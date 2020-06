Betis smenio Rubija: Tri meča bez pobede i otkaz

Pao je i prvi otkaz treneru u nastavku sezone u Primeri. Pala je „glava“ Rubiju, šefu struke Betisa, koji je danas dobio otkaz zbog loših rezultata ekipe u minula tri kola.

Od nastavka prvenstva Betis je izgubio od Sevilje (2:0) i Bilbaa u gostima (1:0), dok je kod kuće remizirao sa Granadom (2:2). Samo jedan bod od mogućih devet uzeli su zeleno-beli, pa su čelnici odlučili da naprave šok efekat i da promene trenera.

Nakon godinu dana na klupi Betisa Rubi je smenjen, a na njegovo mesto doveden je Aleksis Truiljo, nekadašnji kapiten ekipe, koji je do sada imao funkciju koordinatora za sportska pitanja. On je već jednom bio vatrogasac, u poslednja dva meča sezone 2016/17, pa će i sada biti samo prelazno rešenje, do kraja takmičarske godine.

Betis ima osam bodova više od Majorke, prvog tima ispod crte, pa nije da mu gori pod nogama, ali bi moglo da bude čupavo ako ne prekine crnu seriju u skorije vreme.