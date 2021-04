Nikad uzbudljiviji finiš Premijer lige Bosne i Hercegovine doprineo je da iz kola u kolo gledamo mečeve koji su od velike važnosti. Tako će biti i u 28. rundi, koja se igra u rasponu od četiri dana. Petak, subota, ponedeljak. Iako su svi međusobni okršaji izuzetno zanimljivi, svakako će u fokusu biti Mostar, Sarajevo i Široki Brijeg.

Dueli Veleža i Borca uvek sa sobom nose veliku težinu. Prvenstveno zbog renomea samih klubova, a onda i rivalstva koje traje 60 godina unazad. Tačnije, od 3. septembra 1961. godine kada je u Banjaluci bilo 1:1. Od tada su odigrana 52 međusobna prvoligaška susreta, ali čini se nikad ovoliko važan kao večeras. Razlog je vrh tabele. Pogotovo zbog činjenice da pred početak sezone niko ova dva kluba nije video kao lidera. Borac je možda i mogao da se zamisli na vodećem mestu, ali Velež sigurno nije.

20.00: (2,30) Velež (3,00) Borac (3,20)

Ipak, i jedni i drugi pokazali su da su ozbiljni timovi. Serijama rezultata koje su napravili u poslednje vreme ne može da se pohvali mnogo timova. Na koncu, došlo je do borbe za titulu. Borac je u prolećnom delu sezone upisao devet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, a poslednji poraz doživeo je upravo na stadionu Rođeni 5. marta ove godine. Od tada, Banjalučani igraju kao preporođeni, a u prošlom kolu zaseli su na čelo tabele. Imaju 53 boda, dva više od Veleža, pa bi možda gosti bili zadovoljni i bodom, ali pod uslovom da ih posluže ostali rezultati. Svesni su u taboru crveno–plavih važnosti ovog meča, ali ipak ne žele da podlegnu pritisku.

"Mi u Mostar idemo potpuno rasterećeni, bez ikakvog pritiska. Želimo samo da odigramo što je moguće bolje. Na ovu poziciju smo došli samo dobrim radom i niko ne može da nam ospori rezultate. Respektujemo Velež i njegov dobar rad, ali mi želimo da pokažemo da smo kvalitetniji", istakao je šef stručnog štaba Borca Marko Maksimović u najavi ovog duela.

Mostarci su pred sam početak sezone smatrani kao ekipa koja će biti u sredini tabele. Niko, ali baš niko u BiH javnosti nije video Velež u najužem izboru kandidata za titulu. Međutim, malo po malo, Rođeni su došli nadomak prvog mesta. Sve to, zahvaljujući sjajnoj seriji rezultata od čak 14 utakmica bez poraza.

Gledajući kroz istoriju, to je uspelo samo onoj čuvenoj BMV generaciji (Bajević, Marić, Vladić op.a), koji su u sezoni 1972/73 došli do serije od 15 mečeva bez poraza. Dakle, motiv više da se ova sjajna generacija kruniše rekordom. Koliko je ovaj duel važan za Velež potvrdio je i trener Feđa Dudić.

"Sama činjenica da bismo eventualnom pobedom došli do prvog mesta, dovoljno govori koliko nam je meč važan. Istina, to bi bilo bar na jedan dan do duela između Sarajeva i Željezničara, ali bez obzira, svako želi da bude prvi. Ipak, naš primarni cilj je Evropa, ali naravno ako se ukaže prilika za nešto više, želimo to da iskoristimo. U prethodnom duelu savladali smo Borac sa 2:0, verujem da možemo i sada", jasan je kormilar Rođenih.

Velež u ovom meču neće moći da računa na Samira Radovca i Mehmeda Ćosića koji su suspendovani zbog parnih kartona, dok se nakon povreda vraćaju Slaviša Radović i najbolji strelac Obren Cvijanović.

Duel ova dva tima nije prošao ni bez zanimljive uvertire. Naime, iz tabora mostarskog kluba uputili su apel fudbalskom savezu BiH da se delegiraju sudije izvan zemlje, pošto imaju sumnje u regularnost suđenja, a na koncu svega, predsednik Veleža najavio je i istupanje iz lige ukoliko dođe do sumnjivih odluka tima arbitara predvođenog Zoranom Grbićem iz Prijedora.

17.00: (1,67) Radnik (3,45) Sloboda (5,20)

Premijerni meč ovog kola igra se u Bijeljini, gde će snage odmeriti Radnik i Sloboda. Obe ekipe bore se za opstanak u društvu najboljih, pa su im bodovi preko potrebni. Istina, Sloboda je u mnogo boljoj poziciji u odnosu na Bijeljince. Van opasne je zone i ima sedam bodova više u odnosu na Radnik koji je u zoni ispadanja. Dakle, Sloboda bi eventualnim trijumfom vrlo verovatno obezbedila opstanak, dok bi sa druge strane Radnik koji već šest mečeva ne zna za trijumf, potencijalnom pobedom povećao nade za opstanak. Računica je jasna i kod jednih i kod drugih, te će sigurno biti mnogo neizvesnosti.

IZBOR UREDNIKA

BiH 1 - 28. KOLO

Petak

17.00: (1,67) Radnik (3,45) Sloboda (5,20)

20.00: (2,30) Velež (3,00) Borac (3,20)

Subota

15.00: Krupa - Mladost DK

16.55: Sarajevo - Željezničar

19.05: Široki Brijeg - Zrinjski

Ponedeljak

15.00: Olimpik - Tuzla Siti

*** kvote su podložne promenama