1:6).

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