Biće frke ponovo, Barsa zaustavljena posle tri penala?! (VIDEO)

Koliko god bilo nezahvalno prinositi krunu Kraljevićima dok je Barselona i dalje na svega minus jedan, teško je oteti se utisku da ta kruna neće završiti na njihovim glavama u situaciji kada toliko vape za njom. U Španiji, gde je izgubio primat - samo dve titule u poslednjih 11 godina - Real je šampionski trofej označio kao primarni cilj za ovu sezonu, a kad je tako - onda najveći klub na svetu "ne ume" da kiksa. Pogotovo ne uz ovakav raspored.

Barselona u poslednjem velikom derbiju sezone nije uspela da savlada Atletiko Madrid (2:2), što znači da Madriđani u četvrtak mogu na plus četiri. A to je već zaliha koja im daje za pravo da jednu ruku ispruže ka peharu. Hetafe, Bilbao, Alaves, Granada, Viljareal i Leganes - to su rivali Kraljevskog kluba do kraja. I samo jedno vruće gostovanje, ono u Bilbau.

Situacija prilično jasna...

Dići će Katalonci ponovo veliku dreku. Vodili su dva puta, pa ostali bez celog plena posle dva penala. Ili bolje reći tri. Onaj prvi, što je Dijego Kosta promašio - odnosno što mu je Ter Štegen odbranio - sudija Alehandro Ernandez odlučio je da ponovi. VAR je signalizirao kako je nemački čuvar mreže pre vremena krenuo da izleće, te kako mu makar jedna noga nije bila na liniji. A to je pravilo... Loptu je potom namestio Saul i - pogodio.

Mada se igrao tek 19. minut taj detalj značajno je izbacio iz koloseka domaći sastav.

Igra, šanse, lepi potezi... Sve posle ovakvog meča ostaje u senci. Čak i činjenica da je Lionel Mesi uspeo da postigne 700. gol u karijeri. Za Barselonu 630. Tri penala (pogođena) i onaj jedan poništen, plus autogol, plus remi koji verovatno rešava pitanje šampiona. Uzbuđenja, jasno vam je, nije nedostajlo.





Dijego Kosta mogao je da bude apsolutni tragičar, jer nakon što je smestio loptu u soptvenu mrežu nije pogodio taj sporni penal. E sad, koliko je sporan... Da Ter Štegenova noga nije bila na liniji - nije. Ali ostaje pitanje koliko se ovo puta dogodilo, pa VAR nije reagovao.

Prilikom svakog od penala kontakt je postojao. Doduše minimalan. Što opet ne znači da arbitar nije bio u pravu...

Saul je posle svega izronio u junaka. Prvo je popravio Kostinu grešku, a onda u 62. minutu opalio dovoljno snažno da Ter Štegenu nije vredelo što je imao loptu na rukama.

Barselona je dominiralo, kako to obično bivau duelima ova dva tima. Bila je bolja u svakoj statističkoj kategoriji, pogotovo u posedu. Atletiko je loptu imao jedva nešto iznad 25 odsto vremena. Međutim nekad je i to dovoljno.

PRIMERA - 33. KOLO

Utorak

Majorka - Selta 5:1 (3:0)

/Budimir 13pen, 52, Kučo 27, Poco 40, Sevilja 60 - Aspas 50pen/

Leganes - Sevilja 0:3 (0:2)

/Tores 23, 35, El Hadadi 82/

Barselona - Atletiko Madrid 2:2 (1:1)

/Dijego Kosta 11ag, Mesi 50pen - Saul 19pen, 62pen/

Sreda

19.30: (2,45) Alaves (2,95) Granada (3,30)

19.30: (2,65) Valensija (3,00) Bilbao (2,90)

22.00: (2,70) Betis (3,30) Viljareal (2,60)

22.00: (2,55) Valjadolid (3,10) Levante (2,90)

Četvrtak

19.30: (2,40) Eibar (3,10) Osasuna (3,20)

19.30: (1,90) Sosijedad (3,40) Espanjol (4,30)

22.00: (1,38) Real Madrid (4,70) Hetafe (8,50)

