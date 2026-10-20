Bez brige za Paunovića, Tadić lakše povređen

Od početka ove sezone, iako je ušao u 38. godinu, Tadić je propustio samo dve utakmice: protiv Kambura je bio na klupi, dok je poslednju protiv Fortune preskočio upravo zbog ove povrede lista. Takođe, od četiri utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija, kapiten je nastupio na sve četiri. To znači da je od starta takmičarske godine kreativni ofanzivac skupio 17 nastupa na svim frontovima.

Tadić se vratio u reprezentaciju Srbije na početku Lige nacija i odmah ostavio trag, jer je maltene svaka ozbiljna napadačka akcija Orlova išla preko njega. A, učestvovao je i u postizanju golova. Rekordni broj mečeva u dresu državnog tima Tadić je podigao na 115, na kojima je postigao 23 gola i dao 41 asistenciju.

Reprezentaciju Srbije u novembru čekaju mečevi sa Nemačkom (13. novembar) i Grčkom (16. novembar), na kojima će se boriti da izbegne direktno ispadanje u Ligu nacija B, nego da šansu za opstanak potraži kroz martovski baraž.

Zdravstveni bilten je u ovom momentu bolji nego pred prethodne mečeve, pošto se Dušan Vlahović vratio na teren, a blizu je i Nikola Milenković, koji je bio na klupi na poslednjoj utakmici Notingem Foresta.