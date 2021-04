U okviru osmine finala Lige šampiona za Severnu i Centralnu Ameriku, večeras su odigrana dva susreta, ali pobednika nije bilo.

U prvom od dva američko-meksička okršaja fudbaleri Kolumbus Krua dočekali su Monterej. Četvorostruki osvajač KONKAKAF Lige šampiona je bio na pragu poraza, ali je pogotkom iz trećeg minuta sudijske nadoknade uspeo da dođe do povoljnog rezultata pred revanš na svom stadionu - 2:2.

Jako dobar meč na MAPFRE stadionu, gosti su favorit u ovom dvomeču, ali je Kolumbus pokazao da bi itekako mogao da pomrsi račune ekipe Havijera Agirea. Bio je bolji rival tokom većeg dela susreta, na kraju je možda platio i danak neiskustvu, pa se Rajadosi kući vraćaju neporaženi.

Stigli su fudbaleri Montereja do prednosti već u devetom minutu. Bolje su otvorili meč, a kruna startne incijative stigla je posle odličnog pasa Gonzalesa ka Lobi, koji je iskoristio to što se jedan od defanzivaca Kolumbusa sapleo, dobio dovoljno vremena da se namesti i preciznim udarcem sa desetak metara pronađe put do mrežer rivala. Usledila je dominacija ekipe iz MLS lige, ali lopta nije htela u gol meksičkog sastava.

Gosti su bolje otvorili drugi deo, imali par solidnih prilika, pre nego što je Kolumbus ponovo uzeo stvari u svoje ruke. Igrao se 66. minut kada je stigao i do izjednačenja. Zelarajan je ukrao loptu u kaznenom prostoru rivala, na samoj ivici igrališta, uspeo je fantastično da je iskontroliše i zadrži u posedu, a potom i da je oštro pošalje pred gol rivala. Otišla je na drugu stativu pokupio ju je Santos i uz malo sreće smestio u mrežu Agireove ekipe.

U 71. minut domaćin stiže i do preokreta, ali je pogodak Bredlija Rajt Filipsa poništen zbog ofsajda. Pa dobrih prilika na obe strane u nastavku, a onda centaršut Afula u 87. minutu sa desne strane, prizeman, lopta dolazi do Zelarajana, koji šutira na prvu u padu i efektno trese mrežu gostujućeg sastava. Ipak, u trećem minutu nadoknade, centaršut Pavona na drugoj strani, Alvarado je nadvisio odbranu Kolumbusa i poravnao rezultat.

Jednako uzbudljivo je bilo i u Portlandu, gde su Timbersi ugostili Klub Ameriku. Gosti su vodili sve do poslednjih trenutaka, kada je posle pregledanja snimka sudija Eskobar dodelio jedanaesterac domaćoj ekipi. U gol ga je pretvorio Mora Alijaga i dao nadu sastavu iz Oregona da može do prolaska u četvrtfinale - 1:1.

Još jedan prilično izjednačen meč, pa je krajnji ishod bio jedini pošten, kako nijedna ekipa nije zaslužila da pretrpi poraz.

Posle serije solidnih, ali ne i dovoljno ozbiljnih prilika na obe strane, domaći igrači ruše vezistu ekipe iz Meksiko Sitija Sančeza u svom kaznenom prostoru. Sudija nije imao dilemu, pokazao je na kreč, a odgovornost je preuzeo Kolumbijac Rodžer Martinez. Bio je precizan sa bele tačke, Klub Amerika je stigla do prednosti u nadoknadi prvog poluvremena.

Na samom startu drugog dela je Dajron Asprilja iz nemoguće pozicije pogodio prečku i tako umalo poravnao rezultat. Domaćin je nastavio da preti, ali je Giljermo Očoa uspevao da ostane nesavladan, upisao je i sjajnu intervenciju posle pokušaja Asprilje sredinom nastavka. Kada se činilo da će ekipa Santijaga Solarija ostvariti trijumf, sudija je posle velike gužve u kaznenom prostoru gostiju i gledanja snimka dodelio penal i za Portland. Odgovornost je u sedmom minutu nadoknade preuzeo napadač Mora i preciznim udarcem u donji desni ugao doneo Timbersima izjednačenje.

KONKAKAF LIGA ŠAMPIONA - ČETVRTFINALE, PRVI MEČEVI

Sreda

Atlanta - Filadelfija 0:3 (0:0)

/Čibulko 57, 73, Fontana 87/

Toronto - Kruz Azul 1:3 (1:2)

/Osorio 20 – Angulo 3, 34, Agilar 58/

Četvrtak

Kolumbus - Monterej 2:2 (0:1)

/Santos 66, Zelarajan 87 - Loba 9, Alvarado 90+3/

Portland - Klub Amerika 1:1 (0:1)

/Mora 90+7 - Martinez 45+1/

***kvote su podložne promenama