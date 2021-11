Bez prava na grešku - ko izgubi pakuje kofere za Seriju B

Velika, a možda i odlučujuća tri boda u borbi za opstanak, ulog su noćašnjeg (23.00) duela između Atletiko Gojaniensea i Baije u sklopu 35. kola brazilske Serije A. Obe ekipe jedva se održavaju na mestima koja donose nasutpe u prvoj ligi i sledeće godine. Baija se sa 40 bodova vratila iznad linije ispadanja zahvaljujući pobedi u prethodnom kolu nad Gremijom od 3:1, dok je Dragao samo bod iznad njih, pošto je remizirao u poslednje četiri uzastopne prvenstvene utakmice.

Domaći sastav nije uspeo da slavi na poslednjih sedam utakmica. Eduardo Souza nije uspeo da izvuče najbolje iz svoje ekipe. Kao rezultat toga, klub iz Gojanije bi mogao da se do kraja prvenstva bori kako bi izbegao ispadanje, pošto su četiri kola pre kraja samo na bod ispred Žuventuda i spuštanja u drugi rang. Postizanje golova predstavlja veliki problem za Dragao tokom cele godine, sa samo 26 golova u Seriji A posle 34 meča drugi su najneefikasniji tim u ligi. Gori je samo Sport Resife. Ipak, njihova defanzivna bila je relativno solidna, primili su 34 gola, što ih je dovelo u prvih pet najboljih odbrana u ligi.

23.00: (2,50) Atletiko Gojanense (2,95) Baija (3,20)

Iako ih je pristup igri često zasnovan na većem posedu lopte, Dragao je retko uspevao da učini nešto s tim. Tako je u prethodnom kolu uputio čak osam direktnih šuteva u Žuventudov okvir gola, ali jedva da je bilo koji od tih udaraca bio kvalitetan. Ze Robertov udarac je u 62 minutu pronašao put do mreže Daglasa Fridriha, što je na kraju bilo dovoljno tek za nerešen ishod, četvrti u nizu, drugi za redom rezultatom 1:1. Pobeda u ovoj utakmici mogla bi da bude odlučujuća za njihove šanse da ostanu u najjačoj kategoriji, s obzirom na to da su dve od njihove poslednje tri prvenstvene utakmice gostovanja. Izvan svog staniona nisu postigli gol u šest uzastopnih susreta, u kojima su čak tri puta doživeli poraz.

Baija je u prethodnom kolu pružila fantastičnu partiju pred svojim navijačima, gde je na kraju slavila sa 3:1 protiv Gremija i time vrlo verovatno ovog velikana iz Porto Alegrea gurnula u Seriju B. Takva vrsta ofanzivnog učinka, kakva je viđena na meču sa Trikolorima, nije bila česta pojava u nastupima tima iz Salvadora. Bilo je to prijatno iznenađenje za Guta Fereiru i njegov tim, koji pre toga nije postigli više od tri gola na jednoj utakmici još otkako su u oktobru tri puta smestili loptu u mrežu bespomoćnog Šapekoensea.

Njihova pozicija u Seriji A u najmanju ruku je nesigurna. Trenutno su iznad zone ispadanja samo zato što imaju za jedan pogodak bolju gol-razliku od Žuventuda, tako da je pobeda u ovom meču na strani, imperativ za njihove nade da će ostati u Seriji A i iduće godine. U proteklom kolu Baija je pokazala da ne mora uvek da se oslanja na Žilberta da bi pobedila jer su dobili doprinose u golovima od tri različita igrača. Ipak, u isto vreme činjenica koja zabrinjava Guta Fereiru, jeste broj primljenih golova, čak 47 u dosadašnjem toku prvenstva, što ih čini najgorom odbranom u ligi. Jedna oblast u kojoj je došlo do malog poboljšanja je njihova sposobnost da zadrže vođstvo kada prvi dođu do prednosti, ali nisu često bili u toj situaciji. Do prednosti su stizali svega tri puta u poslednjih sedam mečeva.

Navijači Gojanensea su u minulom periodu konačno mogli da uživaju u doprinosu dvojice najisturenijih igrača, Ze Roberto u utorak postigao šesti gol u ovoj kampanji, dok je Žoao Paulo postigao jedini gol u remiju sa Searom, što je bio njegov četvrti u sezoni. Kao jedinu promenu za noćašnji okršaj u odnosu na prethodni ligaški meč sa Žuventudom, Eduardo Souza će načiniti u odbrambenom sektoru gde će na poziciji levog beka Artur Enrike zameniti Džefersona, dok će ostatak tima ostati nepromenjen.

Mateus Baija je u četvrtak postigao svoj drugi gol za klub iz Salvadora, dok su Rai Nasimento i Danijel tek prvi put pogodili mrežu protivnika u sezoni. Za ovaj meč, Baija će ostati bez nekoliko svojih startera pošto su Nino Paraiba i Lukas Mugni opomenuti žutim kartonima u pobedi protiv Gremija, što znači da će zbog gomilanja javnih opomena biti suspendovani za ovaj meč.

Prethodni okršaj ovih timova odigrao se sredinom avgusta u sklopu 16. kola Serije A. Tada je Gojanense kao gost slavio rezultatom 2:1 i to posle preokreta golovima Ze Roberta u 55 i Žoaoa Paula u 61 minutu susreta, dok je Baiju u na kraju neodržanu prednost još u prvom poluvremenu doveo Žilberto, golom u 26 minutu. Tim iz Gojanije nije poražen na poslednja četiri susreta sa ovim rivalom, uz dve pobede i dva remija. Poslednji trijumf Baije nad Zmajevima zabeležen je još 2017 godine, dok je za poslednju pobedu na stadionu "Antonio Askoli" potrebno vratiti se gotovo deceniju ranije, u sezonu iz 2012 godine.

(PIŠE: Đorđe RADONJIĆ)

BRAZIL 1 – ZAOSTALI MEČ 35. KOLA

Ponedeljak

