Bibras Natho: Borili smo se kao ludi

Zoran Tošić ga je doveo u Partizan i otišao, Bibars Natho je ostao da donosi radost Partizanovim navijačima. Verovatno najbolji igrač crno-belih ove sezone je i u polufinalnom Kup derbiju sa Crvenom zvezdom bio jedan od junaka utakmice, pošto je potkom u 58. minutu odlučio pobednika.

“Treba da znate kad da ga date“, našalio se Natho posle meča da bi nastavio u ozbiljnijem tonu.

“Jedan od najlepših osećaja u karijeri. Najveći rival, polufinale Kupa... Veoma sam uzbuđen. Najbitnije je da smo u finalu, sad možemo da proslavimo, ali već od sutra moramo da počnemo da mislimo u finalu. Želimo da sezonu završimo na pozitivan način, da osvojimo Kup naravno“, bile su prve Nathove reči.

Džentlmenski, pohvale i na račun rivala.

“Izašli su spremni za derbi. Čovek koji me je čuvao non-stop je bio tu, zatvorili su me i to dobro. Ali naši momci su se borili kao ludi. I pobedili smo. Ovo je za naše navijače. Ludu atmosferu su napravili. Toliko sam srećan“.

Bio je na trenutak i besan. Kad su se Marko Gobeljić i Saša Zdjelar pokoškali kraj aut linije Natho je bio jedan od najagresivnijih u odbrani saigrača. Ništa sporno, šta se desi na terenu, ostaje na terenu.

"Saša je na terenu kao moj brat. U derbiju se nekad i pobijete, to je normalno. Van terena maksimalno poštovanje, na terenu radimo sve da pobedimo“, istakao je Natho.