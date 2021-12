BiH: Sarajevo i Velež za popravljanje utiska, derbi začelja u Posušju

Nakon što je sinoć Zrinjski, u uvodnom meču 19. kola, opet pokazao svu svoju snagu savladavši slabašni Leotar sa 6:2, ova runda Premijer lige BiH nastavlja se danas utakmicama u Sarajevu, Posušju i Banjaluci.

SARAJEVO - VELEŽ (13:00)

Sam po sebi, duel starih rivala uvek privlači pažnju. Dugogodišnja tradicija rivalstva, još od bivše Jugoslavije, kada su Sarajevo i Velež bili jedni od najorganizovanijih i najstabilnijih klubova. Samim tim, bez obzira na pozicije na tabeli, ovaj meč sa razlogom nosi epitet derbija.

Prošle sezone u ovom periodu, Sarajevo i Velež bili su u samom vrhu tabele, bordo tim kao vodeći, a Velež treći. Ove sezone učinak je dosta lošiji, pogotovo kada je reč o Mostarcima. Međutim, gledajući bodovnu razliku u odnosu na Zrinjski, ni Sarajevo se nije nešto preterano proslavilo. Bordo tim je na trećem mestu sa 28 bodova, čak 20 manje od vodećeg Zrinjskog, što je jasan pokazatelj kolike su šanse da se Sarajevo okiti titulom prvaka. Čini se da su se i u bordo taboru pomirili sa tim, ali na zimsku pauzu žele da odu sa nešto boljim utiskom no što je to bio slučaj tokom ove polusezone.

Stiče se utisak da je Sarajevo na trećem mestu samo zato što direktni konkurenti poput Borca, Veleža, Željezničara igraju još mnogo lošije, ali ukoliko danas ne dođu do pobede i ovo treće mesto bilo bi na klimavim nogama. Sve u svemu, Uprava veruje Goranu Sabliću, a strasti bi se stišale na Koševu ako bi se danas upisala pobeda.

"Dobro smo trenirali u uslovima koje imamo. Imamo nešto povređenih i viroznih, ali tim će biti spreman za utakmicu. Dolazi nam ekipa koja ima dosta kvaliteta u svojim redovima i koja je u prvenstvu, a pogotovo Evropi ostavila utisak. I naša i njihova forma je u uzlaznoj putanji. Bez obzira na uslove, verujem da će utakmica biti kvalitetna i teška", istakao je šef stručnog štaba Sarajeva Goran Sablić, koji neće moći da računa na najboljeg igrača Darka Bodula, nakon suspenzije od pet utakmica zbog šamaranja protivničkog igrača.

Velež će ovu polusezonu definitivno hteti što pre da zaboravi. Umesto borbe za vrh i euforije koja je vladala prouzrokovana dobrim igrama u Evropi, usledila je katastrofalna serija rezultata i borba za opstanak. Sigurno, ni blizu onoga što su u Mostaru očekivali. Međutim, nema nazad, a stvari moraju da se poprave. Uspeli su u poslednja tri kola da osvoje pet bodova, pa će i danas težiti istom, kako bi pobegli iz donjeg dela tabele.

"Sigurno će uslovi na terenu diktirati kako ćemo igrati. Suvišno je pričati o Sarajevu, pokazali su da su sklop dobrih pojedinaca, ali idemo na meč puni samopuzdanja jer da želimo da završimo polusezonu na najbolji mogući način", istakao je trener Rođenih Feđa Dudić.

U prvoj utakmici ova dva rivala ove polusezone bilo je 1:1 u Mostaru.

POSUŠJE - RUDAR PRIJEDOR (13:00)

Derbi začelja. Od krucijalnog značaja i za jedne i za druge. Zašto? Posušje je na pretposlednjem mestu tabele sa 15 bodova. Rudar se nalazi samo jednu stepenicu iznad, ali osvojili su isto bodova. Dakle, računica je jasna. Poraženi će u zonu ispadanja, dok nerešeno odgovara gostima.

Iako je u početku Posušje bilo glavni pretendent za ispadanje i teško je bilo očekivati da se mogu iščupati, ipak su dobrim igrama, pogotovo kod kuće, uspeli da dođu u situaciju da na zimsku pauzu odu iz mirne zone.

Sa druge strane, Rudar igra po principu toplo - hladno, pa se od početka nalazi na granici zone za ispadanje. Iako se možda činilo u jednom trenutku da će na zimsku pauzu otići bezbrižno, došao je u situaciju da, u slučaju poraza, mora da prezimi u zoni za ispadanje.

BORAC - SLOBODA (15:00)

Mnogo bitniji duel za domaće. Razlog je što su trenutno na četvrtom mestu sa bodom manje od trećeg Sarajeva, pa će aktuelni šampion težiti da dođe do bodova, a u isto vreme priželjkivati kiks bordo tima, kako bi se pauzu otišao sa trećeg mesta. Istina, premalo je to za aktuelnog šampiona, ali s obzirom na to kako su otvorili sezonu i ovo će biti veliki uspeh. Nekako je Nemanja Miljanović uspeo da digne tim iz letargije, upisao samo jedan poraz na kormilu i vinuo Borac ka vrhu. U slučaju navedenog scenarija, u Banjaluci bi sigurno mogli biti zadovoljni, pa da se na pauzi napravi plan kako bi se ostalo pri vrhu tabele i pozicijama koje vode u Evropu. Pre svega toga, danas mora da se pobedi Sloboda.

A, ako je neko nezgodan protivnik, to je definitivno Sloboda. Tim iz Tuzle gaji defanzivan, disciplinovan i borben fudbal, pa je njihov bedem nekada jako teško probiti. Pogotovo, kada se uzme u obzir činjenica da su tereni u ovom periodu katastrofalni, a to Slobodi u ovakvim utakmicama ide na ruku. Daleko od toga da tim Mladena Žižovića nema kvalitet, jer sama činjenica da su na šestom mestu sa 24 boda, dovoljno govori koliki su uspeh napravili ove sezone. Sigurno je da ni u Banjaluku nisu otišli sa belom zastavom, ali je kormilar Tuzlaka najavio da će njegov tim biti znatno oslabljen, te da će priliku dobiti neki mladi igrači.

BIH – 19. KOLO

Petak

Zrinjski – Leotar 6:2 (2:0)

Subota

13.00 (1.93) Posušje (3.25) Rudar (3.90)

13.00 (2.45) Sarajevo (3.00) Velež (2.95)

13.00 (1.65) Borac (3.50) Sloboda (5.30)

Nedelja

15.00 (1.27) Tuzla siti (5.00) Radnik (10.5)

15.00 (2.70) Željezničar (2.75) Široki Brijeg (2.90)