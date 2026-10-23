BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠTUTGART – BORUSIJA MENHENGLADBAH (tip 1, kvota 1,37) - početak 20.30 MOZZART RELAX

Švabe su pre tri dana odigrale 1:1 sa Atletiko Madridom u Ligi šampiona, ali u Bundesligi beleže loše partije. Štutgart je tek na 13. mestu sa samo dve pobede, uz čak četiri poraza. Menhengladbah je očajan, smeši mu se selidba u Cvajtu. Na pet utakmica, nula na kontu. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

ALAVES – MALAGA (tip 1, kvota 1,57) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Tim iz Vitorije je na visokom sedmom mestu u Primeri, ali je na poslednjih pet mečeva osvojio samo bod. Malaga je “fenjeraš”, jedina ekipa u španskoj eliti bez pobede, pa je ovo dobra prilika za tim Sančesa Kikea Floresa da se na Mendizorozi vrati na pobednički put. OVDE pročitajte opširniju najavu meča iz Vitorije.

*****************

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan.

*****************

TORINO – MONCA (tip 1, kvota 2,05) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Torino je u naletu, sakupio je sedam bodova na tri prethodna duela. Monca je takođe u dobrom ritmu, dva trijumfa na prethodne tri utakmice. Bikovi su na svom terenu samo jednom pobedili, uz dva poraza. Ekipa iz Lombardije je sakupila samo bod na četiri gostovanja.

RADNIČKI KRAGUJEVAC – RADNIK (tip 1, kvota 1,90) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Kragujevčani su u padu, dva poraza u nizu, ali je tim Feđe Dudića imao težak raspored poslednjih nedelja, sa dvema najboljim ekipama u zemlji, Crvenom zvezdom i Vojvodinom. Radnik je i ove sezone odličan, na šestom mestu sa istim brojem bodova kao i domaćin. Radnički na svom terenu ima tri pobede, uz poraz od Zvezde (0:3). Surduličani i dalje nemaju trijumf na gostovanjima ove sezone u Mozzart Bet Superligi Srbije.

GO AHED IGLS – TELSTAR (tip 1, kvota 1,58) – početak 20.00

Domaćin je kralj remija u Erediviziji, čak pet nerešenih ishoda na devet utakmica, od toga četiri od poslednjih pet mečeva. Telstar je bez pobede pet kola, nalazi se u donjem delu tabele, tek je na 16. mestu. Go Ahed Igls je bez poraza na svom terenu, po dve pobede i dva remija, a daje u proseku skoro tri gola po utakmici pred svojim navijačima (11 na četiri utakmice).

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com