Još pet rundi ostalo je do kraja Premijer lige Bosne i Hercegovine, a danas startuje 29. kolo koje bi moglo dati brojne odgovore na konačni rasplet situacije. Igraju se dva duela, dok su preostala četiri na programu sutra.

TUZLA SITI – SARAJEVO (16.00)

Domaći su i dalje, spletom okolnosti, u igri za izlazak na evropsku scenu. Četvrto mesto im je udaljeno svega četiri boda, pa taj cilj nije nedostižan, ali moraće već danas da povećaju svoj bodovni saldo. Tuzlaci pred današnji susret imaju veliki motiv jer bi eventualna tri boda dodatno zakomplikovala borbu za Evropu. Husref Musemić će treći put u zadnjih mesec dana, sedeti na klupi Tuzlaka protiv bivšeg kluba, s obzirom na to da je dva puta vodio Tuzlu siti u polufinalu kupa, kada je njegov tim u oba navrata poražen, pa se proslavljeni napadač bordo tima nada trećoj sreći. Ono što dodatno može da ga raduje jeste činjenica da se u tim vraćaju Hrvoje Barišić, Nermin Crnkić i Ajdin Nukić.

Sarajevo je lider na tabeli i trenutno ima dva boda više u odnosu na drugoplasirani Borac, pa će im svaka utakmica do kraja biti meč lopta. Mini-kriza loših rezultata prekinuta je pobedom u večitom derbiju protiv Željezničara, što je svakako unelo veliku dozu optimizma u tabor bordo tima. Sarajevo je ove sezone odigralo četiri meča protiv Tuzle, a upisali su čak tri pobede, dok je jedini duel bez pobednika odigran na Tušnju u novembru prošle godine.

ŽELJEZNIČAR – ŠIROKI BRIJEG (20.00)

Domaći već duže od pet meseci čekaju na trijumf u Premijer ligi, a ova negativna serija je nezapamćena u timu sa Grbavice. Tražili su rešenje za to u vidu Blaža Sliškovića na trenerskoj klupi, ali nije se puno toga promenilo. S obzirom na to da je Željezničarov ovogodišnji izlazak na evropsku scenu ravan svetskom čudu, jedina ambicija biće im izlazak iz negativne krize i konačno upisivanje tri boda. To su i najavili pred večerašnji duel sa Širokim Brijegom u koji ulaze posle bolnog poraza od Sarajeva u večitom derbiju.

Pitaju se nešto i gosti. Pogotovo, kada je reč o kvalitetnoj ekipi kakva je Široki Brijeg. On je i dalje u velikoj borbi za Evropu, pa će na Grbavicu doći sa velikim motivom. Mada, ni oni nisu u nekoj formi, jer su u poslednjih pet mečeva upisali svega jedan trijumf, i to u prošlom kolu protiv Zrinjskog. Ipak, u hercegovačkom timu veruju treneru Toniju Karačiću, jer ako iko zna rešenje za ovakve situacije, onda je to iskusni strateg Širokobriježana. U nekim varijantama, gostima bi odgovarao i bod, ali poznavajući mentalitet tima, cilj će biti pobeda.

Željezničar i Široki Brijeg igrali su dva puta ove sezone, a u oba puta slavili su gosti. Na Pecari je bilo (0:1), a na Grbavici (2:3).

PREMIJER LIGA BIH – 29. KOLO

Petak

Subota

15.00: Mladost DK - Radnik Bijeljina

15.00: Sloboda – Olimpik Sarajevo

16.00: Borac BL – Krupa

19.05: Zrinjski – Velež

