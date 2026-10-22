BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

FERENCVAROŠ – TORENSE (tip 1, kvota 1,30) – početak 18.45 MOZZART RELAX

Odličan učinak mađarskog vicešampiona u Ligi Evrope, maksimalnih šest bodova, pobede u Glazgovu protiv Seltika i kod kuće protiv Viktorije Plzenj. Portugalski drugoligaš Torense je na premijeri iznenadio Lilestrem u Norveškoj (2:1), ali je pre nedelju dana istim rezultatom izgubio od Sanderlenda (1:2).

JUVENTUS – REN (tip 1, kvota 1,48) – početak 18.45

Stara dama je lider Lige Evrope sa šest bodova, ali loše igra u Seriji A. U nedelju je razbijena od Lacija u Torinu (0:3). Ren je takođe imao lošu uvertiru pred duel sa Juventusom, izgubio je od Pariza (3:4).

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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OLIMPIJAKOS – SPARTA PRAG (tip 1, kvota 1,50) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Odlična igra crveno-belih iz Pireja pod komandom Imanola Alguasila, koji je preuzeo komandu letos od zemljaka Hosea Mendilibara. Četiri meča u nizu Olimpijakos nije primio gol. Ima maksimalnih šest bodova posle dva kola Lige Evrope. Sparta ima četiri. Prošle nedelje je češki tim igrao nerešeno protiv Lilestrema (1:1) na svom terenu. OVDE pročitajte opširniju najavu meča koji se igra na stadionu Karaiskakis.

TRABZON – HARTS (tip 1, kvota 1,25) – početak 18.45

Posle promene trenera, Trabzon je zaigrao u skladu sa letnjom euforijom na obali Crnog mora, pogotovo posle dolaska Mohameda Salaha iz Liverpula. Pre tri dana je dobijen Bešiktaš u derbiju Turske sa 2:0. Harts je doživeo brodolom u Glazgovu, izgubio je od Seltika u škotskom Premijeršipu (1:7).

UNION SEN ŽILOAZ – HAPOEL BER ŠEVA (tip 1, kvota 1,35) – početak 18.45

Belgijski vicešampion je sakupio četiri boda u dva kola Lige Evrope, dok je Zvezdin dželat Hapoel Ber Ševa na bodu koji je osvojio na početku takmičenja protiv Dinamo Zagreba kao nominalni domaćin (0:0). Union Sen Žiloaz je kao domaćin favorit u Nemačkoj, u Diseldorfu.

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