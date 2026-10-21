BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

REAL MADRID – LAJPCIG (tip 1, kvota 1,23) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Za razliku od Primere i nedeljnog El Klasika, Žoze Murinjo u Ligi šampiona može da računa na Brazilca Vinisijusa Žunijora. Napadač će biti u startnoj postavi, a očekuje se da će u špicu da budu i Kilijan Embape i Jan Diomande. Za Bikove se očekuje da u nastavku igra nekadašnji vezista Crvene zvezde Andrija Maksimović. OVDE pročitajte opširniju najavu meča.

INTER - ŠAHTJOR (tip 1, kvota 1,20) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Posle dva vezana poraza u Ligi šampiona, Inter nema pravo na kiks na Meaci protiv ukrajinskog Šahtjora koji ima već četiri boda. Neroazuri su dominantni u Seriji A, ali i ove sezone, kao i prošle, lošija izdanja pružaju u evropskom kremu. Tim Arde Turana je vezao sedam trijumfa u svim takmičenjima.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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ASTON VILA – VIKING (tip 1, kvota 1,25) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Tim iz Birmingema je znatno promenio tim proteklog leta, otišle su zvezde u napadu, Morgan Rodžers i Oli Votkins, slabije je igrao na početku nove sezone, ali je sve bolja četa Unaja Emerija. Aston Vila je veliki favorit protiv norveškog prvaka Vikinga koji je u prošlom kolu otkinuo dva boda velikom Bajernu (3:3).

SPORTING LISABON – LASK LINC (tip 1, kvota 1,25) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Lavovi posrću u portugalskoj Primeiri, ali je prošlosezonski učesnik četvrtfinala Lige šampiona odličan je i ove sezone u evropskom kremu. Dobio je Galatasaraj na svom terenu i Lans u gostima. LASK je očekivano na nuli posle dva kola i teško će da se odupre portugalskom vicešampionu.

BETIS – FAJENORD (tip 1, kvota 1,70) – početak 21.00

Zeleno-beli su bili sjajni do subote, ali su onda očekivano poklekli od strane Barselone na Kartuhi (2:5). u Primeri. Betis želi da ostane sa maksimalnim učinkom i posle ovog kola, posle trijumfa u Lilu i prošle nedelje protiv Porta (oba puta je bilo 3:2 za tim iz Sevilje). Fajenord je iznenadio Komo prošle nedelje na De Kajpu, u odličnoj je formi i tim Đovanija van Bronkhorsta, lider je šampionata Holandije.

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