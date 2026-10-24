BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ARSENAL – EVERTON (tip 1, kvota 1,43) – početak 16.00 MOZZART RELAX

Prošle sezone Tobžije su oba puta pobedile Karamele iz Liverpula, kod kuće sa 2:0 i u gostima sa 1:0. Na prethodna četiri meča ovih timova bio je tip 0-2. Pre četiri dana je Arsenal odigrao 2:2 u Minhenu protiv Bajerna. Na svom terenu Arsenal ove sezone ima maksimalan učinak u svim takmičenjima.

KOMO – SASUOLO (tip 1, kvota 1,45) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Komo je bio tri meča bez pobede, ali je u utorak u Ligi šampiona razbio Junajted u Lombardiji sa 4:1. Pre toga je slavio u Firenci sa 3:1, pa je četa Seska Fabregasa izašla iz krize. Sasuolo Nemanje Matića je sa samo bodom na prethodna tri meča. U duelima ovih timova prošle sezone u Seriji A pobede domaćina, Komo sa 2:0, a Sasuolo u Ređo Emiliji sa 2:1.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan.

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LACIO – PARMA (tip 1, kvota 1,45) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Ko bi rekao da će posle sedam kola Lacio da bude na deobi prvog mesta Serije A sa Interom? Sjajno igra tim Đenara Gatuza. Da se Rimljani ne šale govori i pobeda u Torinu protiv Juventusa pre šest dana sa 3:0. Parma je u opasnoj zoni, samo jedan trijumf u šampionatu Italije, četiri boda i mizerna četiri postignuta gola na sedam utakmica. Lacio, iako nema podršku najvatrenijih tifoza, veliki je favorit na Olimpiku.

ATLETIKO MADRID – DEPORTIVO LA KORUNJA (tip 1, kvota 1,25) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Madriđani su u seriji od pet pobeda u Primeri, dok je La Korunja pala u formu posle sjajnog početka. Sedam utakmica tim sa Rijazora ne zna za pobedu. Hulijan Alvarez je najavljen u startnoj postavi na Metropolitanu. Teško se pobeđuje u crveno-belom delu Madrida. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.

RB LAJPCIG – ELVERZBERG (tip 1, kvota 1,45) – početak 15.30 MOZZART RELAX

Toplo-hladno igraju Bikovi Martina Demikelisa. Prvo su razbili na svom terenu Ajntraht sa 6:0 u Bundesligi, a onda su poraženi u Minhenu od Bajerna sa 1:6, a pre četiri dana i u Madridu od Reala – 1:4. Elverzberg je prošle nedelje dobio pred svojim navijačima Augzburg sa 4:3. Ovi timovi igraju utakmice na veliki broj golova, pa se smeši nova goleada.

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