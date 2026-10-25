BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

INTER – FJORENTINA (tip 1, kvota 1,38) – početak 12.30 MOZZART RELAX

Lacio je preuzeo čelo u Seriji A posle pobede u subotu uveče nad Parmom, a Nerazuri žele da se vrate na prvo mesto. Fjorentina je osvojila samo bod u prethodna tri kola na Apeninima. Inter je u dobrom raspoloženju posle trijumfa nad Šahtjorom u Ligi šampiona sa 1:0.

FRAJBURG – BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,53) – početak 17.30 MOZZART RELAX

Frajburg je bio do prošle nedelje neporažen u sezoni, ali je onda prvo izgubio u Leverkuzenu u Bundesligi, a potom i u Monte Karlu u Ligi konferencije od Monaka. Bajern je posle 2:2 sa Arsenalom ostao na duži period bez trenera Vensana Kompanija kome je pozlilo prošle nedelje i hitno je smešten u bolnicu. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan.

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MARSELJ – AVR (tip 1, kvota 1,53) – početak 17.15 MOZZART RELAX

Kriza Olimpika ove sezone. Veoma je turbulentno na jugu Francuske. Tradicija je u prilog domaćinu koji je dobio 11 prethodnih duela protiv Avra. Tim Bruna Ženesija pobedio je tri od četiri prethodna duela u Ligi 1 i pobegao iz opasne zone. Gosti su jedini tim u Ligi 1 bez trijumfa, sa samo dva boda.

KLUB BRIŽ – SINT TROJDEN (tip 1, kvota 1,30) – početak 16.00

Šampion Belgije je na drugom mestu u Župiler ligi, sa bodom manje od Genta. Pre četiri dana je Klub Briž lako dobio Lans u Ligi šampiona sa 3:0, a prošle nedelje je slavio na Mecu protiv Intera. Sint Trojden ima osam bodova i čak četiri vezana poraza, odnosno četiri od pet poslednjih duela.

ATLETIK BILBAO – HETAFE (tip 1, kvota 1,55) – početak 14.00 MOZZART RELAX

Loše igra Atletik Bilbao ove sezone. Ne ide Baskima. Pre četiri dana su izgubili u Valensiji od Levantea (1:3). Vatreno je u madridskom klubu, trener Bordalas je uputio otvorene strelice ka upravi kluba zbog slabog prelaznog roka. Crveno-beli su bez trijumfa već pet utakmica u Primeri.

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